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Phil Foden recebe um aviso claro de Thomas Tuchel sobre suas esperanças na Copa do Mundo, já que o técnico da Inglaterra afirma que o craque do Manchester City “tem dificuldade” para mostrar sua qualidade em campo
Foden enfrenta incertezas quanto à convocação para a Copa do Mundo
A participação de Foden no torneio nos Estados Unidos, em junho deste ano, parece estar seriamente comprometida. Apesar de ser um grande nome da Premier League pelo City, sua dificuldade de longa data em repetir as proezas do clube com a seleção inglesa levou Tuchel a questionar sua eficácia. O alerta surge após uma série de jogos de despedida abaixo do esperado, que resultou em um empate em 1 a 1 com o Uruguai e uma derrota por 1 a 0 para o Japão. Ele marcou apenas quatro gols em 49 partidas pela seleção, em comparação com 110 gols em 360 jogos pelo City.
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Tuchel explica a falta de entrosamento em campo
Quando questionado sobre as atuações abaixo do esperado contra o Uruguai e o Japão, o técnico foi franco quanto à desconexão entre o talento do jogador e seu desempenho. Destacando um problema recorrente, ele fez uma avaliação completa da situação sem meias palavras.
“Ele tentou de tudo. Eu diria que ele foi excelente na pré-temporada, mas, sim, ele tem dificuldade em mostrar isso em campo”, disse ele.
O alemão falou sobre a frustração de ver o atacante se destacar nos bastidores, acrescentando: “Ele não teve muitos minutos pelo City recentemente. Então, ele chegou ao estágio com um sorriso radiante e foi muito bem nos treinos, e eu pensei que ele simplesmente nos surpreenderia e jogaria com a mesma garra e entusiasmo, mas ele tem dificuldade em causar o impacto total.”
Não há vaga garantida para o meia-atacante
A avaliação mais contundente surgiu quando perguntaram ao técnico se ele poderia, de forma realista, justificar a convocação de um jogador que atualmente está enfrentando dificuldades para ter um bom desempenho sob os holofotes da seleção. Ele não se esquivou da possibilidade de uma omissão de grande repercussão. Deixando clara sua posição, ele observou: “Eu posso. Mas a questão é se vamos fazê-lo. Não há garantia de que ele venha.” Com intensa disputa pelas vagas nas posições de meio-campista ofensivo e ponta antes do anúncio da lista final, em 20 de maio, sua falta de contribuição para o gol está se tornando um fator altamente significativo.
- AFP
O que vem a seguir para Foden?
O jogador de 25 anos precisa voltar a se concentrar no City se quiser aumentar suas chances de entrar na lista final de convocados de Tuchel. A nove pontos do líder da Premier League, o Arsenal, o clube conquistou a Carabao Cup com uma vitória por 2 a 0 sobre os Gunners na final, mas foi eliminado da Europa pelo Real Madrid.
Ele espera derrotar o Liverpool nas quartas de final da FA Cup, em 4 de abril, com o objetivo de garantir sua vaga na seleção inglesa para os jogos do Grupo L da Copa do Mundo contra a Croácia, em 17 de junho, Gana, em 23 de junho, e Panamá, em 27 de junho.