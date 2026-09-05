O Santos confirmou que Neymar deve ficar um período significativo afastado após sofrer uma grave lesão na coxa durante a recente eliminação do clube na Copa do Brasil contra o Palmeiras. O ex-astro de Barcelona e Paris Saint-Germain foi forçado a sair no intervalo durante o empate sem gols, resultado que fez o Peixe ser eliminado da competição após uma derrota por 3 a 0 no placar agregado.

O Santos anunciou nas redes sociais que os exames médicos após a partida revelaram uma lesão muscular de grau 2B no reto femoral da coxa direita de Neymar, músculo responsável pela flexão do quadril e pela extensão do joelho. Segundo a RMC, o prazo para a recuperação é estimado entre quatro e oito semanas, o que significa que o jogador de 34 anos pode desfalcar a equipe até novembro.

Isso representa um duro golpe para um time do Santos que vinha dependendo fortemente de sua criatividade desde seu retorno emocionante ao clube. Apesar dos recorrentes problemas físicos, Neymar tem se mantido produtivo quando está disponível, com oito gols e oito assistências em 24 partidas por todas as competições nesta temporada.







