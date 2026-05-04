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Phil Foden e Morgan Gibbs-White ficam de fora! Lenda da Inglaterra cita três meias-ofensivos que levaria para a Copa do Mundo de 2026 em meio à acirrada disputa pelas vagas de meia-ofensivo
A data em que Tuchel precisa anunciar a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo
A Inglaterra concluiu seus preparativos para o torneio — após ter passado facilmente por uma campanha de qualificação impecável — e Tuchel precisará definir uma lista de 26 jogadores até 30 de maio.
Há muitas vagas em jogo naquele avião, mas a disputa para preencher certas posições está mais acirrada do que em outras. Esse é definitivamente o caso quando se trata do vasto leque de talentos na posição de camisa 10.
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Bellingham poderia recuar mais atrás do camisa 10
A expectativa é que, apesar de algumas dúvidas sobre sua relação com Tuchel, o “Galáctico” do Real Madrid, Jude Bellingham, seja escalado. Ele pode ser visto mais como um meio-campista ofensivo, capaz de impulsionar os Três Leões a partir do meio-campo.
Quando se trata de funções mais avançadas, Eberechi Eze é outro nome na disputa. Ele redescobriu seu brilho no Arsenal nas últimas semanas, enquanto Foden — que antes era uma aposta certa para a seleção — tem lutado para ser titular e recuperar a forma no Manchester City, que disputa o título da Premier League.
Gibbs-White é outro que ganhou vida com uma enxurrada de gols pelo Nottingham Forest, mas Waddle acredita que essa ascensão pode ter chegado tarde demais para tirar de campo jogadores mais consagrados da seleção inglesa.
Com quais jogadores da posição nº 10 a Inglaterra vai contar se três forem selecionados?
Waddle, que disputou 62 partidas pela seleção inglesa — falando em nome do Genting Casino, um cassino online premium que oferece um jogo de caça-níqueis de futebol —, disse ao GOAL, quando questionado sobre quem ele escolheria se tivesse que fazer uma seleção difícil: “Para mim, Rogers tem sido o mais consistente de todos. Eu o tenho acompanhado bastante. Acho que ele é ágil, forte e está cheio de confiança no momento. Não sei se as pernas dele vão aguentar. Ele já jogou muito futebol. Não sei se ele estará cansado quando chegar a Copa do Mundo.
“Gosto do Palmer. Ele não está passando por um bom momento com o Chelsea como time. Não estou apenas criticando o Palmer, mas ele é vital para a equipe e tem sido muito inconsistente nesta temporada. Teve um ótimo início de temporada e depois caiu de rendimento, se machucou um pouco e tem sido irregular desde então.
“Gosto do Eze no Arsenal, mas ele não tem tempo de jogo suficiente para mim no Arsenal. Gosto da técnica dele, do talento dele. Acho que ele tem uma ótima visão de jogo. Ele tem uma técnica realmente fantástica.
“Bellingham, para mim, poderia jogar como meio-campista — ele tem as pernas para isso, eu não o escalaria como camisa 10. Sei que ele sabe marcar gols, tem as pernas para entrar na área, consegue cobrir muito espaço. É um jogador muito simples — recebe, passa, corre.
“Se a gente falar de criatividade, eu apostaria no Rogers, no Palmer e no Eze. Acho que o Phil Foden, infelizmente, o tempo o alcançou — seja por falta de energia, lesões ou o que for, ele simplesmente não tem sido o mesmo nesta temporada em comparação com o que vimos do Phil Foden ao longo dos anos.
“Li há pouco tempo que alguém escreveu que ele talvez nem entre no avião. Acho que há uma boa chance de isso acontecer. Ele não tem jogado bem com a camisa do City nesta temporada. Sabemos que ele teve bons momentos no City, mas, neste momento, acho que há jogadores à frente dele para a camisa 10.”
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A Inglaterra busca pôr fim a 60 anos de sofrimento na Copa do Mundo de 2026
Tuchel tem demonstrado confiança em jogadores consagrados e experientes em grandes partidas, o que dá alguma esperança a Foden. Ele poderia encerrar a temporada em grande estilo no clube, conquistando títulos importantes e justificando assim uma convocação para a Copa do Mundo.
A escolha de Eze seria uma surpresa, considerando os nomes contra os quais ele está competindo, mas os curingas são sempre úteis, e lesões inesperadas também precisam ser levadas em conta antes que Tuchel monte um elenco que ele acredita ser capaz de pôr fim a 60 anos de sofrimento internacional.