Phil Foden "cheio de qualidade", segundo Pep Guardiola, que afirma que o Manchester City precisava do talento do meia para garantir a vitória crucial contra o Crystal Palace

Embora a vitória mantenha o City na briga, o time continua dependendo de um tropeço do Arsenal em suas últimas partidas. Os Gunners têm uma vantagem de dois pontos com duas partidas restantes, o que significa que o City precisa simplesmente continuar vencendo e torcer por um resultado favorável em outros jogos. Guardiola se mostrou realista em relação à situação, reconhecendo que o ímpeto ainda está do lado da equipe de Mikel Arteta, no norte de Londres.

“Depende deles [Arsenal]. Se vencerem os dois jogos, não há nada a fazer, nada a discutir. Tudo o que podemos fazer é estar lá, por via das dúvidas. Os dois últimos jogos são difíceis”, admitiu Guardiola. Ele também refletiu sobre o desafio de desmontar times defensivos, acrescentando: “Jogar sempre contra dez homens e um bloco baixo não é fácil, mas trabalho desde o primeiro dia em como atacar blocos baixos. Tenho que estar no lugar certo e esquecer isso. Bons clubes, jogadores de primeira linha criam uma faísca; um jogador como o Phil hoje faz a diferença, ou o [Rayan] Cherki no último jogo — não é mais complicado do que isso.”