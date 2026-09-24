AFP
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Pesadelo de lesões para Kai Havertz e Brian Brobbey durante duelo da Liga das Nações entre Alemanha e Holanda
Estreias de Klopp e Xavi são prejudicadas por lesões
A partida do Grupo 2 da Liga A da Nations League era muito aguardada, marcando o primeiro jogo de Jurgen Klopp no comando da Alemanha e a estreia de Xavi Hernandez como técnico da Holanda.
No entanto, o aguardado duelo tático entre os dois foi imediatamente afetado por problemas físicos. Segundo a Sky Sport Germany, Jamal Musiala sentiu um problema na coxa durante o aquecimento, o que provocou uma mudança de última hora, com Nadiem Amiri entrando em seu lugar. A situação piorou quando o atacante do Arsenal Kai Havertz, que marcou dois gols em cinco aparições na Premier League nesta temporada, sofreu um problema muscular. As informações detalharam: "ACABOU para Kai Havertz! Ele está recebendo uma bandagem e está SAINDO!" Ele foi substituído por Younes Ebnoutalib, que fez sua estreia na seleção principal.
- Getty Images Sport
Brobbey se junta às baixas do primeiro tempo
A Holanda também sofreu um revés devastador hoje, quando o atacante do Sunderland Brian Brobbey caiu no gramado segurando a parte posterior da coxa. O Sunderland tem dependido muito do jogador, que marcou três gols na Premier League pelo clube, mas a noite dele terminou de forma prematura. A cena de Brobbey precisando de atendimento médico imediato será motivo de grande preocupação para Xavi e a comissão técnica holandesa, aumentando uma primeira metade surpreendentemente dura.
Nmecha marca em meio à revolta da Holanda
Em meio ao caos com Brobbey precisando de atendimento em campo, a Alemanha optou por seguir jogando e imediatamente aproveitou para abrir o placar aos 32 minutos. Joshua Kimmich fez um passe diagonal para a direita, permitindo que Treu mandasse um cruzamento rasteiro para a área. Karim Adeyemi desperdiçou a primeira chance na primeira trave, mas Lukas Nmecha apareceu no momento exato para marcar o gol de abertura, garantindo que a Alemanha fosse para o intervalo com vantagem de 1 a 0. A decisão controversa de continuar a partida deixou Virgil van Dijk absolutamente indignado, provocando pequenos desentendimentos entre os jogadores antes de o jogo ser reiniciado.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para os craques lesionados?
Os departamentos médicos de Arsenal e Sunderland aguardarão com ansiedade as avaliações físicas finais de Havertz e Brobbey nos próximos dias. Enquanto isso, Klopp e Xavi precisam reorganizar seus elencos desfalcados para manter seus planos táticos no segundo tempo. A Holanda vai pressionar desesperadamente em busca do empate para evitar uma decepcionante derrota na estreia de seu novo treinador hoje.
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