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Phil Foden explicou por que a transferência para o Aston Villa poderia ser uma “ótima jogada” depois de ver sua carreira entrar em declínio no Man City
Diz-se que Rogers, estrela do Villa, tem um preço de 130 milhões de libras
Se uma das estrelas dos Três Leões fosse deixar o Villa Park, seria possível buscar outro jogador para ocupar seu lugar? A venda de Rogers representaria um reforço financeiro considerável para Unai Emery e sua equipe, já que há rumores de que um valor recorde de 130 milhões de libras (172 milhões de dólares) foi atribuído a ele.
Embora os regulamentos do PSR e do FFP precisem ser levados em conta, o Villa ficaria com uma boa quantia de dinheiro sobrando no bolso. O clube poderia investir em um substituto adequado que atendesse a vários requisitos no quesito criatividade.
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Foden ficou de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo
Foden poderia chamar a atenção deles, já que alguns torcedores já sugeriram essa ideia nas redes sociais. Embora o jogador de 26 anos tenha dificuldade em romper os laços que mantém com o City ao longo de toda a carreira, considerando tudo o que conquistou lá, é impossível ignorar o fato de que ele tem se mostrado estagnado nos últimos tempos.
A marca de 10 gols na temporada 2025-26 contribuiu para que o habilidoso meia-atacante ficasse de fora dos planos da Inglaterra para a Copa do Mundo. Talvez um recomeço o ajude a voltar aos trilhos, com um novo desafio e participações regulares como titular reacendendo sua chama profissional.
Uma transferência para o Aston Villa faria sentido para Foden?
Questionado sobre se uma transferência para o sul poderia ser benéfica para todos os envolvidos, o ex-atacante do Villa, Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes canadenses ganhem até 150.000 dólares canadenses — disse ao GOAL: “É uma ótima jogada se isso servir para reacender a motivação de Phil Foden.
“Às vezes, na carreira, você precisa daquele empurrãozinho que te dá um novo ânimo. Você pensa: ‘pronto, agora vou jogar no time titular’. E não acho que, para o Phil, ficar na reserva ou ser apenas um substituto no elenco seja o começo da carreira dele no City. Foi assim que ele começou, é o que se faz como jogador jovem — você começa, conquista seu espaço, entra no time, depois pode entrar como reserva, depois talvez convença o técnico a escalá-lo de vez em quando como titular, e então você se torna titular.
“Phil Foden seguiu exatamente o caminho oposto agora, não é mesmo? Um novo técnico chegou, então isso pode mudar. Mas acho que, na idade dele e com o que já conquistou, se Phil Foden tivesse a oportunidade de ir jogar por um clube — e um clube realmente bom, ainda por cima —, e isso lhe desse novamente aquela motivação e aquela vontade de provar que as pessoas estão erradas, acho que o Phil precisa disso.
“Veja o que o Phil fez no último ano e meio. O City tem sido bem-sucedido nos últimos anos e o Phil acabou perdendo seu lugar no time, além de não estar na seleção inglesa. Então, ele precisa fazer alguma coisa.”
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Foden deve assinar novo contrato com o Manchester City em meio a dúvidas sobre seu futuro
Foden tem algumas decisões importantes a tomar, já que faltam apenas 12 meses para o término de seu contrato atual em Manchester. Diz-se que novos termos já foram acordados — com o novo contrato se estendendo até 2030.
Qualquer prorrogação, no entanto, poderia ser usada para manter o valor de mercado do talentoso meio-campista o mais alto possível, com o City — que está entrando na era pós-Pep Guardiola sob a orientação do novo técnico Enzo Maresca — potencialmente se abrindo a ofertas por um astro formado nas categorias de base que tem seis títulos da Premier League e uma conquista da Liga dos Campeões em seu currículo.