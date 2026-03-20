Phil Foden, que sorte a sua! Vencedores e perdedores: Thomas Tuchel convoca a estrela do Man City, que vem passando por dificuldades, para a seleção inglesa de 35 jogadores — mas Trent Alexander-Arnold continua de fora

Foden tem se saído muito bem ao manter sua vaga na seleção, apesar de quase não ter tido nenhuma atuação digna de nota nesta temporada. Isso é uma crítica ainda mais contundente a Trent Alexander-Arnold, que ainda não conseguiu se destacar no Real Madrid desde que chegou do Liverpool, mas que deveria ter qualidade suficiente para garantir uma vaga na seleção inglesa de 35 jogadores... certo?

Talvez Tuchel simplesmente não considere Alexander-Arnold à altura e não possa dizer isso explicitamente. É algo que precisamos levar em conta se ele estiver escolhendo Tino Livramento, do Newcastle United, e Djed Spence, do Tottenham Hotspur, à frente dele como os únicos laterais-direitos naturais no elenco dos Três Leões. Todos sabem que o verdadeiro favorito de Tuchel para a posição é seu ex-jogador do Chelsea, Reece James, que perderá esta convocação devido a uma lesão no tendão. Dado o histórico de lesões de James, o técnico certamente deve estar elaborando um plano de contingência, mas Alexander-Arnold não faz parte desses planos.

Alexander-Arnold nem mesmo pode usar a desculpa de que está no exterior e, portanto, fora dos holofotes da mídia inglesa. Ele joga pelo Real Madrid. Seu companheiro de clube, Bellingham, foi convocado. Até mesmo Fikayo Tomori, do AC Milan, Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen, e Marcus Rashford, emprestado pelo Barcelona, entraram na lista.

“Sei que é uma decisão difícil para o Trent”, explicou Tuchel. “Essas decisões difíceis fazem parte do trabalho.

"É uma decisão esportiva optarmos por Jarell Quansah, Tino Livramento e Djed Spence, que podem jogar como laterais-direitos por nós. Sei que é difícil, sei que é um grande nome. Ele é um enorme talento com uma carreira brilhante.

"Os laterais-direitos têm perfis ligeiramente diferentes (do Alexander-Arnold); a prova disso é que fomos melhores entre setembro e novembro do que o Trent em qualquer momento. Joguei muitas vezes contra ele e sofri muitas vezes quando ele jogou contra os meus times. Conheço muito bem os pontos fortes dele e o que ele pode oferecer."