Peter Crouch: Como Arne Slot pode se tornar um dos maiores treinadores de todos os tempos do Liverpool antes do fim da temporada

Apesar das frustrações atuais, Crouch destaca que um grande título europeu poderia elevar instantaneamente o prestígio de Slot na história do clube. O Liverpool acaba de garantir uma vitória convincente por 4 a 1 no placar agregado sobre o Galatasaray nas oitavas de final da Liga dos Campeões, marcando um confronto de pesos pesados nas quartas de final contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain. Enquanto os Reds buscam o sétimo título europeu — e o primeiro desde 2019 —, Crouch explicou: “Ainda há um longo caminho pela frente nesta temporada e as coisas podem mudar. Se eles conquistarem a Liga dos Campeões depois de terem vencido a Premier League, Arne Slot se tornará um dos maiores treinadores de todos os tempos do Liverpool. É engraçado como as coisas mudam rapidamente.”



