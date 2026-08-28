A derrota contundente foi a gota d'água para Tekke, que surpreendentemente deixou o cargo durante uma entrevista de televisão após a partida. O treinador de 48 anos assumiu total responsabilidade pela pesada eliminação europeia, encerrando de forma abrupta e emocionante sua passagem de 18 meses.

"Estou renunciando a um cargo muito honroso", anunciou Tekke ao vivo. "A derrota de hoje é inaceitável. Infortúnios e azar são aceitáveis, mas isso eu não posso aceitar. Não consigo dormir com esse sentimento. Que todos me perdoem. Fizemos o nosso melhor."

O técnico de saída apontou a expulsão no segundo tempo como o estopim para o desmoronamento da equipe, antes de insistir que precisava se responsabilizar. "Tivemos uma noite muito triste. Claro, a razão sou eu e minha equipe", acrescentou. "Foi uma noite triste tanto para o nosso país quanto para o nosso clube.

"Até o cartão vermelho, parecia uma partida que correria bem. Como resultado, não conseguimos nos classificar para a Liga Europa. Durante 18 meses, dia e noite, minha equipe e eu pensamos em como poderíamos fazer melhor.

"O time vai ficar muito, muito melhor, isso é certo. Não vou me estender mais. Ninguém sabe. A partir de agora, estou renunciando ao meu cargo após 18 meses. Acho que tenho o direito de me punir dessa forma."



