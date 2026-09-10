O Liverpool garantiu uma vitória vital por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões na quarta-feira, com Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister marcando os gols decisivos. No entanto, o resultado impressionante foi momentaneamente ofuscado por preocupações em torno de Barcola. A contratação de verão de £ 123 milhões junto ao Paris Saint-Germain sentiu o problema ao arrancar em direção à área pouco antes da marca de 60 minutos.

O ponta francês caiu no gramado segurando a panturrilha esquerda, o que imediatamente gerou apreensão em Anfield. Após um breve atendimento em campo da equipe médica, o ex-astro do PSG foi substituído por Victor Munoz.

Felizmente para os torcedores da casa, o bicampeão da Liga dos Campeões conseguiu deixar o campo andando por conta própria, sem precisar de maca. Antes de sua saída precoce, o atacante fez uma promissora primeira partida como titular, exigindo boa defesa de Jan Oblak logo no início antes de passar perto do gol após o intervalo.



