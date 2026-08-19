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Pesadelo na MLS! Como o Orlando City e olheiros americanos deixaram passar Yan Diomande, enquanto o ponta se torna a nova estrela de € 125 milhões do Real Madrid
Real Madrid fecha acordo recorde por Diomande
O Real Madrid venceu a corrida para contratar Diomande, superando a forte concorrência de Paris Saint-Germain e Liverpool. O jogador de 19 anos chega ao Santiago Bernabéu por €125 milhões, além de mais €15 milhões em possíveis bônus. O internacional da Costa do Marfim assinou um contrato de longo prazo até o verão de 2033. Isso representa uma ascensão impressionante para um jogador que, há apenas dois anos, era um adolescente anônimo lutando para encontrar um time disposto a apostar em seu potencial inquestionável.
- Getty Images
Escapou por entre os dedos nos EUA
Aos 15 anos, Diomande foi sozinho para a Flórida para se juntar à DME Academy. Apesar de não falar inglês, ele se adaptou rapidamente e levou a afiliada semiprofissional AS Frenzi ao título da UPSL de 2023, embora o time local da MLS, o Orlando City, tenha deixado passar de forma infame a oportunidade de contratá-lo.
"Acho que ele realmente passou despercebido", revelou o ex-treinador Todd Eason à FourFourTwo. "Eu disse a alguns representantes do Orlando City: 'Ei, tenho um garoto chegando que parece bem especial, e eu adoraria que ele viesse treinar com o time B.' Mas eles continuaram adiando e adiando.
"Fiquei muito decepcionado porque o Orlando City não quis dirigir 45 minutos para vê-lo ou ao menos levá-lo para o camp. Acho, sim, que os times da MLS provavelmente deixaram escapar muito talento doméstico que surgiu, mas cada equipe é um pouco diferente, então não dá para falar por todas. O Orlando City foi o clube com o qual fiquei realmente decepcionado: vocês não conseguiram fazer esse esforço para ver esse garoto jogar, e agora perderam a chance."
Uma ascensão meteórica no futebol europeu
Depois de recusas de Orlando City, Chelsea e Rangers, Diomande voltou para Abidjan após a expiração de seu visto de estudante. Seu grande avanço no profissional finalmente aconteceu quando o clube espanhol Leganes o contratou no fim de 2024.
Apenas dez jogos como profissional depois, o RB Leipzig o contratou por cerca de € 20 milhões, segundo relatos. Diomande imediatamente brilhou na Bundesliga, vencendo o prêmio de Revelação da Temporada e levando o Leipzig ao terceiro lugar.
Ele também levou sua forma pelo clube para o cenário internacional, sendo destaque da Costa do Marfim na Copa Africana de Nações e ajudando seu país a alcançar uma histórica partida de mata-mata em Copa do Mundo.
Uma nova era no Bernabéu
Diomande agora vai se testar no mais alto nível do futebol europeu. Ele está pronto para formar um quarteto ofensivo devastador ao lado de Kylian Mbappe, Jude Bellingham e Vinicius Jr, enquanto o Real Madrid busca mais glórias na Champions League.
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