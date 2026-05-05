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Phil Foden assina novo contrato de longo prazo com o Manchester City com a ajuda do superagente de Erling Haaland
Futuro garantido no Etihad
O meia de 25 anos está prestes a assinar um novo contrato de quatro anos que prolongará sua permanência em Manchester até, pelo menos, o verão de 2030. De acordo com o The Athletic, este novo acordo substituirá seu contrato atual, que expiraria em 2027, e inclui uma opção de prorrogação adicional de 12 meses. Embora as formalidades finais ainda estejam sendo processadas, tanto o jogador quanto o clube estão totalmente de acordo em dar continuidade à sua parceria de grande sucesso.
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O fator Pimenta
O site The Athletic acrescenta que Foden recorreu ao superagente de renome mundial Pimenta para conduzir as negociações com o clube da Premier League. O agente brasileiro, que representa os interesses de Haaland, conduziu todas as negociações para garantir que as contribuições do jogador formado na base se reflitam em seu novo contrato. Essa parceria estratégica destaca o desejo de Foden de contar com uma representação de alto nível, agora que ele entra no que se espera que sejam os anos de auge de sua carreira profissional.
Um ex-aluno condecorado da academia
A trajetória de Foden no City começou nas categorias de base sub-9, e desde então ele se tornou um dos jogadores mais condecorados da era moderna do clube. Desde que estreou na equipe principal aos 17 anos, ele marcou 110 gols e deu 66 assistências em 365 partidas, além de ter conquistado uma incrível coleção de títulos. Seu currículo já conta com seis títulos da Premier League, duas Copas da Inglaterra e uma medalha de campeão da Liga dos Campeões, consolidando seu status como figura central no time de Pep Guardiola.
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E agora?
Com 15 participações em gols em todas as competições nesta temporada, Foden tem desempenhado um papel fundamental na luta do City por mais um título da Premier League e na classificação para a final da FA Cup. No entanto, sua participação no time tem sido reduzida por Guardiola nos últimos meses, e agora ele enfrenta uma corrida contra o tempo para garantir uma vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026.