O Manchester City vive um início de temporada nacional impecável e conquistou recentemente sua sétima vitória consecutiva sob o comando de Maresca. No entanto, o excelente desempenho em campo está sendo completamente ofuscado pela ameaça de uma punição do departamento jurídico da Premier League.

Após uma longa investigação sobre a conduta financeira do clube ao longo de dez anos, entre 2009 e 2018, a liga estaria preparada para aplicar uma punição muito mais severa do que uma multa comum ou uma pequena perda de pontos. A dimensão das supostas irregularidades levou à possibilidade de uma sanção destinada a garantir que o clube deixe a primeira divisão.



