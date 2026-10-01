Pressinphoto
Traduzido por
Pesadelo de Endrick no Real Madrid continua! Joia brasileira considera saída por empréstimo em janeiro para gigante da Serie A após esnobada de Jose Mourinho
Endrick tem dificuldade para ganhar minutos sob o comando de Mourinho
A terceira temporada de Endrick na capital espanhola começou de forma frustrante, já que o jogador de 20 anos segue com oportunidades limitadas no time principal no Bernabéu. Depois de perder os quatro primeiros jogos por causa de uma lesão na pré-temporada, o atacante passou quase todo o tempo no banco sob o comando do novo técnico Mourinho.
A participação do brasileiro ficou restrita a uma única entrada como substituto, de quatro minutos, contra o Elche, nos oito primeiros jogos do Real Madrid. A forte concorrência de Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Yan Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz e do recém-chegado Carlos Espi o deixou bem atrás na hierarquia do ataque.
Segundo o AS, Endrick está aberto a sair por empréstimo em janeiro se sua situação não melhorar. Os gigantes italianos Roma e Milan monitoram sua situação, depois de ambos terem demonstrado interesse durante a janela de verão.
- NurPhoto
Garantias de verão não se traduzem em tempo de jogo
Endrick já esteve perto de uma saída temporária no verão, com a Roma, líder da tabela da Serie A, sendo sua escolha preferida. Um acordo estava praticamente fechado antes de uma conversa direta com Mourinho mudar seus planos.
O técnico português pediu ao atacante que ficasse, garantindo a ele que fazia parte de seus planos para a temporada. Motivado pelo desejo de ter sucesso no Madrid, Endrick optou por permanecer e lutar por seu espaço.
No entanto, com essas promessas não cumpridas, o jogador pretende avaliar suas opções antes de janeiro. Uma transferência por empréstimo segue sendo uma forte possibilidade caso sua situação permaneça inalterada antes da abertura da janela.
Ancelotti, técnico do Brasil, alerta sobre falta de ação
O Real Madrid considera Endrick um investimento-chave de longo prazo, tendo pago € 35 milhões adiantados, com € 25 milhões em possíveis bônus em 2022. Com taxas, salários e impostos incluídos, o gasto total ultrapassa € 80 milhões, tornando seu desenvolvimento uma prioridade para os executivos do clube.
A falta de minutos dele tem gerado preocupação no técnico da seleção brasileira e ex-comandante do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que manifestou frustração com o fato de os principais clubes europeus não darem tempo de jogo suficiente a jovens talentos sul-americanos.
"O problema para os garotos brasileiros é que eles não evoluem porque não jogam regularmente", explicou Ancelotti. "Acontece com Endrick, mas também com talentos como Estevao. Sem jogar, eles não podem se desenvolver. Temos talentos promissores, e Endrick será importante para o Brasil no futuro, mas eles precisam jogar."
- AFP
Janela de janeiro decisiva se aproxima para atacante
Endrick segue focado em aproveitar qualquer oportunidade, ciente de como as circunstâncias mudam rapidamente no futebol. Um susto recente com uma lesão de Mbappe durante compromissos pela seleção destacou como um revés inesperado poderia forçar Mourinho a reorganizar seu ataque.
No entanto, o jovem sabe que seguir continuamente no banco vai frear seu progresso. Depois de um empréstimo bem-sucedido ao Lyon no início de 2026, com oito gols e oito assistências em 21 jogos, uma mudança em janeiro para a Serie A pode oferecer o tempo de jogo regular de que ele tanto precisa.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.