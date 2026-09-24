A partida do Grupo 2 da Liga A da Nations League era muito aguardada, marcando o primeiro jogo de Jurgen Klopp no comando da Alemanha e a estreia de Xavi Hernandez como técnico da Holanda.

No entanto, o aguardado duelo tático entre os dois foi imediatamente afetado por problemas físicos. Segundo a Sky Sport Germany, Jamal Musiala sentiu um problema na coxa durante o aquecimento, o que provocou uma mudança de última hora, com Nadiem Amiri entrando em seu lugar. A situação piorou quando o atacante do Arsenal Kai Havertz, que marcou dois gols em cinco aparições na Premier League nesta temporada, sofreu um problema muscular. As informações detalharam: "ACABOU para Kai Havertz! Ele está recebendo uma bandagem e está SAINDO!" Ele foi substituído por Younes Ebnoutalib, que fez sua estreia na seleção principal.



