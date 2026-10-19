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Pesadelo de rebaixamento em dobro! Manchester City enfrenta punição pesada que pode levá-lo à Championship duas vezes
Manchester City pode sofrer sanções sem precedentes
O Manchester City vive um início de temporada nacional impecável e conquistou recentemente sua sétima vitória consecutiva sob o comando de Maresca. No entanto, o excelente desempenho em campo está sendo completamente ofuscado pela ameaça de uma punição do departamento jurídico da Premier League.
Após uma longa investigação sobre a conduta financeira do clube ao longo de dez anos, entre 2009 e 2018, a liga estaria preparada para aplicar uma punição muito mais severa do que uma multa comum ou uma pequena perda de pontos. A dimensão das supostas irregularidades levou à possibilidade de uma sanção destinada a garantir que o clube deixe a primeira divisão.
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Premier League se prepara para agir antes do recurso
Segundo o Daily Mail, a liga quer definir e anunciar essas punições antes da conclusão do processo oficial de recurso do clube, medida que causaria grande repercussão no futebol europeu.
Embora o clube continue a afirmar que não cometeu irregularidades e diga ter “provas irrefutáveis” para limpar seu nome, a entidade responsável parece pronta para agir com base em conclusões que apontam para violações sistemáticas das regras financeiras. Não seria uma punição branda, mas uma tentativa de restabelecer o equilíbrio competitivo da liga após anos de domínio do Manchester City.
O cenário catastrófico do duplo rebaixamento
O aspecto mais assustador da punição proposta envolve a ameaça do que vem sendo chamado de “duplo rebaixamento”. Em vez de passar apenas uma temporada na Championship, o clube poderia sofrer uma perda de pontos grande o suficiente para provocar seu rebaixamento imediato, seguida de uma segunda punição aplicada na temporada seguinte, caso a Premier League defenda essa medida.
Na prática, isso manteria o clube na segunda divisão por pelo menos dois anos, independentemente de seu desempenho em campo nesse período. A medida teria como objetivo eliminar as vantagens obtidas durante o período das supostas infrações, obrigando o clube a uma reconstrução estrutural e financeira completa no Etihad Stadium. É um cenário que pareceria impossível há apenas alguns anos, mas que agora representa uma possibilidade real, segundo Oliver Holt.
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Cronologia de uma controvérsia financeira
O caso contra o Manchester City é uma das disputas mais complexas e prolongadas da história do esporte. Ele ganhou força em 2018, quando documentos vazaram para a imprensa alemã, sugerindo que o clube havia contornado as regras do Fair Play Financeiro por meio de contratos de patrocínio com valores inflados. Desde então, a disputa passou pelas instâncias da Uefa, pelo Tribunal Arbitral do Esporte e, por fim, chegou à comissão independente da própria Premier League.
Em cada etapa, o clube reagiu com firmeza, muitas vezes conseguindo reverter punições ou reduzir multas. Mas o atual conjunto de 115 acusações representa uma ameaça muito maior do que qualquer outra que já enfrentou. A determinação da liga em levar o caso até o fim sugere uma mudança na forma como as regras financeiras são aplicadas no mais alto nível.
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