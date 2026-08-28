Anadolu Agency
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Pesadelo para Mohamed Salah! Ídolo do Liverpool é sacado, enquanto técnico do Trabzonspor PEDE DEMISSÃO após eliminação constrangedora na Liga Europa
Decepção europeia para gigante turco
As aspirações continentais de Mo Salah com o Trabzonspor foram brutalmente desmontadas na Hungria, onde o Ferencvaros passeou e venceu o jogo de volta por 4 a 0 com autoridade. Em desvantagem por um único gol após a partida em casa, a equipe turca viu a situação piorar logo no início, quando o ponta da República da Irlanda Callum O'Dowda colocou os donos da casa em vantagem de cabeça.
Qualquer esperança de reação no segundo tempo evaporou rapidamente. O Trabzonspor desmoronou após o intervalo, sofreu mais dois gols e teve um jogador expulso em um caótico período de cinco minutos. Salah, fazendo apenas sua terceira partida como titular desde que chegou em uma transferência sem custos, nada pôde fazer para impedir o colapso e foi substituído aos 64 minutos.
- Getty Images Sport
Tekke vai embora ao vivo na TV
A derrota contundente foi a gota d'água para Tekke, que surpreendentemente deixou o cargo durante uma entrevista de televisão após a partida. O treinador de 48 anos assumiu total responsabilidade pela pesada eliminação europeia, encerrando de forma abrupta e emocionante sua passagem de 18 meses.
"Estou renunciando a um cargo muito honroso", anunciou Tekke ao vivo. "A derrota de hoje é inaceitável. Infortúnios e azar são aceitáveis, mas isso eu não posso aceitar. Não consigo dormir com esse sentimento. Que todos me perdoem. Fizemos o nosso melhor."
O técnico de saída apontou a expulsão no segundo tempo como o estopim para o desmoronamento da equipe, antes de insistir que precisava se responsabilizar. "Tivemos uma noite muito triste. Claro, a razão sou eu e minha equipe", acrescentou. "Foi uma noite triste tanto para o nosso país quanto para o nosso clube.
"Até o cartão vermelho, parecia uma partida que correria bem. Como resultado, não conseguimos nos classificar para a Liga Europa. Durante 18 meses, dia e noite, minha equipe e eu pensamos em como poderíamos fazer melhor.
"O time vai ficar muito, muito melhor, isso é certo. Não vou me estender mais. Ninguém sabe. A partir de agora, estou renunciando ao meu cargo após 18 meses. Acho que tenho o direito de me punir dessa forma."
Um elenco estrelado fica aquém
O Trabzonspor havia investido pesado em talentos europeus experientes para encarar exatamente esse tipo de confronto. O Salah, de 34 anos, foi contratado especificamente para acrescentar bagagem continental, começando a partida ao lado de uma base formada por ex-nomes da Premier League.
O emprestado pelo Manchester United Andre Onana começou no gol, enquanto o ex-zagueiro do Manchester City Stefan Savic e o ex-atacante do Southampton Paul Onuachu também foram escalados no time titular. Apesar de contar com uma espinha dorsal tão estrelada, a potência turca foi completamente superada pelo adversário húngaro.
- AFP
Uma redefinição doméstica crucial
Com a campanha europeia encerrada antes mesmo de o torneio principal começar, o Trabzonspor precisa se recompor rapidamente e voltar o foco para os compromissos domésticos sem um técnico efetivo. A equipe visita o Amed Sportif pela Super Lig turca na segunda-feira.
Salah tentará repetir sua recente forma na liga nesse confronto doméstico. O ex-atacante do Liverpool abriu sua conta pelo novo clube no domingo, ao marcar dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Istanbul Basaksehir, e será muito acionado para ajudar a estabilizar a equipe em meio à turbulência no comando técnico.
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