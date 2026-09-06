Pesadelo na estreia! Sofyan Amrabat se pronuncia após estreia desastrosa pelo Ajax contra o PSV

De acordo com a ESPN NL, Sofyan Amrabat fez sua aguardada estreia pelo Ajax em 5 de setembro de 2026, atuando em uma Johan Cruijff ArenA lotada após sua chegada em transferência livre com um contrato de dois anos. No entanto, a primeira aparição do meio-campista terminou em decepção, já que a equipe da casa sofreu uma derrota por 3 a 1 para o rival PSV. Apesar do resultado negativo, Amrabat admitiu que estava orgulhoso de entrar em campo e vivenciar a atmosfera criada pelos torcedores.

"Embora eu tenha ficado feliz por fazer minha estreia em uma Arena lotada, expressei decepção em relação ao resultado da partida", observou Amrabat ao refletir sobre sua primeira aparição pelo clube.



