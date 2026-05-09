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Petição pedindo a saída de Kylian Mbappé chega a quase SETENTA MILHÕES de assinaturas em meio à crise do Real Madrid
A frustração atinge o auge no Bernabéu
O período de lua de mel de Mbappé no Real Madrid chegou oficialmente ao fim, dando lugar a um sentimento de urgência e frustração que poucos poderiam ter previsto quando ele foi apresentado diante de um Santiago Bernabéu lotado no verão passado.
Enquanto o Los Blancos luta para acompanhar o ritmo na La Liga e mostra fragilidade na Liga dos Campeões, o dedo acusador aponta cada vez mais para o ex-astro do Paris Saint-Germain.
Desequilíbrios táticos têm atormentado Arbeloa desde a chegada de Mbappé, com o técnico espanhol tendo dificuldades para encaixar tanto o francês quanto Vinícius Júnior em um ataque coeso.
Essa mudança afetou mais do que a estabilidade defensiva da equipe, tendo também levado a uma aparente falta de entrosamento no terço final do campo, o que fez com que os torcedores exigissem mudanças estruturais imediatas para salvar a temporada.
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Um protesto digital de proporções históricas
A profundidade dessa insatisfação se manifestou em um protesto digital impressionante, com uma petição online pedindo a saída de Mbappé que, segundo relatos, chegou a quase 70 milhões de assinaturas.
Embora a autenticidade de cada assinatura nessas plataformas possa ser difícil de verificar, a magnitude do movimento destaca uma enorme crise de relações públicas para o jogador e uma divisão crescente entre a torcida madridista.
O movimento “Mbappé Fora” ganhou força significativa nas redes sociais, impulsionado por vídeos virais que mostram a aparente falta de dedicação defensiva do atacante e as chances claras perdidas em partidas decisivas.
O que o futuro reserva para o francês?
Apesar do alvoroço e das dezenas de milhões de assinaturas digitais, a diretoria do Real Madrid continua oficialmente empenhada em fazer da era Mbappé um sucesso. Florentino Pérez passou anos tentando contratar o jogador de 25 anos, e uma saída tão logo após sua chegada continua sendo altamente improvável do ponto de vista financeiro e político. No entanto, o próprio jogador está agora sob mais pressão do que nunca para mostrar seu valor e silenciar seus críticos em campo.
Com jogos cruciais se aproximando, Mbappé precisa adaptar seu jogo aos rigores do futebol espanhol e mostrar o lado sacrificial de seu jogo que os torcedores estão exigindo atualmente.
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O Clássico se aproxima para os Blancos
Apesar do drama fora de campo e dos milhões de torcedores que pedem sua saída, espera-se que Mbappé seja o ponta-de-lança no próximo El Clásico. O Real Madrid está desesperado para adiar as comemorações do título do time catalão, e ter seu atacante estrela à disposição é um impulso significativo, ainda que controverso. Exames médicos indicaram que ele deve estar apto para enfrentar o Barcelona, apesar das recentes preocupações com sua condição física.
A partida representa um momento decisivo de alto risco para o clube. Uma vitória poderia proporcionar um alívio temporário do movimento “Fora, Kylian Mbappé”, à medida que as tensões aumentam no clube da capital.