Eu teria alcançado um grande sucesso se tivesse continuado no Al Ahly, e me senti decepcionado após minha saída do Zamalek

É por esse motivo que o Vermelho domina e o Branco sofre na Liga dos Campeões da África

Os "equilíbrios" me esgotaram no Zamalek, e a saída de Zizo afetou minha trajetória com o clube

Fui privado da Liga Roshn por uma "decisão injusta", e esperem pelo Al Ula entre os grandes da Arábia Saudita

O português José Peseiro tem uma longa carreira de treinador que o levou a diferentes destinos na Europa, na África e na Ásia, mas ele mantém uma relação especial com o futebol egípcio e saudita, depois de ter vivido mais de uma experiência com clubes e seleções dos dois países.

Peseiro retorna atualmente ao cenário saudita pela porta do Al Ula, que treina na Primeira Divisão, tendo como uma de suas prioridades o objetivo de subir para a Liga Roshn de profissionais e, em seguida, transformar a equipe em um dos grandes concorrentes ao título num futuro próximo.

Peseiro já havia vivido duas experiências curtas com os dois grandes do futebol egípcio: comandou o Al Ahly entre outubro de 2015 e janeiro de 2016, quando pediu para sair para treinar o Porto de Portugal, antes de retornar ao futebol egípcio cerca de uma década depois para assumir o comando do Zamalek entre fevereiro e maio de 2025, numa experiência repleta de acontecimentos marcantes apesar da sua curta duração.

Entre as duas experiências, o treinador português passou por vários destinos importantes, entre eles Porto, Sporting de Lisboa e Braga em seu país, Portugal, além de ter treinado a seleção da Nigéria, que levou à final da Copa Africana de Nações de 2023.

Na primeira parte de sua entrevista à Kooora, Peseiro fala sobre suas duas experiências com o Al Ahly e o Zamalek, e revela a diferença que percebeu entre os dois clubes no âmbito institucional e interno, além de abordar os motivos que, em sua opinião, estão por trás da diferença de resultados das duas equipes na Liga dos Campeões da África ao longo dos anos, e fala sobre as condições de seu trabalho no Zamalek e as decisões que o obrigaram a lidar com o que ele chamou de "equilíbrios" dentro do clube.

O treinador português também aborda a transferência de Ahmed Sayed "Zizo" do Zamalek para o Al Ahly, e o impacto disso em sua equipe naquele período. Confira o texto da entrevista: