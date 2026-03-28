Ninguém mais do que Phil Foden, que está com os dias contados para entrar na seleção de Thomas Tuchel. Apesar de ser um dos melhores e mais bem-sucedidos jogadores ingleses da última década, Foden tem um histórico muito curto e pouco expressivo na seleção inglesa. Ele marcou apenas quatro gols em 48 partidas, tendo seu último gol em uma partida oficial sido contra o País de Gales na última Copa do Mundo, no Catar.

Tuchel tem poucos motivos para demonstrar muita confiança em Foden, já que o jogador pediu para não ser convocado para os jogos internacionais em junho passado e não conseguiu brilhar na última concentração, em novembro. Para piorar ainda mais a situação, o jogador de 25 anos não pode nem mesmo apontar suas atuações pelo Manchester City como prova de que ainda é capaz de render no mais alto nível, já que caiu em desgraça na equipe de Pep Guardiola — fato que ficou perfeitamente demonstrado pelo fato de ele ter entrado em campo apenas nos acréscimos da final da Carabao Cup contra o Arsenal.

Foden tinha muito em jogo contra o Uruguai, mas, com os olhos de toda a nação voltados para ele, ele falhou novamente. Ele não foi o único.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Estádio de Wembley...