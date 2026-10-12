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Peter Schmeichel exige que Manchester City sofra enorme perda de pontos por cinco anos após ser considerado culpado em caso financeiro
Pedem punições severas para o Manchester City
O ídolo do Manchester United Schmeichel pediu punições sem precedentes ao Manchester City após o clube ser considerado culpado por violar as regras financeiras da Premier League. Recentemente, constatou-se que o clube aumentou suas receitas em mais de £ 900 milhões entre 2009 e 2018.
Schmeichel, que encerrou a carreira de jogador no Manchester City, acredita que medidas extremas são necessárias para proteger a integridade do futebol inglês. Seus comentários surgem enquanto o mundo do futebol segue debatendo as consequências de longo prazo da decisão que considerou o clube culpado.
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Propostas deduções drásticas de pontos
Em entrevista à Viaplay, o ícone dinamarquês apresentou um conjunto de punições draconianas destinadas a prejudicar a competitividade do clube por um longo período. Ele se posicionou contra o rebaixamento imediato, mas sugeriu uma desvantagem severa em seu lugar.
“Acho que, claro, você mantém o clube na Premier League”, afirmou Schmeichel. “Mas, em cada um dos próximos cinco anos em que disputar a Premier League, ele começará com -25 pontos.”
“Isso também serve de lembrete para todos os outros de que, quando você trapaceia na Premier League e engana todos os outros clubes, a punição é pesada. Acho que isto é importante: uma proibição de transferências por cinco anos e uma multa elevada.”
Proibição de contratar jogadores e venda forçada
Além da perda de pontos, Schmeichel quer uma reformulação completa da cúpula do Manchester City. Ele exigiu uma proibição de contratar jogadores por cinco anos, uma multa pesada e a saída forçada dos atuais proprietários.
“E acho que os proprietários deveriam ser obrigados a vender o clube”, acrescentou. “Não acho que eles tenham condições de administrar este clube de futebol, nem qualquer clube de futebol na Inglaterra.
“Também acho que todos os envolvidos nisso deveriam ser banidos. Eles não podem atuar no futebol. Tirem os títulos ou deixem que fiquem com eles. Acho que, de um jeito ou de outro, isso não faz diferença.”
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Recursos e próximos jogos
O Manchester City continua a afirmar sua inocência e apresentou oficialmente um recurso contra a decisão no início de outubro. O desfecho definitivo sobre o veredicto e eventuais sanções pode ser adiado até o fim de janeiro de 2027.
Apesar da turbulência fora de campo, os jogadores de Enzo Maresca conquistaram recentemente uma vitória crucial sobre o Liverpool em Anfield. Gols de Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki garantiram que o City recuperasse a vantagem de três pontos sobre o Arsenal na liderança da tabela.
O clube de Manchester agora precisa voltar as atenções para seus próximos compromissos. A equipe recebe o Paris Saint-Germain em um confronto decisivo pela Champions League antes de voltar a atuar em uma competição nacional contra o Ipswich.
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