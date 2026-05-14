Getty Images Sport
Traduzido por
Phil Foden "cheio de qualidade", segundo Pep Guardiola, que afirma que o Manchester City precisava do talento do meia para garantir a vitória crucial contra o Crystal Palace
- GOAL
Foden alcança um marco histórico na Premier League
Foden deu uma aula de criatividade para alcançar um marco histórico, registrando sua centésima participação em gols na Premier League durante a vitória confortável sobre o Palace. O jogador da seleção inglesa foi o artífice de todas as jogadas positivas da equipe de Guardiola, dando o impulso necessário para romper um bloqueio defensivo obstinado. Sua primeira assistência foi um momento de pura inspiração, ao encontrar Antoine Semenyo com um sublime passe de calcanhar sem olhar, que deixou a defesa do Palace atordoada.
- Getty Images Sport
Guardiola elogia o meia-atacante "cheio de qualidade"
Apesar de ter ficado em segundo plano nas últimas semanas, Foden aproveitou ao máximo a rara oportunidade de ser titular, dando duas assistências brilhantes no primeiro tempo. Em entrevista após a partida, Guardiola destacou a importância de contar com esse brilhantismo individual. O técnico do City disse ao programa “Match of the Day” da BBC: “Nesse tipo de jogo, eles jogam com um bloco baixo — é aí que entra o talento dos alas, como o Phil no primeiro gol. Nesse tipo de jogo, a qualidade faz a diferença. E o Phil tem isso de sobra. Estou mais do que feliz e satisfeito. Phil, conhecemos suas qualidades. Eu o aprecio muito. Um corredor e lutador incrível. No terço final do campo, uma faísca incrível. Fiquei muito satisfeito com isso.”
A disputa pelo título continua fora do controle do City
Embora a vitória mantenha o City na briga, o time continua dependendo de um tropeço do Arsenal em suas últimas partidas. Os Gunners têm uma vantagem de dois pontos com duas partidas restantes, o que significa que o City precisa simplesmente continuar vencendo e torcer por um resultado favorável em outros jogos. Guardiola se mostrou realista em relação à situação, reconhecendo que o ímpeto ainda está do lado da equipe de Mikel Arteta, no norte de Londres.
“Depende deles [Arsenal]. Se vencerem os dois jogos, não há nada a fazer, nada a discutir. Tudo o que podemos fazer é estar lá, por via das dúvidas. Os dois últimos jogos são difíceis”, admitiu Guardiola. Ele também refletiu sobre o desafio de desmontar times defensivos, acrescentando: “Jogar sempre contra dez homens e um bloco baixo não é fácil, mas trabalho desde o primeiro dia em como atacar blocos baixos. Tenho que estar no lugar certo e esquecer isso. Bons clubes, jogadores de primeira linha criam uma faísca; um jogador como o Phil hoje faz a diferença, ou o [Rayan] Cherki no último jogo — não é mais complicado do que isso.”
- AFP
A atenção agora se volta para a final da FA Cup
Com mais três pontos garantidos no campeonato, o City volta agora sua atenção para Wembley e a final da FA Cup contra o Chelsea. Guardiola fez seis alterações na escalação para o jogo contra o Palace, poupando Erling Haaland e Jeremy Doku para garantir que o elenco permaneça descansado para a chance de conquistar a dobradinha de títulos nacionais. O técnico catalão está atento à ameaça que o Chelsea representa, apesar do desempenho irregular do time no campeonato.
“Tudo o que podemos fazer é dormir o mais rápido possível e nos preparar para a FA Cup. É isso que temos que fazer”, disse Guardiola. “A FA Cup, um respeito incrível. Perdemos as duas últimas vezes porque não fomos bons o suficiente. Vamos lá para vencer. Temos que estar prontos física e mentalmente contra um time que não está na melhor temporada, mas a qualidade está lá. É claro que eles vão dar o melhor de si, e temos que dar o nosso melhor para tentar vencer.”