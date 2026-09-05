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Pesadelo das lesões de Neymar continua! Superastro do Santos fica fora por até oito semanas com lesão muscular enquanto o clube luta para evitar o rebaixamento
Golpe devastador de lesão para ícone da Vila Belmiro
O Santos confirmou que Neymar deve ficar um período significativo afastado após sofrer uma grave lesão na coxa durante a recente eliminação do clube na Copa do Brasil contra o Palmeiras. O ex-astro de Barcelona e Paris Saint-Germain foi forçado a sair no intervalo durante o empate sem gols, resultado que fez o Peixe ser eliminado da competição após uma derrota por 3 a 0 no placar agregado.
O Santos anunciou nas redes sociais que os exames médicos após a partida revelaram uma lesão muscular de grau 2B no reto femoral da coxa direita de Neymar, músculo responsável pela flexão do quadril e pela extensão do joelho. Segundo a RMC, o prazo para a recuperação é estimado entre quatro e oito semanas, o que significa que o jogador de 34 anos pode desfalcar a equipe até novembro.
Isso representa um duro golpe para um time do Santos que vinha dependendo fortemente de sua criatividade desde seu retorno emocionante ao clube. Apesar dos recorrentes problemas físicos, Neymar tem se mantido produtivo quando está disponível, com oito gols e oito assistências em 24 partidas por todas as competições nesta temporada.
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Neymar detona condições "inacreditáveis" do gramado
Após o diagnóstico, Neymar foi às redes sociais para expressar sua fúria absoluta, direcionando sua raiva para as condições do gramado da Vila Belmiro. O astro não poupou palavras em sua avaliação do campo, que ele acredita ter sido diretamente responsável por sua lesão e pelas de seus companheiros de equipe. Em uma publicação no Instagram, o atacante escreveu: "Quero parabenizar o responsável pelo gramado da Vila Belmiro. Ontem, foi o pior gramado que o estádio já viu, cheio de buracos, porque tiveram que descompactá-lo no dia anterior ao jogo. Inacreditável!
A luta contra o rebaixamento se aproxima para o Santos, que vive má fase
O momento da lesão não poderia ser pior para o Santos, que está envolvido em uma tensa batalha para evitar o rebaixamento no Brasileirão. Atualmente na 14ª colocação, o time tem apenas quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento com a reta final da temporada se aproximando.
Sem seu principal jogador, a missão de garantir a permanência na elite fica infinitamente mais difícil. O clube também se prepara para um confronto crucial das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Atlético-MG, duelo que Neymar agora quase certamente vai perder.
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Santos encara a vida sem o lesionado Neymar
Este revés mais recente faz parte de uma tendência preocupante para Neymar, que sofreu múltiplas lesões na coxa esquerda, no músculo femoral direito e no menisco esquerdo desde que voltou ao seu país natal. Seu histórico de fragilidade física se tornou um grande tema de debate no Brasil, especialmente diante de seus altos salários e da posição financeira e esportiva precária do clube.
Com o craque fora, Arthur deve fazer sua estreia em uma função mais avançada, com a tarefa de preencher o enorme vazio deixado pelo camisa 10 lesionado, enquanto a equipe se prepara para enfrentar o Internacional no Beira-Rio neste domingo.
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