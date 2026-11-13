Questionado sobre o presente e o futuro de um jogador de talento evidente, o ex-astro da seleção inglesa Bent, que falou em parceria com o MrQ Live Casino, disse à GOAL: “Estou preocupado com Foden. Ponto final.

“E não apenas em relação à seleção, porque, nas minhas conversas, eu sempre me perguntava como seria Foden quando Pep não estivesse mais lá. Afinal, toda a formação dele no futebol foi com Pep Guardiola.

“Para jogar com Pep, você precisa de um conjunto específico e singular de habilidades, por causa da maneira como ele quer que a equipe jogue dentro de um determinado sistema. A Inglaterra não joga assim. Ninguém no planeta joga assim, certo?

“Então, quando jogava pelo Manchester City, ele era excepcional, de altíssimo nível, um dos melhores em atividade. Mas, toda vez que jogava pela Inglaterra, nunca víamos aquele mesmo Phil Foden. Ele até parecia ter dificuldades quando jogava pela Inglaterra.

“Então, com Pep fora de lá, Foden sem jogar pelo Manchester City e agora também fora da convocação da Inglaterra, fico pensando se uma saída do City talvez não seria o melhor para Phil Foden, para que ele pudesse praticamente recomeçar e voltar a se encontrar.

“Sei que ainda é o início da passagem de Maresca, mas, até agora, estou um pouco preocupado com Phil Foden e com o que será dele daqui para frente sem Pep.”