PETA pede ao Crystal Palace que “deixe Phoenix abrir as asas” e aposente definitivamente a águia-careca viva de suas funções como mascote nos dias de jogo

Ativistas argumentam que mascotes fantasiados já existentes, como Pete the Eagle, são suficientes para entreter o público sem expor animais silvestres à agitação dos dias de jogo. Em sua carta, destacaram que “águias de hábitos reservados merecem mais do que o ambiente estressante e barulhento de um estádio” e alertaram que “luzes fortes, ruídos altos e multidões agitadas podem deixar as aves assustadas, desorientadas e em pânico”.

Ao criticar o uso da ave como atração nos dias de jogo, Dr. Carys Bennett, da PETA, afirmou: “As águias-carecas são reverenciadas como símbolos de liberdade, mas Phoenix está sendo usado como pouco mais que um adereço para entreter torcedores de futebol.

“O Crystal Palace já tem um mascote humano para animar os torcedores, então não há motivo para levar um animal silvestre a um estádio barulhento e lotado. A PETA pede ao clube que deixe Phoenix abrir as asas e o afaste definitivamente das atividades nos dias de jogo.”