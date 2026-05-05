Phil Foden assina novo contrato de longo prazo com o Manchester City com a ajuda do superagente de Erling Haaland

O meia de 25 anos está prestes a assinar um novo contrato de quatro anos que prolongará sua permanência em Manchester até, pelo menos, o verão de 2030. De acordo com o The Athletic, este novo acordo substituirá seu contrato atual, que expiraria em 2027, e inclui uma opção de prorrogação adicional de 12 meses. Embora as formalidades finais ainda estejam sendo processadas, tanto o jogador quanto o clube estão totalmente de acordo em dar continuidade à sua parceria de grande sucesso.