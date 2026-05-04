Phil Foden e Morgan Gibbs-White ficam de fora! Lenda da Inglaterra cita três meias-ofensivos que levaria para a Copa do Mundo de 2026 em meio à acirrada disputa pelas vagas de meia-ofensivo

Waddle, que disputou 62 partidas pela seleção inglesa — falando em nome do Genting Casino, um cassino online premium que oferece um jogo de caça-níqueis de futebol —, disse ao GOAL, quando questionado sobre quem ele escolheria se tivesse que fazer uma seleção difícil: “Para mim, Rogers tem sido o mais consistente de todos. Eu o tenho acompanhado bastante. Acho que ele é ágil, forte e está cheio de confiança no momento. Não sei se as pernas dele vão aguentar. Ele já jogou muito futebol. Não sei se ele estará cansado quando chegar a Copa do Mundo.

“Gosto do Palmer. Ele não está passando por um bom momento com o Chelsea como time. Não estou apenas criticando o Palmer, mas ele é vital para a equipe e tem sido muito inconsistente nesta temporada. Teve um ótimo início de temporada e depois caiu de rendimento, se machucou um pouco e tem sido irregular desde então.

“Gosto do Eze no Arsenal, mas ele não tem tempo de jogo suficiente para mim no Arsenal. Gosto da técnica dele, do talento dele. Acho que ele tem uma ótima visão de jogo. Ele tem uma técnica realmente fantástica.

“Bellingham, para mim, poderia jogar como meio-campista — ele tem as pernas para isso, eu não o escalaria como camisa 10. Sei que ele sabe marcar gols, tem as pernas para entrar na área, consegue cobrir muito espaço. É um jogador muito simples — recebe, passa, corre.

“Se a gente falar de criatividade, eu apostaria no Rogers, no Palmer e no Eze. Acho que o Phil Foden, infelizmente, o tempo o alcançou — seja por falta de energia, lesões ou o que for, ele simplesmente não tem sido o mesmo nesta temporada em comparação com o que vimos do Phil Foden ao longo dos anos.

“Li há pouco tempo que alguém escreveu que ele talvez nem entre no avião. Acho que há uma boa chance de isso acontecer. Ele não tem jogado bem com a camisa do City nesta temporada. Sabemos que ele teve bons momentos no City, mas, neste momento, acho que há jogadores à frente dele para a camisa 10.”