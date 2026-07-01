Phil Foden explicou por que a transferência para o Aston Villa poderia ser uma “ótima jogada” depois de ver sua carreira entrar em declínio no Man City

Questionado sobre se uma transferência para o sul poderia ser benéfica para todos os envolvidos, o ex-atacante do Villa, Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes canadenses ganhem até 150.000 dólares canadenses — disse ao GOAL: “É uma ótima jogada se isso servir para reacender a motivação de Phil Foden.

“Às vezes, na carreira, você precisa daquele empurrãozinho que te dá um novo ânimo. Você pensa: ‘pronto, agora vou jogar no time titular’. E não acho que, para o Phil, ficar na reserva ou ser apenas um substituto no elenco seja o começo da carreira dele no City. Foi assim que ele começou, é o que se faz como jogador jovem — você começa, conquista seu espaço, entra no time, depois pode entrar como reserva, depois talvez convença o técnico a escalá-lo de vez em quando como titular, e então você se torna titular.

“Phil Foden seguiu exatamente o caminho oposto agora, não é mesmo? Um novo técnico chegou, então isso pode mudar. Mas acho que, na idade dele e com o que já conquistou, se Phil Foden tivesse a oportunidade de ir jogar por um clube — e um clube realmente bom, ainda por cima —, e isso lhe desse novamente aquela motivação e aquela vontade de provar que as pessoas estão erradas, acho que o Phil precisa disso.

“Veja o que o Phil fez no último ano e meio. O City tem sido bem-sucedido nos últimos anos e o Phil acabou perdendo seu lugar no time, além de não estar na seleção inglesa. Então, ele precisa fazer alguma coisa.”