Petição pedindo a saída de Kylian Mbappé chega a quase SETENTA MILHÕES de assinaturas em meio à crise do Real Madrid

O período de lua de mel de Mbappé no Real Madrid chegou oficialmente ao fim, dando lugar a um sentimento de urgência e frustração que poucos poderiam ter previsto quando ele foi apresentado diante de um Santiago Bernabéu lotado no verão passado.

Enquanto o Los Blancos luta para acompanhar o ritmo na La Liga e mostra fragilidade na Liga dos Campeões, o dedo acusador aponta cada vez mais para o ex-astro do Paris Saint-Germain.

Desequilíbrios táticos têm atormentado Arbeloa desde a chegada de Mbappé, com o técnico espanhol tendo dificuldades para encaixar tanto o francês quanto Vinícius Júnior em um ataque coeso.

Essa mudança afetou mais do que a estabilidade defensiva da equipe, tendo também levado a uma aparente falta de entrosamento no terço final do campo, o que fez com que os torcedores exigissem mudanças estruturais imediatas para salvar a temporada.



