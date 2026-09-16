O Milan teve um início desastroso em sua campanha na Liga Europa, ao sofrer uma derrota em casa por 2 a 0 para o Benfica. O técnico Amorim já sente a pressão depois de optar por rodar bastante o elenco em San Siro.

O Milan voltou à ação europeia após empates consecutivos na Serie A contra Juventus e Lazio. Omari Hutchinson e Filippo Terracciano ganharam suas primeiras titularidades da temporada, enquanto Davide Bartesaghi retornou a uma defesa reformulada.

No entanto, os ajustes táticos acabaram saindo pela culatra. A equipe teve dificuldades contra um Benfica confiante, que aproveitou com facilidade a atuação desorganizada e lenta dos mandantes.