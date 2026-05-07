O Blues não poderá contar com o goleiro titular Sanchez para o jogo deste sábado, ao meio-dia, em Merseyside. O espanhol foi forçado a sair de campo durante a recente derrota por 3 a 1 em casa para o Nottingham Forest, após uma forte colisão de cabeça com Morgan Gibbs-White. Embora Sanchez tenha recebido pontos e passado por exames completos em Cobham esta semana, ele não recebeu autorização para retornar, de acordo com os protocolos obrigatórios para concussões.

Em entrevista coletiva pré-jogo, o técnico interino McFarlane confirmou a ausência do goleiro: “Rob [Sanchez] também não estará disponível após a lesão que sofreu na partida contra o Nottingham Forest.” Em seu lugar, espera-se que Filip Jorgensen seja o titular no gol, tendo retornado recentemente ao elenco após se recuperar de uma lesão.