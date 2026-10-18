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Khaled Mahmoud
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Pesadelo de lesões no Barcelona! Eric Garcia está fora dos duelos contra PSG e Real Madrid, e Jules Kounde vira grande dúvida para o El Clásico

E. Garcia
J. Kounde
G. Martin
Barcelona
PSG
Real Madrid
PSG x Barcelona
Liga dos Campeões
Barcelona x Real Madrid
La Liga

O Barcelona enfrenta uma nova crise de lesões na defesa após a vitória por 5 a 2 sobre o Real Betis em La Liga. O clube catalão tem pela frente um calendário difícil, e Hansi Flick terá de encarar jogos importantes contra Paris Saint-Germain e Real Madrid sem jogadores fundamentais.

  • Garcia deve ficar afastado dos gramados por um longo período

    A situação médica do Barcelona piorou consideravelmente após o desgastante confronto com o Real Betis. Eric Garcia, que marcou um gol na partida, precisou deixar o campo nos minutos finais com um evidente problema muscular. Após o retorno à Ciutat Esportiva Sant Joan Despi para exames médicos completos, o clube confirmou a gravidade da lesão do jogador da seleção espanhola.

    Garcia foi diagnosticado com uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita e ficará afastado por três a quatro semanas. O prazo o deixa fora da próxima viagem para enfrentar o Paris Saint-Germain pela Champions League, além do aguardado El Clasico contra o Real Madrid. Garcia também deve perder os jogos contra Alaves, Aston Villa e Atletico Madrid, ficando indisponível até depois da segunda pausa da temporada para jogos de seleções.



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    Kounde é grande dúvida para o El Clásico

    Para agravar os problemas na defesa, Jules Kounde passou a ser uma grande preocupação para a comissão técnica após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo. O jogador da seleção francesa foi visto chegando ao centro de treinamento mancando visivelmente, o que despertou temores imediatos sobre sua disponibilidade para a sequência exigente de jogos que se aproxima.

    Assim como Garcia, Kounde já está fora do confronto europeu contra o PSG, no meio da semana, na capital francesa. O francês agora corre contra o tempo para estar em condições de enfrentar o Real Madrid no próximo domingo.

  • Gerard Martin traz um pequeno raio de esperança

    Em meio às notícias desanimadoras sobre os principais jogadores do elenco, a situação do jovem Gerard Martin é um pouco mais animadora. O defensor foi substituído por Garcia no intervalo do jogo contra o Betis após reclamar de desconforto no pé. As avaliações iniciais indicam que o jogador sofre de uma inflamação, e não de uma ruptura estrutural ou fratura, o que pode permitir um retorno mais rápido à lista de relacionados.

    O clube espera que Martin viaje à França para o jogo contra o PSG, desde que sua recuperação evolua bem nas próximas 48 horas. A disponibilidade do jovem defensor daria a Flick uma opção de rodízio muito necessária, mesmo que ele não comece a partida como titular.

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    Início fulminante na Europa

    A lesão representa um duro revés em meio ao início de temporada sensacional do Barcelona, que venceu suas nove primeiras partidas em La Liga. Líder com 27 pontos, a equipe de Hansi Flick tem cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Atlético de Madrid.

    A boa fase também se estendeu à Europa, onde o Barcelona começou sua campanha na Champions League de forma dominante. O time venceu seus dois primeiros jogos na competição: goleou o Feyenoord por 5 a 1 em casa e depois bateu o Galatasaray por 4 a 1 fora de casa.

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