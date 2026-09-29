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Jose Peseiro - جوزيه بيسيروKooora.com
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Pesseiro em entrevista à Kooora (1/2): esta é a real diferença entre Al Ahly e Zamalek, e há um único motivo por trás da queda de rendimento de Zizo

J. Peseiro
Al Ahly
Zamalek SC
Al Ula
Zizo
Portugal
Egito
Arábia Saudita

Eu teria alcançado um grande sucesso se tivesse continuado no Al Ahly, e me senti decepcionado após minha saída do Zamalek

É por esse motivo que o Vermelho domina e o Branco sofre na Liga dos Campeões da África

Os "equilíbrios" me esgotaram no Zamalek, e a saída de Zizo afetou minha trajetória com o clube

Fui privado da Liga Roshn por uma "decisão injusta", e esperem pelo Al Ula entre os grandes da Arábia Saudita

O português José Peseiro tem uma longa carreira de treinador que o levou a diferentes destinos na Europa, na África e na Ásia, mas ele mantém uma relação especial com o futebol egípcio e saudita, depois de ter vivido mais de uma experiência com clubes e seleções dos dois países.

Peseiro retorna atualmente ao cenário saudita pela porta do Al Ula, que treina na Primeira Divisão, tendo como uma de suas prioridades o objetivo de subir para a Liga Roshn de profissionais e, em seguida, transformar a equipe em um dos grandes concorrentes ao título num futuro próximo.

Peseiro já havia vivido duas experiências curtas com os dois grandes do futebol egípcio: comandou o Al Ahly entre outubro de 2015 e janeiro de 2016, quando pediu para sair para treinar o Porto de Portugal, antes de retornar ao futebol egípcio cerca de uma década depois para assumir o comando do Zamalek entre fevereiro e maio de 2025, numa experiência repleta de acontecimentos marcantes apesar da sua curta duração.

Entre as duas experiências, o treinador português passou por vários destinos importantes, entre eles Porto, Sporting de Lisboa e Braga em seu país, Portugal, além de ter treinado a seleção da Nigéria, que levou à final da Copa Africana de Nações de 2023.

Na primeira parte de sua entrevista à Kooora, Peseiro fala sobre suas duas experiências com o Al Ahly e o Zamalek, e revela a diferença que percebeu entre os dois clubes no âmbito institucional e interno, além de abordar os motivos que, em sua opinião, estão por trás da diferença de resultados das duas equipes na Liga dos Campeões da África ao longo dos anos, e fala sobre as condições de seu trabalho no Zamalek e as decisões que o obrigaram a lidar com o que ele chamou de "equilíbrios" dentro do clube.

O treinador português também aborda a transferência de Ahmed Sayed "Zizo" do Zamalek para o Al Ahly, e o impacto disso em sua equipe naquele período. Confira o texto da entrevista:

  • O Al-Ula possui um projeto claro, mas os projetos novos frequentemente sofrem pressão para alcançar resultados rápidos. Como você equilibra a construção de um time para o futuro com o atendimento às exigências de sucesso imediato?

    No futebol moderno, e especialmente na Arábia Saudita, não há tempo sem resultados. Em Al-Ula, o projeto é ambicioso e ultrapassa os limites do campo, abrangendo também a cultura e a organização. Nosso foco em alcançar esse equilíbrio está na organização e na eficiência.

    Na temporada passada, estivemos muito perto de conquistar o acesso à Liga Saudita de Profissionais. E, embora tenhamos somado dentro de campo os pontos necessários para garantir o acesso, foram descontados 3 pontos administrativamente, numa decisão extremamente injusta. Com a direção e a estrutura organizacional que temos, e com a qualidade dos jogadores que compõem nosso elenco, temos total confiança em conquistar o título nesta temporada.

  • Você acredita que o Al-Ula pode se tornar no futuro um dos clubes que disputam o título da Liga Saudita de Futebol Profissional?

    Sem dúvida. E é exatamente esse o motivo que me levou a aceitar o desafio de treinar na segunda divisão da Arábia Saudita. O Al-Ula está sendo construído para ser uma história de sucesso. Não queremos ser um time que promete muito e depois desaparece; queremos, sim, a estabilidade. O caminho exige paciência, mas a organização que vejo aqui é de primeira linha.

  • Se você recebesse um orçamento ilimitado e a liberdade de contratar apenas um jogador para ser o rosto do projeto do AlUla, quem você escolheria?

    Estou muito feliz com os jogadores que formam o meu elenco. Já fizemos as nossas escolhas. E, a partir daquele momento, os nossos jogadores são os melhores.

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    Vamos ao Egito. Por ser você um dos poucos treinadores que comandaram tanto o Al Ahly quanto o Zamalek, qual é a verdadeira diferença entre os dois clubes nos bastidores, longe da imagem que os torcedores conhecem?

    O Al Ahly se destaca pela estabilidade institucional e por uma estrutura de tomada de decisão muito clara, o que permite processos mais fluidos. Em contrapartida, o Zamalek é um clube movido por sentimentos e por uma paixão enormes, o que cria um ambiente mais instável.

    São duas forças diferentes: uma se baseia no método, e a outra no envolvimento emocional de sua torcida. Foi uma honra para mim treinar os dois maiores clubes da África.

  • Você sente que suas passagens pelo Al Ahly e pelo Zamalek não tiveram tempo suficiente para serem julgadas de forma justa? Houve circunstâncias que tornaram os dois projetos mais difíceis do que você esperava?

    Já disse várias vezes que não deveria ter deixado o Al Ahly quando o Porto me convidou para ser seu treinador. Eu teria alcançado um enorme sucesso, não tenho qualquer dúvida disso, pois tínhamos um time excelente e era, na minha opinião, o melhor time da África naquela época.

    No Zamalek, enfrentei várias circunstâncias que atrapalharam o meu trabalho. Mesmo assim, consegui conduzir o time à classificação para a final da Copa do Egito, que ele venceu posteriormente. Fiquei decepcionado por não ter sido eu a disputar a final.

  • Na sua opinião, por que o Zamalek sofreu de forma geral na Liga dos Campeões da África, enquanto seu rival Al Ahly dominou a competição por anos?

    A resposta está na continuidade. Para vencer em nível continental, é preciso ter uma estrutura que proteja o trabalho do treinador e mantenha a estabilidade do elenco. E o Ahly conseguiu alcançar essa estabilidade de forma mais eficaz.

  • Se você receber uma nova proposta do Al Ahly ou do Zamalek, pode voltar?

    Faço parte de um projeto grandioso, um grande desafio que desperta meu entusiasmo, me motiva e me inspira. Não penso no meu futuro, apenas me concentro no meu trabalho diário com o Al-Ula.

  • Qual foi a decisão mais difícil que você tomou durante o seu período no Zamalek, e cujas razões que a motivaram os torcedores não conheceram por completo?

    As decisões mais complexas em geral dizem respeito à gestão dos equilíbrios internos e à necessidade de proteger o grupo das influências externas. O treinador deve permanecer fiel aos seus princípios táticos e disciplinares, mesmo quando essa não é a solução mais popular a curto prazo.

  • Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP

    Fui o último treinador a comandar Zizo no Zamalek antes de sua transferência para o Al Ahly. Você acha que ele errou ao se transferir, e por que seu nível caiu?

    A transferência entre os dois maiores rivais em um país como o Egito impõe uma pressão psicológica enorme. Zizo é um jogador profissional e muito especial, mas o desempenho esportivo está fundamentalmente ligado ao estado psicológico. E quando a estabilidade psicológica é afetada, isso acaba se refletindo no desempenho do jogador dentro de campo.

    Sei que a perda de Zizo, no momento em que ela aconteceu, na véspera da partida contra o Stellenbosch nas quartas de final da Copa da Confederação, influenciou de forma decisiva no resultado daquele jogo, assim como na minha trajetória com o Zamalek.