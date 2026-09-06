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Pesadelo na estreia! Sofyan Amrabat se pronuncia após estreia desastrosa pelo Ajax contra o PSV
Uma estreia agridoce em Amsterdã
De acordo com a ESPN NL, Sofyan Amrabat fez sua aguardada estreia pelo Ajax em 5 de setembro de 2026, atuando em uma Johan Cruijff ArenA lotada após sua chegada em transferência livre com um contrato de dois anos. No entanto, a primeira aparição do meio-campista terminou em decepção, já que a equipe da casa sofreu uma derrota por 3 a 1 para o rival PSV. Apesar do resultado negativo, Amrabat admitiu que estava orgulhoso de entrar em campo e vivenciar a atmosfera criada pelos torcedores.
"Embora eu tenha ficado feliz por fazer minha estreia em uma Arena lotada, expressei decepção em relação ao resultado da partida", observou Amrabat ao refletir sobre sua primeira aparição pelo clube.
- Orange Pictures
Avaliando a condição física e a prontidão para a partida
Tendo assinado há pouco tempo com o gigante da Eredivisie após passagens por Feyenoord, Manchester United e Fenerbahce, Amrabat respondeu a perguntas sobre sua condição física. Tendo ficado quase três meses sem disputar uma partida oficial, o internacional marroquino admitiu que colocá-lo diretamente no time titular teria sido irrealista. Em vez disso, elogiou a intensidade do confronto, de lá e cá, enfatizando que rende em partidas de alta intensidade.
"Embora eu tenha treinado duro individualmente durante a pausa, começar a partida teria sido irrealista depois de ficar quase três meses sem jogar", explicou Amrabat, acrescentando que gostou do "confronto empolgante, de lá e cá".
Abordando os pontos de tensão e a integração da equipe
A partida também teve um incidente controverso de cartão vermelho envolvendo Van Bommel, embora Amrabat tenha optado por manter seus comentários pós-jogo comedidos. Ele afirmou que o lance foi totalmente claro para todos que assistiam, antes de voltar sua atenção para a forma como o time está se entrosando. Tendo recebido uma recepção calorosa após sua chegada, com base nos laços profundos de sua família com o futebol holandês por meio de seu irmão Nordin, Amrabat destacou que o elenco precisa de tempo para evoluir e trabalhar duro.
"O incidente com Van Bommel foi claro para todos que assistiam e resultou em cartão vermelho, mas me sinto muito bem-vindo e sei que o time precisa de tempo para evoluir", afirmou Amrabat sobre seus primeiros dias em Amsterdã.
- Orange Pictures
De olho na corrida pelo título
Apesar de o placar refletir uma vitória do PSV por 3 a 1, Amrabat considerou que o confronto foi, em grande parte, equilibrado, destacando que o Ajax cresceu no jogo depois de empatar em 1 a 1 e perdeu chances de virar. Pensando no futuro, o experiente meio-campista deixou claro que seu principal objetivo é arregaçar as mangas e ajudar a recolocar o clube no topo do futebol holandês.
"Estou aqui para trabalhar duro e ajudar o time a alcançar seu objetivo de ser campeão", concluiu Amrabat, enquanto volta seu foco para os próximos compromissos.
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