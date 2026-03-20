Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
England W+L Tuchel Foden TrentGOAL
Sean Walsh

Traduzido por

Phil Foden, que sorte a sua! Vencedores e perdedores: Thomas Tuchel convoca a estrela do Man City, que vem passando por dificuldades, para a seleção inglesa de 35 jogadores — mas Trent Alexander-Arnold continua de fora

Thomas Tuchel divulgou a convocação da Inglaterra para os amistosos deste mês em casa contra o Uruguai e o Japão. Esses jogos serão as duas últimas oportunidades para o técnico alemão avaliar detalhadamente o elenco antes do fim da temporada dos clubes, e ele tomou uma decisão um tanto incomum ao definir a lista, convocando um grupo ampliado de 35 jogadores, mas dividindo efetivamente a equipe em duas.

"Decidimos dividir o grupo basicamente em dois, de modo a convocar jogadores que ainda não vimos e que não têm jogado muito, para ampliar o leque de opções e a disputa pelas vagas na viagem aos EUA", explicou Tuchel.

“Então, a partir de sexta-feira e sábado, um grupo de jogadores entrará no campo de treinamento — 10 ou 11 jogadores que descansaram antes — e, em seguida, iremos com um novo grupo e uma mistura de jogadores para a partida contra o Japão.”

Com nove vagas a mais nesta convocação em comparação com a seleção máxima de 26 jogadores que Tuchel terá para a Copa do Mundo, há ainda mais surpresas e controvérsias do que o habitual. O GOAL analisa os vencedores e perdedores da mais recente convocação de Tuchel para a Inglaterra...

  • England v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    VENCEDOR: Phil Foden

    Phil Foden não marca um gol desde 14 de dezembro. Esse dado, por si só, já é bastante surpreendente. Ele foi relegado ao banco do Manchester City e jogou menos de 30 minutos em uma partida 10 vezes (dez vezes) em 2026. O time está apenas na briga pelo título da Premier League e já foi eliminado da Liga dos Campeões, com Foden jogando um total de zero minutos nas duas partidas contra o Real Madrid.

    Os números não são o único fator que conta essa história. À primeira vista, Foden parece mais lento e mais fraco, talvez devido a uma queda na confiança ou a uma lesão que não foi revelada ao público. O merecido vencedor do prêmio PFA Players' Player of the Year de 2023-24 não atingiu os mesmos padrões desde que levou o troféu para casa. No entanto, ele conseguiu manter sua vaga no elenco de Tuchel.

    Foden marcou apenas quatro gols em 47 partidas pela Inglaterra, o que significa que ele tem uma das menores médias de gols por jogo entre os jogadores que já marcaram pelos Três Leões. Com Tuchel buscando reduzir o excesso de jogadores em seu elenco, o jogador formado na base do City é uma das superestrelas que corre maior risco caso não tenha um bom desempenho. Ele disputará com Cole Palmer uma vaga no time titular para enfrentar o Uruguai, enquanto Jude Bellingham desafia Morgan Rogers pela partida contra o Japão.

    • Publicidade
  • FBL-FRIENDLY-ENG-ISL-EURO 2024AFP

    PERDEDOR: Trent Alexander-Arnold

    Foden tem se saído muito bem ao manter sua vaga na seleção, apesar de quase não ter tido nenhuma atuação digna de nota nesta temporada. Isso é uma crítica ainda mais contundente a Trent Alexander-Arnold, que ainda não conseguiu se destacar no Real Madrid desde que chegou do Liverpool, mas que deveria ter qualidade suficiente para garantir uma vaga na seleção inglesa de 35 jogadores... certo?

    Talvez Tuchel simplesmente não considere Alexander-Arnold à altura e não possa dizer isso explicitamente. É algo que precisamos levar em conta se ele estiver escolhendo Tino Livramento, do Newcastle United, e Djed Spence, do Tottenham Hotspur, à frente dele como os únicos laterais-direitos naturais no elenco dos Três Leões. Todos sabem que o verdadeiro favorito de Tuchel para a posição é seu ex-jogador do Chelsea, Reece James, que perderá esta convocação devido a uma lesão no tendão. Dado o histórico de lesões de James, o técnico certamente deve estar elaborando um plano de contingência, mas Alexander-Arnold não faz parte desses planos.

    Alexander-Arnold nem mesmo pode usar a desculpa de que está no exterior e, portanto, fora dos holofotes da mídia inglesa. Ele joga pelo Real Madrid. Seu companheiro de clube, Bellingham, foi convocado. Até mesmo Fikayo Tomori, do AC Milan, Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen, e Marcus Rashford, emprestado pelo Barcelona, entraram na lista.

    “Sei que é uma decisão difícil para o Trent”, explicou Tuchel. “Essas decisões difíceis fazem parte do trabalho.

    "É uma decisão esportiva optarmos por Jarell Quansah, Tino Livramento e Djed Spence, que podem jogar como laterais-direitos por nós. Sei que é difícil, sei que é um grande nome. Ele é um enorme talento com uma carreira brilhante.

    "Os laterais-direitos têm perfis ligeiramente diferentes (do Alexander-Arnold); a prova disso é que fomos melhores entre setembro e novembro do que o Trent em qualquer momento. Joguei muitas vezes contra ele e sofri muitas vezes quando ele jogou contra os meus times. Conheço muito bem os pontos fortes dele e o que ele pode oferecer."

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    VENCEDOR: Jude Bellingham

    Bellingham, amigo íntimo de Alexander-Arnold, está de volta ao grupo, apesar de ter recuperado a forma física completa há pouco tempo. O meio-campista passou o último mês afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa e, como Tuchel havia escalado Rogers como seu camisa 10 titular em pré-temporadas anteriores, a vaga de Bellingham poderia estar em risco. No entanto, ele foi convocado para o grupo de 35 jogadores, e Tuchel afirma ter um plano especial em mente.

    “Todos tinham o mesmo interesse, o que nem sempre é o caso; eu queria que o Jude estivesse na pré-temporada, o Jude queria estar na pré-temporada e o Real Madrid ficou feliz por ele vir para a pré-temporada”, disse ele.

    “Podemos oferecer treinos em equipe para ele, o que seria um pouco difícil no Real Madrid devido à pausa para os jogos internacionais. Todos os requisitos foram atendidos — era muito importante definir corretamente as expectativas em relação a Jude neste estágio. Vamos dar continuidade ao seu progresso e integração nos treinos da equipe.

    “Seremos muito cuidadosos para não correr nenhum risco com o Jude no que diz respeito à possibilidade de uma nova lesão. É muito raro ele ter uma lesão muscular, por isso seremos muito cautelosos com isso. O melhor cenário é que ele jogue alguns minutos contra o Japão e iremos nos adaptar dia a dia.”

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    VENCEDOR: Manchester United

    Há três meses, Kobbie Mainoo parecia destinado a deixar o Manchester United. Era evidente que não era bem visto pelo técnico Ruben Amorim, cujas exigências excessivas para com os meio-campistas centrais faziam com que o jovem jogador da base mal conseguisse entrar em campo. Uma transferência para o Napoli quase se concretizou no verão e, se Amorim tivesse permanecido no cargo, poderia ter se concretizado no inverno.

    Mas, livre das amarras de Amorim, Mainoo está brilhando novamente. Ele tem sido titular incontestável sob o comando do novo técnico Michael Carrick e agora foi recompensado com o retorno à seleção inglesa, recebendo sua primeira convocação de Tuchel.

    Em outras notícias de Old Trafford, Harry Maguire foi chamado de volta à seleção inglesa após uma longa ausência da equipe, embora Luke Shaw tenha sido preterido na lateral esquerda, com Lewis Hall, do Newcastle, e Nico O’Reilly, do Manchester City, sendo preferidos. Ainda assim, talvez seja melhor para o United que seu único lateral-esquerdo natural tenha um descanso antes da reta final da Premier League.

    As convocações de Mainoo e Maguire significam que esta é a primeira vez que Tuchel convoca um jogador do United, com exceção de Rashford, emprestado ao Barcelona. “Nada contra o Man United! É apenas para reconhecer a conquista do Manchester United como time”, disse Tuchel sobre esse recorde na sexta-feira.

    “Harry e Kobbie têm sido parte importante dessa excelente sequência. É a última chance que tenho de conhecer novos jogadores, e Kobbie é um deles. Harry não é um jogador novo, mas é novo para mim no elenco. Quero vê-los ao lado de outros jogadores, sentir como se comportam em campo para tomar uma decisão clara.”

  • England v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport

    PERDEDOR: Ollie Watkins

    Ollie Watkins era o herói da Inglaterra há menos de dois anos. Ele foi o primeiro a sair do banco para dar um descanso a Harry Kane na Euro 2024 e foi ainda melhor em uma semifinal de tirar o fôlego contra a Holanda, marcando o gol da vitória no último minuto para levar os Três Leões a mais uma final.

    Agora, Watkins já passou por duas convocações sem ser chamado. Sua última partida pela Inglaterra foi na vitória por 3 a 0 contra o País de Gales em outubro, jogo em que o craque do Aston Villa marcou. Assim como no caso de Alexander-Arnold, pode ser que Tuchel simplesmente não esteja interessado no que Watkins tem a oferecer.

    Dominic Solanke e Dominic Calvert-Lewin foram convocados para esta concentração, enquanto Foden, Anthony Gordon e Jarrod Bowen têm experiência jogando como camisa 9, caso Kane não esteja disponível. Isso pode significar o fim da carreira de Watkins na seleção inglesa.

    Falando sobre os dois Dominics convocados à frente de Watkins, Tuchel disse: “Acho que eles têm o mesmo perfil. Harry Kane não está no elenco no início, então quero ver os dois e saber mais sobre Dom Solanke. Dominic Calvert-Lewin teve uma boa temporada com o Leeds e é muito decisivo.

    “Ambos são bons cobradores de pênaltis, aliás. Quero ver do que são capazes e se podem preencher a lacuna. Quero conhecê-los melhor e vamos ver. A competição está aberta — eles vão disputar minutos contra o Uruguai. Ficaram animados com a convocação e entendem a situação, o que ajuda.

    "Sinto que tenho uma ideia muito clara do que o Ollie pode nos oferecer, então quero dar uma olhada nos outros dois jogadores."

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDORES: Max Dowman e outros alas esquecidos

    Havia um grande impulso por trás da campanha para que Max Dowman fosse convocado para esta seleção da Inglaterra, em meio à sua temporada recorde no Arsenal. Infelizmente, o jogador de 16 anos não foi selecionado desta vez, mas Tuchel abriu as portas para uma vaga na Copa do Mundo caso o jovem continue a manter o bom desempenho.

    “Bem, ele se colocou no centro das atenções com o gol decisivo contra o Everton. No momento, ele está competindo, é um talento fantástico e excepcional. Com essa idade, não há dúvida alguma sobre isso”, disse o técnico da Inglaterra.

    “Todos com quem converso sobre ele o elogiam e só têm palavras de admiração. A realidade é que ele disputa minutos, mas está em um ambiente fantástico e ideal para ele, em um clube competitivo e estável onde o trabalho em equipe é a regra número um.

    "Ele aprende com os melhores. Com esses jovens, é claro que conhecemos todos eles e os acompanhamos. No momento, ele está em uma boa posição para disputar sua vaga e minutos no Arsenal, e sempre temos a chance de talvez convocá-lo para a Copa do Mundo.

    "O importante com jogadores jovens é manter o entusiasmo e o ímpeto. Eles têm coragem. Não há necessidade de convocá-lo agora e aumentar a pressão e as expectativas que vêm com isso."

    Além de Dowman, Jack Grealish deve estar se culpando por ter sofrido uma lesão infeliz que encerrou sua temporada. Ele foi visto conversando com Tuchel após a vitória do Everton sobre o Aston Villa no início do ano, sugerindo que seu nome estava de volta à agenda da Inglaterra. O craque do Newcastle, Harvey Barnes, também foi preterido, apesar de ter recusado uma proposta da Escócia na esperança de retornar ao elenco dos Três Leões.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Clubes da zona intermediária da Premier League

    Um dos aspectos mais reveladores da seleção de Tuchel é que ele não tem medo de convocar jogadores que atuam em clubes considerados menos importantes. Calvert-Lewin, do Leeds United, por exemplo, está lutando contra o rebaixamento da Premier League, mas sua marca de 10 gols nesta temporada já é a melhor desde antes da Euro 2020 e, por isso, foi recompensado com a convocação.

    Outro nome surpreendente é o do meio-campista do Everton, James Garner, que foi escolhido à frente de Conor Gallagher, do Tottenham, e Curtis Jones, do Liverpool, entre outros. Adam Wharton, do Crystal Palace, e Elliot Anderson, do Nottingham Forest, fazem parte do grupo mais uma vez, enquanto o capitão do West Ham, Bowen, também está de volta.

    Tuchel não está discriminando os jogadores dos times do meio da tabela. Na verdade, ele ainda exige padrões mais elevados dos jogadores dos maiores clubes. Para aqueles que não entraram neste grupo de 35, isso deve dar-lhes um lampejo de esperança de que, se estiverem em boa forma e jogando bem, terão a chance de representar a Inglaterra, independentemente da situação. “Ninguém está no avião para os Estados Unidos!”, proclamou ele.