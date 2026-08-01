AFP
Traduzido por
Phil Foden revela missão de "novo começo" sob o comando de Enzo Maresca enquanto estrela do Manchester City promete retribuir a confiança do clube
Foden busca um novo começo
O meio-campista do City, Foden, está determinado a dar início a um novo capítulo em sua carreira sob o comando do recém-nomeado técnico Maresca após prorrogar seu vínculo com o clube até 2030. O jogador de 26 anos viveu uma queda de rendimento notável nas últimas duas temporadas, sem balançar as redes em suas últimas 31 partidas por clube e seleção. Ainda assim, a diretoria do Manchester City demonstrou total confiança em seu potencial ao lhe oferecer um novo contrato de quatro anos.
- Nexpher Images
Astro do City elogia apoio
Foden expressou abertamente sua determinação de entregar em campo após assinar seu novo contrato. Ele disse à BBC Sport: "Isso me deixou tranquilo e posso simplesmente me concentrar em ser a melhor versão de mim mesmo e retribuir ao clube de futebol por confiar em mim. É bom ver o apoio do clube e, obviamente, isso significa muito. Já está na hora de eu tentar retribuir e devolver algo ao clube."
O internacional inglês também comemorou a chegada de Maresca, acreditando que a relação já existente entre eles ajudará significativamente em sua adaptação: "Muito bom, um recomeço, um novo técnico e, até agora, estou realmente gostando. É muito estranho, mas eu já conhecia Enzo de antes, então isso também ajuda. Eu o conheço muito bem e sei como [ele] é. Isso definitivamente ajudou, ter essa relação com ele."
Foden também detalhou como o treinador italiano entrou em contato com ele pessoalmente depois de ele ficar fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026: "Ele [Maresca] entrou em contato logo depois para ver se estava tudo bem, o que foi muito legal da parte dele, mostrar esse caráter e a pessoa que ele é. Ele se importa com todos e quer ter um bom relacionamento com o time."
Sobre as chances do City de conquistar títulos nesta temporada em meio a grandes transições no elenco, Foden acrescentou: "Acho que podemos ganhar tudo, mas obviamente é difícil. Ainda temos um time inacreditável."
Maresca apoia meia da Inglaterra
As dificuldades de Foden na temporada passada foram agravadas por uma combinação de uma lesão no tornozelo e problemas fora de campo. No entanto, Maresca entende o enorme potencial do meia e prometeu total apoio para ajudá-lo a reencontrar sua melhor forma.
Ele disse: "Phil é muito importante, como os demais. Conhecendo Phil de anos atrás, eu sei como ele é bom. É meu dever ajudá-lo a ser o Phil que todos nós queremos. Antes de mais nada, o mais importante é estar feliz e aproveitar o futebol. Se ele se sentir bem, pode nos ajudar a conquistar títulos."
- Nexpher Images
Reconstrução do City sob o comando de Maresca
Maresca comandará o City pela primeira vez no amistoso de sábado contra a Inter de Milão em Hong Kong. Apesar de perder nomes experientes como Bernardo Silva e John Stones, Foden segue otimista de que o Manchester City pode brigar em todas as frentes nesta temporada. A retomada de Foden será fundamental para as esperanças do City de iniciar uma nova era bem-sucedida sob o comando de seu novo técnico.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.