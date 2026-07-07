Pesadelo para a Bélgica antes do confronto contra a Espanha na Copa do Mundo, com Amadou Onana sofrendo lesão no ligamento cruzado anterior

Em um momento comovente que destacou a importância de Onana para o time, o experiente atacante Romelu Lukaku prestou homenagem ao seu companheiro de equipe durante a partida. Depois de marcar o quarto gol da Bélgica nos acréscimos do segundo tempo, Lukaku ergueu a camisa número 24 de Onana para as câmeras, dedicando a vitória ao meio-campista lesionado. No entanto, esse gesto servirá de pouco consolo para a Bélgica, que se prepara para enfrentar uma Espanha avassaladora na sexta-feira sem seu líder no meio-campo.

A Bélgica agora precisa encontrar uma maneira de conter os mestres da criatividade da Espanha sem o jogador que ancora seu meio-campo. Enquanto os Diabos Vermelhos se preparam para as quartas de final nos Estados Unidos, Garcia terá que reajustar sua estratégia. A falta da velocidade de recuperação e do domínio aéreo de Onana contra os atuais campeões europeus pode acabar sendo o fator decisivo em sua campanha na Copa do Mundo. Tanto para o clube quanto para a seleção, o caminho para a recuperação do jogador de 24 anos será longo, deixando um enorme vazio a ser preenchido tanto no cenário nacional quanto no internacional.