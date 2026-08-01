Foden expressou abertamente sua determinação de entregar em campo após assinar seu novo contrato. Ele disse à BBC Sport: "Isso me deixou tranquilo e posso simplesmente me concentrar em ser a melhor versão de mim mesmo e retribuir ao clube de futebol por confiar em mim. É bom ver o apoio do clube e, obviamente, isso significa muito. Já está na hora de eu tentar retribuir e devolver algo ao clube."

O internacional inglês também comemorou a chegada de Maresca, acreditando que a relação já existente entre eles ajudará significativamente em sua adaptação: "Muito bom, um recomeço, um novo técnico e, até agora, estou realmente gostando. É muito estranho, mas eu já conhecia Enzo de antes, então isso também ajuda. Eu o conheço muito bem e sei como [ele] é. Isso definitivamente ajudou, ter essa relação com ele."

Foden também detalhou como o treinador italiano entrou em contato com ele pessoalmente depois de ele ficar fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026: "Ele [Maresca] entrou em contato logo depois para ver se estava tudo bem, o que foi muito legal da parte dele, mostrar esse caráter e a pessoa que ele é. Ele se importa com todos e quer ter um bom relacionamento com o time."

Sobre as chances do City de conquistar títulos nesta temporada em meio a grandes transições no elenco, Foden acrescentou: "Acho que podemos ganhar tudo, mas obviamente é difícil. Ainda temos um time inacreditável."