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Phil Foden England Uruguay W/LGetty/GOAL
Richard Martin

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Phil Foden está na hora da verdade! Vencedores e perdedores: Cole Palmer sai vitorioso na disputa entre os números 10 e Harry Maguire prova seu valor para o exigente Thomas Tuchel no empate sem graça da Inglaterra contra o Uruguai

Vencedores & perdedores
Inglaterra
P. Foden
C. Palmer
T. Tuchel
Inglaterra x Uruguai
Especiais e Opinião

Enquanto os aviões de papel voavam ao redor do Estádio de Wembley no início do primeiro tempo desse jogo que terminou empatado em 1 a 1 entre Inglaterra e Uruguai, os torcedores demonstravam que já haviam perdido o interesse. Parecia que os jogadores também estavam jogando sem empenho, e alguns precisavam ser lembrados de que não só a Copa do Mundo estava se aproximando, mas também de que sua vaga no torneio estava longe de estar garantida.

Ninguém mais do que Phil Foden, que está com os dias contados para entrar na seleção de Thomas Tuchel. Apesar de ser um dos melhores e mais bem-sucedidos jogadores ingleses da última década, Foden tem um histórico muito curto e pouco expressivo na seleção inglesa. Ele marcou apenas quatro gols em 48 partidas, tendo seu último gol em uma partida oficial sido contra o País de Gales na última Copa do Mundo, no Catar.

Tuchel tem poucos motivos para demonstrar muita confiança em Foden, já que o jogador pediu para não ser convocado para os jogos internacionais em junho passado e não conseguiu brilhar na última concentração, em novembro. Para piorar ainda mais a situação, o jogador de 25 anos não pode nem mesmo apontar suas atuações pelo Manchester City como prova de que ainda é capaz de render no mais alto nível, já que caiu em desgraça na equipe de Pep Guardiola — fato que ficou perfeitamente demonstrado pelo fato de ele ter entrado em campo apenas nos acréscimos da final da Carabao Cup contra o Arsenal.

Foden tinha muito em jogo contra o Uruguai, mas, com os olhos de toda a nação voltados para ele, ele falhou novamente. Ele não foi o único.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Estádio de Wembley...

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    PERDEDOR: Phil Foden

    A queda drástica no desempenho de Foden pelo City fez com que muitos se surpreendessem ao vê-lo manter sua vaga no elenco de Tuchel, e o fato de ele ter sido titular aqui não era necessariamente um sinal positivo, já que essa era claramente a equipe reserva. Havia uma pressão adicional sobre ele, pois lhe foi atribuída a função de camisa 10, e ele não lidou bem com isso.

    Ele contribuiu muito pouco no primeiro tempo, só entrando no jogo no segundo, com seu melhor momento — uma jogada característica, entrando para o pé esquerdo — ocorrendo entre ser derrubado por Ronald Araújo e ser substituído por Palmer. 

    E Tuchel admitiu que esperava mais dele, certamente no aspecto ofensivo. Ele disse: “Em alguns momentos, achei que ele poderia ser um pouco mais ousado, arriscando como um camisa 10, tentando algumas jogadas.”

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  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    VENCEDOR: Cole Palmer

    Seja dando a assistência para o gol da vitória de Ollie Watkins contra a Holanda na semifinal da Euro 2024 ou marcando ele mesmo na final contra a Espanha, Cole Palmer tem uma reputação impecável de fazer a diferença quando entra em campo pela Inglaterra. E, embora o que estivesse em jogo fosse muito menor neste caso, ele ainda assim causou impacto, dando à sua equipe a energia e a astúcia que antes faltavam. 

    Ele tomou o jogo nas mãos, invadiu a área do Uruguai e criou chances. E isso deve ser suficiente para convencer Tuchel de que ele merece uma vaga no elenco, em detrimento de Foden.

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    PERDEDOR: Ben White

    Dava para sentir pena de Ben White. Ele tem sido alvo de críticas desde que foi convocado de volta para o time na semana passada, e parecia inevitável que causasse algum tipo de polêmica ao entrar em campo. Mesmo assim, ele superou a si mesmo: foi vaiado sem piedade ao entrar em campo, marcou o gol da abertura do placar, mas foi vaiado novamente, e depois cometeu uma falta com o pé alto em Federico Vinas, que foi penalizada pelo árbitro e levou Federico Valverde a empatar de pênalti.

    White se tornou o inimigo número 1 de muitos torcedores ingleses no momento em que deixou a seleção durante a Copa do Mundo de 2022, com o ressentimento crescendo quando veio à tona que ele havia dito a Gareth Southgate, após o torneio, que não estava disponível para ser convocado. Tuchel havia dito na quinta-feira que “todos merecem uma segunda chance”, mas muitos torcedores não deram ouvidos e deixaram seus sentimentos à mostra quando ele entrou em campo no segundo tempo.

    Tuchel pediu aos torcedores que “seguissem em frente” e encorajou White a “aceitar a situação com dignidade”. Mas sua participação tão agitada não deve ter ajudado suas chances de entrar na lista de 26 convocados, especialmente com Reece James provavelmente se recuperando da lesão antes de junho.

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    VENCEDOR: Harry Maguire

    Maguire pode ter ficado afastado da seleção inglesa por 18 meses, mas ninguém diria isso quando ele pegou a bola logo nos primeiros minutos e avançou pelo campo com determinação. 

    Maguire distribuiu passes para o ataque e também representou sua habitual ameaça nas jogadas ensaiadas. Era como se ele nunca tivesse se afastado, e essa atuação demonstrou que ele tem as qualidades necessárias para jogar sob o comando de Tuchel, apesar das preocupações sobre sua falta de velocidade para atuar na linha alta que o alemão costuma preferir.

    O zagueiro lutou admiravelmente pelo seu futuro no United e agora está em vias de reconquistar seu lugar na seleção inglesa e talvez até mesmo na escalação titular quando a Copa do Mundo começar.

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    PERDEDOR: Thomas Tuchel

    O técnico da Inglaterra afirmou em novembro passado, após a classificação para a Copa do Mundo, que o tempo das experiências havia acabado. No entanto, lá estava ele, a menos de três meses do torneio, convocando jogadores que ocupavam posições bem abaixo na hierarquia e que tinham pouca ou nenhuma esperança de jogar na competição.

    Dominic Solanke passou sete anos longe da seleção inglesa até ser convocado por Lee Carsley em 2024 e nunca havia sido considerado por Tuchel, mas estava começando como titular no ataque. Dominic Calvert-Lewin, que vestiu a camisa da Inglaterra pela última vez em 2021, o substituiu. O técnico admitiu que quase nunca assiste Fikayo Tomori jogar. Então, por que, nesse caso, ele está pensando em levá-lo para a Copa do Mundo?

    Tuchel insistiu que “aprendeu muito” com o jogo, mas isso pareceu uma oportunidade perdida para ter uma ideia da equipe que ele realmente vai escalar na América do Norte e para construir um pouco de confiança.

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    VENCEDOR: James Garner

    O meio-campista do Everton causou ótima impressão nos 69 minutos em que esteve em campo com uma atuação brilhante, fazendo com que fosse fácil esquecer que ele estava fazendo sua estreia pela seleção. Ele criou o maior número de chances na partida, deu os cruzamentos mais precisos e fez o maior número de desarmes, recuperando a bola quatro vezes e vencendo seis disputas de bola no chão. 

    Ele também causou impacto com suas cobranças de jogadas ensaiadas. Tuchel ficou muito satisfeito com o que viu, apelidando Garner de “nosso mini Valverde” e, com base nisso, ele tem uma chance remota de entrar no avião rumo aos Estados Unidos.

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    PERDEDOR: O árbitro Sven Jablonski e sua equipe

    Tuchel não ficou satisfeito com o árbitro Sven Jablonski e os árbitros assistentes de vídeo, questionando três decisões importantes: a marcação do pênalti no último suspiro contra White, a não expulsão de Araujo pela entrada imprudente em Foden e a não revisão da falta de Rodrigo Aguirre em Noni Madueke. 

    Mas a decisão mais ridícula foi manter Manuel Ugarte em campo depois que o meio-campista do Manchester United parecia ter recebido dois cartões amarelos, o primeiro por falta em Palmer e o segundo por reclamação após o gol de White. Maguire disse que foi informado de que seu companheiro de equipe dos Red Devils havia, na verdade, recebido apenas um cartão amarelo, o que só aumentou a confusão. 

    “Não achei que tenha sido um bom desempenho”, disse Tuchel sobre seu compatriota alemão Jablonski. “Houve discussões, um jogador recebeu dois cartões amarelos em uma partida, mas não foi expulso. Um dia ruim no trabalho.” Ian Wright, que analisava o jogo para a ITV, teve palavras ainda mais duras: “Eles estão inventando as coisas na hora, como se não tivéssemos visto o que vimos.”