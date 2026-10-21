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Pesadelo para o PSG: lesão de Khvicha Kvaratskhelia gera temor de ruptura do ligamento cruzado anterior após duelo com o Barcelona
Agonia no Parque dos Príncipes
O PSG se prepara para receber uma notícia devastadora após Kvaratskhelia sofrer uma grave lesão no joelho na Champions League. O ponta georgiano caiu com fortes dores durante a emocionante vitória sobre o Barcelona, na terça-feira.
O lance aconteceu pouco antes dos 60 minutos, quando Kvaratskhelia recuava para disputar a bola com o lateral Xavi Espart. Seu joelho direito pareceu travar de forma estranha no gramado durante a disputa defensiva, deixando-o contorcendo-se de dor.
A equipe médica entrou imediatamente em campo para atender o atacante, visivelmente abalado. Sem conseguir apoiar o pé direito no chão, ele precisou ser amparado enquanto seguia lentamente, mancando, pelo túnel até o vestiário.
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À espera do parecer médico
O clima na capital francesa passou rapidamente da comemoração à profunda preocupação após o apito final. O departamento médico do clube evitou tirar conclusões precipitadas e aguardou a diminuição do inchaço antes de realizar exames detalhados.
MadeInFootinforma que, naquele momento, era “difícil fazer um prognóstico” sobre a gravidade exata da lesão. No entanto, os primeiros sinais nos bastidores eram inteiramente pessimistas.
Enquanto isso, segundo o L'Equipe, exames aprofundados despertaram no entorno do jogador um temor real de que o atacante tenha sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Se as suspeitas mais graves forem confirmadas, o georgiano poderá ficar fora pelo restante da temporada.
Um golpe devastador para Enrique
Perder Kvaratskhelia seria um revés enorme para os planos táticos de Luis Enrique. O ponta dinâmico foi peça fundamental na Champions League na temporada passada, consolidando-se como um dos atacantes mais perigosos do futebol europeu.
Sua dedicação incansável e criatividade o tornaram indispensável no time titular do PSG. A própria lesão ocorreu quando ele se empenhava em voltar para ajudar a defesa contra um adversário de alto nível.
O gigante francês conta com boas opções no ataque e muitos jovens talentos prontos para assumir a vaga. Ainda assim, substituir a combinação singular de habilidade e eficiência nas jogadas decisivas de Kvaratskhelia será uma tarefa quase impossível para a comissão técnica.
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Exames decisivos e próximos passos
Kvaratskhelia deve passar por uma ressonância magnética decisiva na quarta-feira para determinar a extensão exata do problema no joelho. Os resultados definirão seus próximos passos e se será necessária uma cirurgia para reparar a lesão.
O PSG agora precisa se reorganizar rapidamente para uma sequência exigente de jogos nacionais e europeus. Enrique terá de reformular o setor ofensivo enquanto o clube aguarda o boletim médico oficial.
Se a ruptura do ligamento cruzado anterior for confirmada, Kvaratskhelia iniciará imediatamente um árduo processo de reabilitação. A torcida do PSG espera desesperadamente por um milagre, mas tudo indica que a recuperação será longa.
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