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Pesadelo de rebaixamento duplo! Manchester City enfrenta punição pesada que pode levá-lo à Championship duas vezes
Sanções sem precedentes ameaçam o Manchester City
O lado azul de Manchester vive um momento de euforia após um início perfeito nas competições nacionais, tendo conquistado recentemente a sétima vitória consecutiva sob o comando de Maresca. No entanto, a excelência em campo está sendo completamente ofuscada pela ameaça de uma punição por parte da Premier League.
Após uma longa investigação sobre a conduta financeira do clube ao longo de dez anos, entre 2009 e 2018, a liga estaria preparada para aplicar uma punição que vai muito além de uma multa comum ou de uma pequena perda de pontos. A dimensão das supostas irregularidades levou a especulações de que o clube poderia receber uma sanção destinada a garantir sua exclusão da primeira divisão.
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Premier League se prepara para agir antes do recurso
Segundo o Daily Mail, a liga quer definir e anunciar essas punições antes que o processo oficial de recurso do clube seja totalmente concluído, uma medida que abalaria o futebol europeu.
Embora o clube continue a afirmar sua inocência e diga ter “provas irrefutáveis” para limpar seu nome, a entidade responsável pela competição parece pronta para agir com base em conclusões que apontam para violações sistemáticas das regras financeiras. Não seria uma punição branda, mas uma tentativa de restabelecer o equilíbrio competitivo da liga após anos de domínio do City.
O cenário catastrófico de um rebaixamento duplo
O aspecto mais preocupante da punição proposta envolve o que tem sido chamado de ameaça de “rebaixamento duplo”. Em vez de passar uma única temporada na segunda divisão inglesa, o clube poderia sofrer uma perda de pontos grande o suficiente para provocar seu rebaixamento imediato, seguida de uma segunda punição aplicada na temporada seguinte.
Isso, na prática, manteria o clube na segunda divisão por pelo menos dois anos, independentemente de seu desempenho em campo nesse período. A medida teria como objetivo eliminar as vantagens obtidas durante o período das supostas infrações, forçando uma reconstrução estrutural e financeira completa no Etihad Stadium. É um cenário que teria parecido impossível há poucos anos, mas que agora parece ser uma possibilidade real, segundo Oliver Holt.
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Cronologia de uma controvérsia financeira
O caso contra o Manchester City é uma das disputas mais complexas e prolongadas da história do esporte. O episódio ganhou força em 2018, quando documentos vazaram para a imprensa alemã, sugerindo que o clube havia contornado as regras do Fair Play Financeiro por meio de contratos de patrocínio com valores inflados. Desde então, a disputa passou pelas instâncias da UEFA, pelo Tribunal Arbitral do Esporte e, por fim, pela comissão independente da própria Premier League.
Em cada etapa, o clube reagiu de forma contundente, muitas vezes conseguindo reverter punições ou reduzir multas. Mas o atual conjunto de 115 acusações representa uma ameaça muito maior do que qualquer outra que tenha enfrentado anteriormente. A determinação da liga em levar o caso até o fim sugere uma mudança na forma como as regras financeiras estão sendo aplicadas no mais alto nível.
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