O lado azul de Manchester vive um momento de euforia após um início perfeito nas competições nacionais, tendo conquistado recentemente a sétima vitória consecutiva sob o comando de Maresca. No entanto, a excelência em campo está sendo completamente ofuscada pela ameaça de uma punição por parte da Premier League.

Após uma longa investigação sobre a conduta financeira do clube ao longo de dez anos, entre 2009 e 2018, a liga estaria preparada para aplicar uma punição que vai muito além de uma multa comum ou de uma pequena perda de pontos. A dimensão das supostas irregularidades levou a especulações de que o clube poderia receber uma sanção destinada a garantir sua exclusão da primeira divisão.



