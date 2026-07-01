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Phil Foden Aston Villa badge 2026Getty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

Phil Foden explicou por que a transferência para o Aston Villa poderia ser uma “ótima jogada” depois de ver sua carreira entrar em declínio no Man City

P. Foden
Aston Villa
Manchester City
Premier League

Phil Foden viu sua carreira dar uma guinada negativa no Manchester City, segundo disse Tony Cascarino ao GOAL, e o jogador da seleção inglesa foi informado de que uma transferência para o Aston Villa neste verão poderia ser uma “ótima jogada”. O Aston Villa pode em breve precisar buscar outro jogador criativo no mercado, já que Morgan Rogers continua sendo alvo de intensos rumores de saída na região de West Midlands.

  • Diz-se que Rogers, estrela do Villa, tem um preço de 130 milhões de libras

    Se uma das estrelas dos Três Leões fosse deixar o Villa Park, seria possível buscar outro jogador para ocupar seu lugar? A venda de Rogers representaria um reforço financeiro considerável para Unai Emery e sua equipe, já que há rumores de que um valor recorde de 130 milhões de libras (172 milhões de dólares) foi atribuído a ele.

    Embora os regulamentos do PSR e do FFP precisem ser levados em conta, o Villa ficaria com uma boa quantia de dinheiro sobrando no bolso. O clube poderia investir em um substituto adequado que atendesse a vários requisitos no quesito criatividade.

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  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Foden ficou de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo

    Foden poderia chamar a atenção deles, já que alguns torcedores já sugeriram essa ideia nas redes sociais. Embora o jogador de 26 anos tenha dificuldade em romper os laços que mantém com o City ao longo de toda a carreira, considerando tudo o que conquistou lá, é impossível ignorar o fato de que ele tem se mostrado estagnado nos últimos tempos.

    A marca de 10 gols na temporada 2025-26 contribuiu para que o habilidoso meia-atacante ficasse de fora dos planos da Inglaterra para a Copa do Mundo. Talvez um recomeço o ajude a voltar aos trilhos, com um novo desafio e participações regulares como titular reacendendo sua chama profissional.

  • Uma transferência para o Aston Villa faria sentido para Foden?

    Questionado sobre se uma transferência para o sul poderia ser benéfica para todos os envolvidos, o ex-atacante do Villa, Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes canadenses ganhem até 150.000 dólares canadenses — disse ao GOAL: “É uma ótima jogada se isso servir para reacender a motivação de Phil Foden.

    “Às vezes, na carreira, você precisa daquele empurrãozinho que te dá um novo ânimo. Você pensa: ‘pronto, agora vou jogar no time titular’. E não acho que, para o Phil, ficar na reserva ou ser apenas um substituto no elenco seja o começo da carreira dele no City. Foi assim que ele começou, é o que se faz como jogador jovem — você começa, conquista seu espaço, entra no time, depois pode entrar como reserva, depois talvez convença o técnico a escalá-lo de vez em quando como titular, e então você se torna titular.

    “Phil Foden seguiu exatamente o caminho oposto agora, não é mesmo? Um novo técnico chegou, então isso pode mudar. Mas acho que, na idade dele e com o que já conquistou, se Phil Foden tivesse a oportunidade de ir jogar por um clube — e um clube realmente bom, ainda por cima —, e isso lhe desse novamente aquela motivação e aquela vontade de provar que as pessoas estão erradas, acho que o Phil precisa disso.

    “Veja o que o Phil fez no último ano e meio. O City tem sido bem-sucedido nos últimos anos e o Phil acabou perdendo seu lugar no time, além de não estar na seleção inglesa. Então, ele precisa fazer alguma coisa.”

  • Phil Foden Tony CascarinoGetty/Tonybet

    Foden deve assinar novo contrato com o Manchester City em meio a dúvidas sobre seu futuro

    Foden tem algumas decisões importantes a tomar, já que faltam apenas 12 meses para o término de seu contrato atual em Manchester. Diz-se que novos termos já foram acordados — com o novo contrato se estendendo até 2030.

    Qualquer prorrogação, no entanto, poderia ser usada para manter o valor de mercado do talentoso meio-campista o mais alto possível, com o City — que está entrando na era pós-Pep Guardiola sob a orientação do novo técnico Enzo Maresca — potencialmente se abrindo a ofertas por um astro formado nas categorias de base que tem seis títulos da Premier League e uma conquista da Liga dos Campeões em seu currículo.

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