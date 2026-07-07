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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Pesadelo para a Bélgica antes do confronto contra a Espanha na Copa do Mundo, com Amadou Onana sofrendo lesão no ligamento cruzado anterior

A. Onana
Bélgica
Copa do Mundo
Espanha
Estados Unidos da América
Espanha x Bélgica
Aston Villa
Premier League

O sonho da Bélgica na Copa do Mundo sofreu um revés devastador depois que o meio-campista Amadou Onana foi descartado devido a uma grave lesão no joelho. O craque do Aston Villa sofreu a lesão durante a vitória dos Diabos Vermelhos sobre os Estados Unidos nas oitavas de final, deixando Rudi Garcia com uma grande dor de cabeça na hora de escalar o time para as quartas de final contra a Espanha.

  • Desastre atinge os Estados Unidos na vitória

    O meio-campista de 24 anos foi forçado a deixar o campo logo aos 21 minutos da vitória da Bélgica por 4 a 1 sobre a seleção dos EUA na segunda-feira. Embora os Diabos Vermelhos tenham acabado avançando com facilidade para as quartas de final, a imagem de Onana de muletas e com uma pesada joelheira no joelho direito após o apito final lançou uma sombra sombria sobre as comemorações. Exames médicos confirmaram desde então a pior notícia possível: o craque do Aston Villa sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), o que o deixará afastado dos gramados por vários meses.


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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Desafio nas quartas de final sem o pilar do meio-campo

    Em um momento comovente que destacou a importância de Onana para o time, o experiente atacante Romelu Lukaku prestou homenagem ao seu companheiro de equipe durante a partida. Depois de marcar o quarto gol da Bélgica nos acréscimos do segundo tempo, Lukaku ergueu a camisa número 24 de Onana para as câmeras, dedicando a vitória ao meio-campista lesionado. No entanto, esse gesto servirá de pouco consolo para a Bélgica, que se prepara para enfrentar uma Espanha avassaladora na sexta-feira sem seu líder no meio-campo.

    A Bélgica agora precisa encontrar uma maneira de conter os mestres da criatividade da Espanha sem o jogador que ancora seu meio-campo. Enquanto os Diabos Vermelhos se preparam para as quartas de final nos Estados Unidos, Garcia terá que reajustar sua estratégia. A falta da velocidade de recuperação e do domínio aéreo de Onana contra os atuais campeões europeus pode acabar sendo o fator decisivo em sua campanha na Copa do Mundo. Tanto para o clube quanto para a seleção, o caminho para a recuperação do jogador de 24 anos será longo, deixando um enorme vazio a ser preenchido tanto no cenário nacional quanto no internacional.

  • Um revés para o projeto de Emery

    A notícia é igualmente devastadora para o Aston Villa e para o técnico Unai Emery, que frequentemente elogiava a evolução de Onana. Onana já havia elogiado a genialidade tática do técnico ao falar sobre o impacto de Emery em seu jogo, mas o treinador espanhol agora terá de lidar com uma parte significativa da próxima temporada sem um de seus jogadores de maior confiança.

    A lesão atrapalha o plano de longo prazo de Emery de construir sua equipe em torno de um trio específico no meio-campo, formado por Onana, Boubacar Kamara e Youri Tielemans. Com Onana agora enfrentando um longo processo de reabilitação, a diretoria do Villa provavelmente terá que voltar ao mercado de transferências, apesar de ter indicado anteriormente que não estava priorizando novas contratações para a posição de volante na janela de transferências de verão.


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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A crise no meio-campo se agrava no Villa Park

    Este mais recente revés vem somar-se a uma lista crescente de preocupações no meio-campo do Villa. O clube já vem lidando com a ausência de Kamara, que não joga desde que rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo durante uma partida da terceira rodada da FA Cup contra o Tottenham, em janeiro. Enquanto Kamara tinha como meta retornar para o início da pré-temporada, o Villa agora se vê sem duas de suas principais opções no meio-campo defensivo.

    O momento é particularmente cruel para Onana, que vinha tendo uma temporada individual brilhante. Desde que chegou do Everton em 2024, o belga disputou 72 partidas pelo Villa, desempenhando um papel central na conquista da Liga Europa e na classificação para a Liga dos Campeões. Sua presença física e disciplina tática têm sido marcas registradas de um time que tem se saído consistentemente acima do esperado na disputa pelo título da Premier League.

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