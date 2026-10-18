A situação médica do Barcelona piorou consideravelmente após o desgastante confronto com o Real Betis. Eric Garcia, que marcou um gol na partida, precisou deixar o campo nos minutos finais com um evidente problema muscular. Após o retorno à Ciutat Esportiva Sant Joan Despi para exames médicos completos, o clube confirmou a gravidade da lesão do jogador da seleção espanhola.

Garcia foi diagnosticado com uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita e ficará afastado por três a quatro semanas. O prazo o deixa fora da próxima viagem para enfrentar o Paris Saint-Germain pela Champions League, além do aguardado El Clasico contra o Real Madrid. Garcia também deve perder os jogos contra Alaves, Aston Villa e Atletico Madrid, ficando indisponível até depois da segunda pausa da temporada para jogos de seleções.







