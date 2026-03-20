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Peter Crouch: Como Arne Slot pode se tornar um dos maiores treinadores de todos os tempos do Liverpool antes do fim da temporada
Um longo caminho pela frente para o Slot
Crouch reconhece que, embora a trajetória tenha sido acidentada, ainda há tempo para conquistar os céticos. Depois de levar o Liverpool ao título da Premier League em sua temporada de estreia no ano passado, Slot tem enfrentado dificuldades nesta temporada; os Reds ocupam atualmente a quinta posição na tabela e lutam para garantir a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Em entrevista à Paddy Power, ele observou: “Ainda há um longo caminho pela frente nesta temporada. Não tem sido uma grande temporada e algumas das decisões, além do estilo de jogo, irritaram os torcedores em alguns momentos.”
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O caminho para o status de lenda
Apesar das frustrações atuais, Crouch destaca que um grande título europeu poderia elevar instantaneamente o prestígio de Slot na história do clube. O Liverpool acaba de garantir uma vitória convincente por 4 a 1 no placar agregado sobre o Galatasaray nas oitavas de final da Liga dos Campeões, marcando um confronto de pesos pesados nas quartas de final contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain. Enquanto os Reds buscam o sétimo título europeu — e o primeiro desde 2019 —, Crouch explicou: “Ainda há um longo caminho pela frente nesta temporada e as coisas podem mudar. Se eles conquistarem a Liga dos Campeões depois de terem vencido a Premier League, Arne Slot se tornará um dos maiores treinadores de todos os tempos do Liverpool. É engraçado como as coisas mudam rapidamente.”
Dando razão aos críticos
Ao abordar as preocupações táticas levantadas por ex-jogadores, Crouch admitiu que o desempenho da equipe ficou aquém do padrão esperado do Liverpool. Em entrevista à Sky Sports, Jamie Carragher argumentou que “nada está funcionando” e que o Liverpool perdeu sua característica “pressão”, questionando se o problema está no técnico ou no perfil dos jogadores. Carragher observou que, apesar de ter conquistado o campeonato na temporada passada, os Reds não são mais uma unidade coesa, mas um “time de indivíduos”. Concordando com essa avaliação, Crouch afirmou: “Concordo com Carragher que houve momentos em que o desempenho foi fraco e algumas decisões foram questionáveis em certas ocasiões.”
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Adaptando-se a uma identidade pós-Klopp
Por fim, Crouch mencionou a dificuldade que os torcedores enfrentam para se adaptar a uma nova filosofia após anos de um estilo de jogo muito específico e intenso, mas continua otimista quanto ao resultado final. Ele concluiu: “O desempenho não tem sido dos melhores e o estilo de jogo é diferente para os torcedores acostumados com o time do Liverpool de Jurgen Klopp. Mas ainda há uma chance de termos uma ótima temporada.”
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