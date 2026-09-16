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Pesadelo europeu do Milan! Rodízio de Ruben Amorim dá errado, e o Benfica conquista vitória histórica
Começo de pesadelo na Europa para o Milan
O Milan teve um início desastroso em sua campanha na Liga Europa, ao sofrer uma derrota em casa por 2 a 0 para o Benfica. O técnico Amorim já sente a pressão depois de optar por rodar bastante o elenco em San Siro.
O Milan voltou à ação europeia após empates consecutivos na Serie A contra Juventus e Lazio. Omari Hutchinson e Filippo Terracciano ganharam suas primeiras titularidades da temporada, enquanto Davide Bartesaghi retornou a uma defesa reformulada.
No entanto, os ajustes táticos acabaram saindo pela culatra. A equipe teve dificuldades contra um Benfica confiante, que aproveitou com facilidade a atuação desorganizada e lenta dos mandantes.
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Lukebakio e Kaminski castigam o Milan
Os visitantes assumiram o controle logo no início, quando Dodi Lukebakio colocou com curva uma brilhante finalização de pé esquerdo no canto inferior. O ponta foi servido por Jakub Kaminski, que passou com facilidade pela defesa do Milan para vencer Mike Maignan.
O Benfica quase ampliou a vantagem pouco depois, quando Georgiy Sudakov acertou um chute na base da trave mais distante. Apesar de uma defesa espetacular de Anatoliy Trubin para evitar um foguete de longa distância de Terracciano, o Milan parecia completamente sem poder de reação.
Kaminski então selou a vitória histórica no segundo tempo. Ele mandou para o ângulo de cima da rede de perto, após um recuo inteligente de El Karouani, punindo mais uma falha defensiva dos mandantes.
Benfica quebra longa maldição europeia
Este resultado marcou um feito verdadeiramente histórico para o Benfica. O gigante português nunca havia vencido o Milan anteriormente em seis tentativas, uma sequência miserável que incluiu derrotas dolorosas nas finais da Copa dos Campeões Europeus de 1963 e 1990.
A vitória deles ficou ainda mais impressionante pela própria escalação da equipe. Com um enorme confronto doméstico contra o FC Porto no domingo se aproximando, o Benfica rodou nove jogadores de sua formação inicial, promovendo a entrada de atletas como o ex-zagueiro do Parma Alessandro Circati.
Enquanto isso, as estatísticas recentes são incrivelmente sombrias para o Milan. Desde abril passado, o Milan perdeu quatro de seus seis jogos em casa em todas as competições, sofrendo pelo menos dois gols em cada uma dessas derrotas.
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Amorim enfrenta crise tática imediata
Amorim agora precisa enfrentar com urgência os evidentes problemas ofensivos de sua equipe. Esta foi a quinta vez sob o comando do novo técnico que o Milan passou em branco completamente no primeiro tempo.
De forma bizarra, todos os gols do Milan nesta temporada, com exceção de um, saíram em uma frenética janela de cinco minutos entre os 64 e 69 minutos. Apesar da entrada de Christian Pulisic, que forçou uma defesa no fim de Trubin, os mandantes não conseguiram quebrar essa estranha tendência de marcar.
A pressão só vai aumentar à medida que o Milan voltar suas atenções para os compromissos domésticos. Amorim precisa encontrar rapidamente uma fórmula vencedora para evitar que esse tropeço no início da temporada se transforme em uma crise total em San Siro.
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