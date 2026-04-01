Phil Foden recebe um aviso claro de Thomas Tuchel sobre suas esperanças na Copa do Mundo, já que o técnico da Inglaterra afirma que o craque do Manchester City “tem dificuldade” para mostrar sua qualidade em campo

Quando questionado sobre as atuações abaixo do esperado contra o Uruguai e o Japão, o técnico foi franco quanto à desconexão entre o talento do jogador e seu desempenho. Destacando um problema recorrente, ele fez uma avaliação completa da situação sem meias palavras.

“Ele tentou de tudo. Eu diria que ele foi excelente na pré-temporada, mas, sim, ele tem dificuldade em mostrar isso em campo”, disse ele.

O alemão falou sobre a frustração de ver o atacante se destacar nos bastidores, acrescentando: “Ele não teve muitos minutos pelo City recentemente. Então, ele chegou ao estágio com um sorriso radiante e foi muito bem nos treinos, e eu pensei que ele simplesmente nos surpreenderia e jogaria com a mesma garra e entusiasmo, mas ele tem dificuldade em causar o impacto total.”