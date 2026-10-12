Em entrevista à Viaplay, o ícone dinamarquês apresentou um conjunto de punições draconianas destinadas a prejudicar a competitividade do clube por um longo período. Ele se posicionou contra o rebaixamento imediato, mas sugeriu uma desvantagem severa em seu lugar.

“Acho que, claro, você mantém o clube na Premier League”, afirmou Schmeichel. “Mas, em cada um dos próximos cinco anos em que disputar a Premier League, ele começará com -25 pontos.”

“Isso também serve de lembrete para todos os outros de que, quando você trapaceia na Premier League e engana todos os outros clubes, a punição é pesada. Acho que isto é importante: uma proibição de transferências por cinco anos e uma multa elevada.”