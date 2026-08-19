Aos 15 anos, Diomande foi sozinho para a Flórida para se juntar à DME Academy. Apesar de não falar inglês, ele se adaptou rapidamente e levou a afiliada semiprofissional AS Frenzi ao título da UPSL de 2023, embora o time local da MLS, o Orlando City, tenha deixado passar de forma infame a oportunidade de contratá-lo.

"Acho que ele realmente passou despercebido", revelou o ex-treinador Todd Eason à FourFourTwo. "Eu disse a alguns representantes do Orlando City: 'Ei, tenho um garoto chegando que parece bem especial, e eu adoraria que ele viesse treinar com o time B.' Mas eles continuaram adiando e adiando.

"Fiquei muito decepcionado porque o Orlando City não quis dirigir 45 minutos para vê-lo ou ao menos levá-lo para o camp. Acho, sim, que os times da MLS provavelmente deixaram escapar muito talento doméstico que surgiu, mas cada equipe é um pouco diferente, então não dá para falar por todas. O Orlando City foi o clube com o qual fiquei realmente decepcionado: vocês não conseguiram fazer esse esforço para ver esse garoto jogar, e agora perderam a chance."