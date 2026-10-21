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Yosua Arya
Traduzido por

Pesadelo para o PSG: lesão de Khvicha Kvaratskhelia gera temor de ruptura do ligamento cruzado anterior após duelo com o Barcelona

K. Kvaratskhelia
PSG
PSG x Barcelona
Barcelona
Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain está preocupado com a condição física de Khvicha Kvaratskhelia depois que o ponta sofreu uma suspeita de lesão no ligamento cruzado anterior contra o Barcelona. O astro georgiano deixou o campo com fortes dores antes dos 60 minutos, gerando temores de que fique afastado por um longo período.

  • Agonia no Parque dos Príncipes

    O PSG se prepara para receber uma notícia devastadora após Kvaratskhelia sofrer uma grave lesão no joelho na Champions League. O ponta georgiano caiu com fortes dores durante a emocionante vitória sobre o Barcelona, na terça-feira.

    O lance aconteceu pouco antes dos 60 minutos, quando Kvaratskhelia recuava para disputar a bola com o lateral Xavi Espart. Seu joelho direito pareceu travar de forma estranha no gramado durante a disputa defensiva, deixando-o contorcendo-se de dor.

    A equipe médica entrou imediatamente em campo para atender o atacante, visivelmente abalado. Sem conseguir apoiar o pé direito no chão, ele precisou ser amparado enquanto seguia lentamente, mancando, pelo túnel até o vestiário.

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    À espera do parecer médico

    O clima na capital francesa passou rapidamente da comemoração à profunda preocupação após o apito final. O departamento médico do clube evitou tirar conclusões precipitadas e aguardou a diminuição do inchaço antes de realizar exames detalhados.

    MadeInFootinforma que, naquele momento, era “difícil fazer um prognóstico” sobre a gravidade exata da lesão. No entanto, os primeiros sinais nos bastidores eram inteiramente pessimistas.

    Enquanto isso, segundo o L'Equipe, exames aprofundados despertaram no entorno do jogador um temor real de que o atacante tenha sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Se as suspeitas mais graves forem confirmadas, o georgiano poderá ficar fora pelo restante da temporada.

  • Um golpe devastador para Enrique

    Perder Kvaratskhelia seria um revés enorme para os planos táticos de Luis Enrique. O ponta dinâmico foi peça fundamental na Champions League na temporada passada, consolidando-se como um dos atacantes mais perigosos do futebol europeu.

    Sua dedicação incansável e criatividade o tornaram indispensável no time titular do PSG. A própria lesão ocorreu quando ele se empenhava em voltar para ajudar a defesa contra um adversário de alto nível.

    O gigante francês conta com boas opções no ataque e muitos jovens talentos prontos para assumir a vaga. Ainda assim, substituir a combinação singular de habilidade e eficiência nas jogadas decisivas de Kvaratskhelia será uma tarefa quase impossível para a comissão técnica.

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    Exames decisivos e próximos passos

    Kvaratskhelia deve passar por uma ressonância magnética decisiva na quarta-feira para determinar a extensão exata do problema no joelho. Os resultados definirão seus próximos passos e se será necessária uma cirurgia para reparar a lesão.

    O PSG agora precisa se reorganizar rapidamente para uma sequência exigente de jogos nacionais e europeus. Enrique terá de reformular o setor ofensivo enquanto o clube aguarda o boletim médico oficial.

    Se a ruptura do ligamento cruzado anterior for confirmada, Kvaratskhelia iniciará imediatamente um árduo processo de reabilitação. A torcida do PSG espera desesperadamente por um milagre, mas tudo indica que a recuperação será longa.

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