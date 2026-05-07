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Pesadelo de lesões no Chelsea: Robert Sanchez fica de fora do confronto contra o Liverpool, enquanto Calum McFarlane confirma a crise que afeta seis jogadores
Sanchez fica de fora devido aos protocolos relativos a concussões
O Blues não poderá contar com o goleiro titular Sanchez para o jogo deste sábado, ao meio-dia, em Merseyside. O espanhol foi forçado a sair de campo durante a recente derrota por 3 a 1 em casa para o Nottingham Forest, após uma forte colisão de cabeça com Morgan Gibbs-White. Embora Sanchez tenha recebido pontos e passado por exames completos em Cobham esta semana, ele não recebeu autorização para retornar, de acordo com os protocolos obrigatórios para concussões.
Em entrevista coletiva pré-jogo, o técnico interino McFarlane confirmou a ausência do goleiro: “Rob [Sanchez] também não estará disponível após a lesão que sofreu na partida contra o Nottingham Forest.” Em seu lugar, espera-se que Filip Jorgensen seja o titular no gol, tendo retornado recentemente ao elenco após se recuperar de uma lesão.
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Opções de ataque reduzidas para a viagem a Anfield
As notícias sobre lesões continuam sombrias no ataque, com os alas Pedro Neto e Alejandro Garnacho improváveis de atuarem contra os Reds. Ambos os jogadores sofreram contusões durante os treinos que antecederam a derrota para o Forest e não conseguiram se recuperar a tempo de reforçar um ataque em dificuldades. A ausência deles deixa o Chelsea com falta de velocidade e criatividade, num momento em que os gols têm sido difíceis de marcar.
“Neto e Garnacho estão com contusões, então parece improvável que estejam disponíveis [contra o Liverpool]”, admitiu McFarlane aos repórteres. Esses novos contratempos se somam a uma longa lista de ausências que já inclui as estrelas em ascensão Estevao Willian e Jamie Gittens, limitando severamente a capacidade do técnico interino de rodar o elenco durante este período difícil.
O jovem Jesse Derry está fora do resto da temporada
O clube também divulgou notícias preocupantes sobre o jovem promissor Jesse Derry, cuja estreia oficial na Premier League contra o Nottingham Forest foi interrompida por uma lesão grave na cabeça. Derry foi retirado de maca e levado ao hospital após uma colisão com Zach Abbott e, embora os primeiros sinais médicos sejam animadores, ele não voltará a jogar nesta temporada.
McFarlane deu uma atualização sobre o estado do jovem: “Falei com o pai de Jesse [Shaun Derry] na noite em que aconteceu e com a família ontem. O quadro é positivo. Não tenho informações suficientes para entrar em muitos detalhes, mas os primeiros sinais são positivos. Desde que ele esteja bem de saúde, isso é tudo o que realmente importa. Ele não vai estar disponível daqui até o final da temporada.”
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Dupla defensiva dá grande impulso à preparação física
Apesar da lista de lesões que parece um pesadelo, há finalmente um vislumbre de esperança quanto à recuperação de Reece James e Levi Colwill. Ambos os defensores participaram de treinos completos ao longo da semana e estão na disputa para atuar em Anfield. O capitão do clube, James, não joga desde a derrota para o Newcastle em meados de março, enquanto Colwill está se recuperando de uma grave lesão no joelho sofrida durante as férias de verão.
Ao comentar sobre o retorno de seus pilares defensivos, McFarlane acrescentou: “Temos alguns jogadores voltando. Levi e Reece treinaram a semana inteira. Parece promissor. Ainda temos mais um treino. Os dois treinaram normalmente hoje.” O retorno deles será vital, já que o Chelsea busca reestruturar uma defesa que tem enfrentado grandes dificuldades durante a atual sequência de seis derrotas consecutivas.