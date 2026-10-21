O PSG se prepara para receber uma notícia devastadora após Kvaratskhelia sofrer uma grave lesão no joelho na Champions League. O ponta georgiano caiu com fortes dores durante a emocionante vitória sobre o Barcelona, na terça-feira.

O lance aconteceu pouco antes dos 60 minutos, quando Kvaratskhelia recuava para disputar a bola com o lateral Xavi Espart. Seu joelho direito pareceu travar de forma estranha no gramado durante a disputa defensiva, deixando-o contorcendo-se de dor.

A equipe médica entrou imediatamente em campo para atender o atacante, visivelmente abalado. Sem conseguir apoiar o pé direito no chão, ele precisou ser amparado enquanto seguia lentamente, mancando, pelo túnel até o vestiário.