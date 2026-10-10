Gary Neville também opinou sobre a saga, sugerindo que a detalhada resposta pública de Ronaldo apenas agravou a situação. Embora Neville tenha admitido seu afeto duradouro pelo atacante, insistiu que a superestrela precisa ser responsabilizada.

"Minha visão era de que eu nunca criticaria Ole Gunnar Solskjær porque ele se comportou com muita classe, estivesse vencendo ou perdendo", observou Neville. "Com Cristiano, é difícil porque eu o amo, mas não posso ver o que aconteceu no United em sua segunda passagem e depois vê-lo fazer uma declaração daquelas sem dizer algo. Ele precisa ser chamado à responsabilidade por isso e ser informado de que isso não é aceitável."

Neville destacou como a imensa riqueza e influência de Ronaldo distorceram sua realidade, mas elogiou Jesus por não se curvar ao poder dos jogadores.

"O problema é: quem vai dizer isso a ele? Ele não vai me ouvir nem ouvir você, mas eu não posso aprovar aquela declaração nem fingir que foi uma boa coisa a se fazer. Se você ama Ronaldo, isso torna mais difícil gostar dele; se você não gosta dele, isso faz você gostar ainda menos dele", acrescentou. "Quando você tem £ 1 bilhão no banco, as conquistas que ele teve e o poder que ele tem, você sente que é inquebrável, sente que é imparável. Você acha que pode ditar a uma federação ou a um treinador o que eles devem dizer. Fico feliz que o treinador tenha mantido sua posição. Se ele tivesse lido aqueles oito pontos, teria perdido muito de sua alma."

Apesar da turbulência atual, Neville segue confiante de que esse capítulo feio acabará ficando em segundo plano. "Não acho que seja irreversível. Daqui a mais um ano, quando ele tiver se aposentado, vamos olhar para trás para sua grandeza e seu futebol, e as pessoas podem não se lembrar desse final."



