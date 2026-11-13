Phil Foden precisa mudar de clube? Ex-astro da seleção inglesa está “preocupado” com o meia do Manchester City, em queda de rendimento e fora da seleção na era pós-Pep Guardiola
Foden assinou um novo contrato até 2030
Após ser muito questionado sobre seu futuro, Foden, natural de Stockport, assinou um novo contrato com o City durante o verão que deve mantê-lo no Etihad Stadium até 2030, com a opção de prorrogação por mais 12 meses.
Por enquanto, ele segue no caminho para passar toda a carreira em um único clube. Revelado pelo renomado sistema de categorias de base de Manchester, Foden já disputou 378 partidas pelo clube que lhe deu sua grande oportunidade e no qual estreou pela equipe principal aos 17 anos.
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O próximo Gascoigne tem dificuldade para ser decisivo
Foden conquistou seis títulos da Premier League com o City, além da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa e da Champions League. Ele também foi eleito o Melhor Jogador Jovem do Ano da PFA em duas ocasiões.
As duas últimas temporadas, porém, foram difíceis. Depois de marcar 27 gols na campanha de 2023-24, Foden viu sua marca cair para 13 na temporada seguinte e para 10 na última. A titularidade já não é garantida para um jogador que já foi apontado como o próximo Paul Gascoigne e Wayne Rooney do futebol inglês.
Foden chegou a brilhar sob a orientação cuidadosa de Pep Guardiola, mas viu o catalão encerrar sua passagem por Manchester em 2026. Enzo Maresca ainda não conseguiu extrair o melhor desse talento inconstante, enquanto Thomas Tuchel continua a deixá-lo de lado na seleção, após já tê-lo deixado de fora da Copa do Mundo em uma decisão dolorosa.
Foden é incentivado a considerar uma transferência para deixar o Manchester City
Questionado sobre o presente e o futuro de um jogador de talento evidente, o ex-astro da seleção inglesa Bent, que falou em parceria com o MrQ Live Casino, disse à GOAL: “Estou preocupado com Foden. Ponto final.
“E não apenas em relação à seleção, porque, nas minhas conversas, eu sempre me perguntava como seria Foden quando Pep não estivesse mais lá. Afinal, toda a formação dele no futebol foi com Pep Guardiola.
“Para jogar com Pep, você precisa de um conjunto específico e singular de habilidades, por causa da maneira como ele quer que a equipe jogue dentro de um determinado sistema. A Inglaterra não joga assim. Ninguém no planeta joga assim, certo?
“Então, quando jogava pelo Manchester City, ele era excepcional, de altíssimo nível, um dos melhores em atividade. Mas, toda vez que jogava pela Inglaterra, nunca víamos aquele mesmo Phil Foden. Ele até parecia ter dificuldades quando jogava pela Inglaterra.
“Então, com Pep fora de lá, Foden sem jogar pelo Manchester City e agora também fora da convocação da Inglaterra, fico pensando se uma saída do City talvez não seria o melhor para Phil Foden, para que ele pudesse praticamente recomeçar e voltar a se encontrar.
“Sei que ainda é o início da passagem de Maresca, mas, até agora, estou um pouco preocupado com Phil Foden e com o que será dele daqui para frente sem Pep.”
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Disputa acirrada por vagas no Etihad Stadium
Foden disputou oito partidas da Premier League nesta temporada, mas não é titular em um jogo da primeira divisão desde 17 de outubro e recebeu um cartão vermelho aos 23 minutos de um clássico contra o Manchester United em Old Trafford.
Ele marcou três gols em uma partida da Champions League contra o AEK Atenas, mas suas participações em gols nas competições nacionais têm sido escassas, o que dificulta que ele tire a vaga de jogadores como Enzo Fernandez, Rayan Cherki e Iliman Ndiaye.
É possível que uma transferência para outro clube lhe interesse e se torne uma opção mais concreta em algum momento. O jogador da seleção da Inglaterra, pela qual disputou 49 partidas, provavelmente não terá falta de interessados caso fique disponível no mercado.
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