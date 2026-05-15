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Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Phil Foden, conhecido por seu espírito de equipe, está disposto a manter a “paciência” no Manchester City em meio a especulações sobre um novo contrato e uma possível transferência no verão

P. Foden
Manchester City
Premier League

Phil Foden insistiu que está disposto a manter a paciência no Manchester City, mesmo estando prestes a assinar uma lucrativa renovação de contrato, apesar de uma segunda metade de temporada desafiadora. O jogador formado na base, que tem despertado interesse em toda a Europa, reafirmou seu papel de jogador dedicado ao time, focado em ajudar o clube a conquistar mais títulos.

  • Jovem formado na base assina contrato

    O City estaria prestes a fechar um novo contrato de longo prazo com Foden, pondo efetivamente fim às especulações sobre uma possível transferência neste verão envolvendo vários gigantes da Premier League e da Europa. O jogador de 25 anos, cujo contrato atual estava chegando ao fim, chegou a um acordo de princípio para permanecer no Etihad até 2030, com opção de renovação por mais 12 meses. Esse avanço ocorre apesar de uma temporada 2025-26 difícil, na qual o jogador da seleção inglesa teve dificuldades para garantir tempo de jogo e rendimento consistentes.

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  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Foden prioriza o sucesso da equipe

    Refletindo sobre uma temporada de altos e baixos, Foden destacou a importância de manter uma mentalidade profissional enquanto aguarda oportunidades sob o comando de Pep Guardiola. Em declarações ao site oficial do City, ele disse: “Foram duas fases bem diferentes. A primeira metade da temporada foi muito boa, a segunda, um pouco menos; isso acontece com muitos jogadores de futebol. É preciso seguir em frente, continuar acreditando em si mesmo. Sou um jogador de equipe, tento ajudar o time o máximo que posso e estou sempre pronto para tentar ajudá-los, sempre que tiver a oportunidade.”

  • A paciência compensa

    Foden atingiu recentemente a marca de 100 participações em gols na Premier League, um marco coroado por duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, em 13 de maio. Ele acrescentou: “É preciso a contribuição de todos para conquistar títulos; na quarta-feira, tive a oportunidade de jogar e fiquei simplesmente feliz por ajudar a equipe.

    É disso que se trata: nos mantermos unidos e nos apoiarmos mutuamente. Às vezes isso acontece, todos somos humanos. Temos jogadores fantásticos no time que estão prontos para jogar; [eu] só precisava manter a paciência e continuar me esforçando nos treinos.”

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Semana decisiva para o City

    A equipe de Guardiola entra nos últimos oito dias decisivos da temporada, atualmente dois pontos atrás do líder Arsenal na disputa pelo título. O City enfrenta primeiro o Chelsea na final da FA Cup, em Wembley, neste sábado, um confronto que pode definir sua busca por títulos nacionais nesta campanha. A temporada então chega ao fim com uma viagem crucial pela Premier League a Bournemouth na terça-feira, antes de uma possível partida decisiva pelo título em casa contra o Aston Villa no domingo da semana que vem.

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