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PETA pede ao Crystal Palace que “deixe Phoenix abrir as asas” e aposente definitivamente a águia-careca viva de suas funções como mascote nos dias de jogo
Grupo de defesa do bem-estar animal exige mudança
A organização de defesa dos direitos dos animais PETA exigiu que a direção do Crystal Palace interrompa definitivamente o uso de Phoenix, sua águia-careca viva, nos preparativos para os jogos. Em uma carta formal enviada à CEO do clube, Sharon Lacey, a organização pediu aos dirigentes que se comprometam a “nunca mais usar um animal vivo como mascote”.
Obtida da Eagle Heights Wildlife Foundation, em Kent, em agosto de 2024, a ave representa uma identidade adotada sob o comando de Malcolm Allison em 1973.
- AFP
Ativistas destacam o ambiente estressante do estádio
Ativistas argumentam que mascotes fantasiados já existentes, como Pete the Eagle, são suficientes para entreter o público sem expor animais silvestres à agitação dos dias de jogo. Em sua carta, destacaram que “águias de hábitos reservados merecem mais do que o ambiente estressante e barulhento de um estádio” e alertaram que “luzes fortes, ruídos altos e multidões agitadas podem deixar as aves assustadas, desorientadas e em pânico”.
Ao criticar o uso da ave como atração nos dias de jogo, Dr. Carys Bennett, da PETA, afirmou: “As águias-carecas são reverenciadas como símbolos de liberdade, mas Phoenix está sendo usado como pouco mais que um adereço para entreter torcedores de futebol.
“O Crystal Palace já tem um mascote humano para animar os torcedores, então não há motivo para levar um animal silvestre a um estádio barulhento e lotado. A PETA pede ao clube que deixe Phoenix abrir as asas e o afaste definitivamente das atividades nos dias de jogo.”
Incidentes anteriores evidenciam riscos à segurança
Para embasar seu pedido, a organização apontou vários episódios alarmantes envolvendo aves vivas em estádios de futebol ao longo dos anos. Ao destacar casos em que animais sofreram danos dentro de estádios, a carta da PETA citou: “uma coruja que morreu após ser atingida por uma bola, águias que se chocaram contra paredes ou janelas de vidro e um falcão que pousou na cabeça de um torcedor, cravando as garras no couro cabeludo do homem”.
Ao lembrar outro confronto envolvendo um torcedor adversário, a PETA acrescentou: “Em outro caso, um torcedor de futebol arruaceiro deu um soco na águia mascote de um time rival”.
A declaração se refere a um ataque contra Kayla, antecessora de Phoenix, durante uma partida tumultuada da Copa da Liga Inglesa contra o rival do sul de Londres Charlton, em setembro de 2015. Desde que foi apresentada, em 2010, Kayla sobrevoava regularmente toda a extensão do campo. A primeira águia-de-cabeça-branca americana do clube morreu de um ataque cardíaco em junho de 2020, aos 28 anos.
- Getty Images Sport
Pressão crescente antecede viagem à Turquia
O recurso fora de campo chega em um momento em que o técnico Pierre Sage já está sob pressão, após sua equipe somar apenas sete pontos nos sete primeiros jogos do campeonato. A situação piorou no domingo, quando o time do sul de Londres foi goleado por 5 a 0 pelo grande rival Brighton no Amex Stadium, em uma partida marcada por um gol de Diego Gomez do meio-campo. O Palace agora tentará reagir quando visitar o Besiktas pela Liga Europa, na quinta-feira.
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