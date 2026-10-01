Pesadelo de Endrick no Real Madrid continua! Joia brasileira considera saída por empréstimo em janeiro para gigante da Serie A após esnobada de Jose Mourinho

A terceira temporada de Endrick na capital espanhola começou de forma frustrante, já que o jogador de 20 anos segue com oportunidades limitadas no time principal no Bernabéu. Depois de perder os quatro primeiros jogos por causa de uma lesão na pré-temporada, o atacante passou quase todo o tempo no banco sob o comando do novo técnico Mourinho.

A participação do brasileiro ficou restrita a uma única entrada como substituto, de quatro minutos, contra o Elche, nos oito primeiros jogos do Real Madrid. A forte concorrência de Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Yan Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz e do recém-chegado Carlos Espi o deixou bem atrás na hierarquia do ataque.

Segundo o AS, Endrick está aberto a sair por empréstimo em janeiro se sua situação não melhorar. Os gigantes italianos Roma e Milan monitoram sua situação, depois de ambos terem demonstrado interesse durante a janela de verão.



