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'Pessoas como Rio Ferdinand estão passando vergonha!' - Jamie Carragher detona lenda do Manchester United por defender Cristiano Ronaldo após saída de Portugal
Saída de Ronaldo da seleção nacional
O atacante do Al-Nassr está no centro de outra enorme controvérsia. Ronaldo deixou abruptamente a concentração da seleção de Portugal após um grande desentendimento com o técnico Jesus. Essa saída dramática levou o veterano atacante a divulgar um longo comunicado público sobre a situação.
Apesar da reação negativa generalizada, Ferdinand segue ferozmente leal ao seu ex-companheiro de Manchester United. O ex-zagueiro da Inglaterra apoiou publicamente Ronaldo durante as consequências em andamento, o que o colocou na mira de colegas comentaristas que entendem que a estrela do Al-Nassr está totalmente errada.
- getty
'Defendendo o indefensável'
Carragher não poupou palavras ao abordar a posição de Ferdinand no The Overlap Daily. O ex-zagueiro do Liverpool argumentou que relações pessoais estão prejudicando o julgamento de figuras proeminentes da mídia.
"As pessoas acham que é bom ser próximo de pessoas do futebol, mas é aí que isso se torna um problema", explicou Carragher. "Pessoas como Piers Morgan e Rio Ferdinand, que são figuras importantes na mídia, goste você delas ou não, estão se envergonhando com as bobagens que estão dizendo porque conhecem Ronaldo. Você pode conhecer alguém e tentar protegê-lo, mas não pode defender o indefensável."
Essa troca mais recente aumenta o atrito contínuo entre Carragher e Ferdinand. A dupla já havia se envolvido em uma amarga troca de farpas nas redes sociais em maio passado, antes de um confronto de destaque entre Liverpool e United.
Neville mira declaração de Ronaldo
Gary Neville também opinou sobre a saga, sugerindo que a detalhada resposta pública de Ronaldo apenas agravou a situação. Embora Neville tenha admitido seu afeto duradouro pelo atacante, insistiu que a superestrela precisa ser responsabilizada.
"Minha visão era de que eu nunca criticaria Ole Gunnar Solskjær porque ele se comportou com muita classe, estivesse vencendo ou perdendo", observou Neville. "Com Cristiano, é difícil porque eu o amo, mas não posso ver o que aconteceu no United em sua segunda passagem e depois vê-lo fazer uma declaração daquelas sem dizer algo. Ele precisa ser chamado à responsabilidade por isso e ser informado de que isso não é aceitável."
Neville destacou como a imensa riqueza e influência de Ronaldo distorceram sua realidade, mas elogiou Jesus por não se curvar ao poder dos jogadores.
"O problema é: quem vai dizer isso a ele? Ele não vai me ouvir nem ouvir você, mas eu não posso aprovar aquela declaração nem fingir que foi uma boa coisa a se fazer. Se você ama Ronaldo, isso torna mais difícil gostar dele; se você não gosta dele, isso faz você gostar ainda menos dele", acrescentou. "Quando você tem £ 1 bilhão no banco, as conquistas que ele teve e o poder que ele tem, você sente que é inquebrável, sente que é imparável. Você acha que pode ditar a uma federação ou a um treinador o que eles devem dizer. Fico feliz que o treinador tenha mantido sua posição. Se ele tivesse lido aqueles oito pontos, teria perdido muito de sua alma."
Apesar da turbulência atual, Neville segue confiante de que esse capítulo feio acabará ficando em segundo plano. "Não acho que seja irreversível. Daqui a mais um ano, quando ele tiver se aposentado, vamos olhar para trás para sua grandeza e seu futebol, e as pessoas podem não se lembrar desse final."
- AFP
Reconstruindo sua reputação
Ronaldo agora precisa lidar com as consequências imediatas de sua disputa na seleção. Com seu relacionamento com a cúpula de Portugal aparentemente abalado, o veterano atacante enfrenta uma batalha difícil para recuperar sua posição dentro da estrutura da equipe nacional.
Embora seu status de ídolo permaneça intacto, essas recorrentes distrações fora de campo ameaçam ofuscar a reta final de sua carreira. Por enquanto, Ronaldo provavelmente voltará seu foco para o futebol de clubes, na esperança de que seu desempenho em campo possa silenciar as críticas cada vez maiores.
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