Phil Foden, conhecido por seu espírito de equipe, está disposto a manter a “paciência” no Manchester City em meio a especulações sobre um novo contrato e uma possível transferência no verão

Foden atingiu recentemente a marca de 100 participações em gols na Premier League, um marco coroado por duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, em 13 de maio. Ele acrescentou: “É preciso a contribuição de todos para conquistar títulos; na quarta-feira, tive a oportunidade de jogar e fiquei simplesmente feliz por ajudar a equipe.

É disso que se trata: nos mantermos unidos e nos apoiarmos mutuamente. Às vezes isso acontece, todos somos humanos. Temos jogadores fantásticos no time que estão prontos para jogar; [eu] só precisava manter a paciência e continuar me esforçando nos treinos.”