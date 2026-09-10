Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Pesadelo com lesões no Liverpool?! Andoni Iraola dá atualização sobre a condição física de Bradley Barcola após ponta de £ 123 milhões sair mancando em sua estreia em Anfield contra o Atletico Madrid

B. Barcola
Liverpool
A. Iraola
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Liverpool x Atlético de Madrid
Premier League

A principal contratação de verão do Liverpool, Bradley Barcola, viu sua muito aguardada estreia em Anfield terminar em frustração e preocupação na noite de quarta-feira. O reforço de impacto, que chegou por £ 123 milhões, foi forçado a deixar o campo durante o segundo tempo do confronto do Liverpool com o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, gerando temores imediatos de uma longa ausência, enquanto o técnico Andoni Iraola deu uma atualização sobre sua condição física.

  • Estreia em Anfield é interrompida precocemente

    O Liverpool garantiu uma vitória vital por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões na quarta-feira, com Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister marcando os gols decisivos. No entanto, o resultado impressionante foi momentaneamente ofuscado por preocupações em torno de Barcola. A contratação de verão de £ 123 milhões junto ao Paris Saint-Germain sentiu o problema ao arrancar em direção à área pouco antes da marca de 60 minutos.

    O ponta francês caiu no gramado segurando a panturrilha esquerda, o que imediatamente gerou apreensão em Anfield. Após um breve atendimento em campo da equipe médica, o ex-astro do PSG foi substituído por Victor Munoz.

    Felizmente para os torcedores da casa, o bicampeão da Liga dos Campeões conseguiu deixar o campo andando por conta própria, sem precisar de maca. Antes de sua saída precoce, o atacante fez uma promissora primeira partida como titular, exigindo boa defesa de Jan Oblak logo no início antes de passar perto do gol após o intervalo.


    • Publicidade
  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Iraola minimiza preocupações com lesão

    Falando após o apito final, Iraola rapidamente afastou qualquer pânico em relação a um problema muscular grave. O treinador esclareceu que a saída do atacante foi simplesmente uma consequência natural de um cronograma de verão interrompido.

    "É só cãibra, não há lesão", explicou Iraola à imprensa. "Com Bradley, trata-se de construir sua condição física."

    O técnico admitiu que a comissão técnica ainda está entendendo quais são os limites atuais do jogador enquanto ele se adapta ao novo ambiente.

    "Nós realmente não sabemos, ou provavelmente não sabíamos até agora, o quanto ele pode jogar, porque não teve nenhum minuto na pré-temporada pelo PSG", acrescentou. "Ele jogou 30 [minutos] no outro dia. Hoje tínhamos algumas dúvidas sobre quantos minutos ele pode nos dar, e provavelmente agora sabemos."


  • Sinais promissores para o novo reforço

    Apesar de não ter aberto sua conta em Merseyside, seu técnico ficou muito satisfeito com o desempenho ofensivo geral. "Estou muito feliz porque ele também teve duas chances muito claras cara a cara com o goleiro", observou Iraola.

    Em vez de focar nas oportunidades perdidas, o treinador destacou a importância da movimentação inteligente de seu ponta. "Ele não marcou, mas eu o quero ali", concluiu. "É ali que ele tem de fazer a diferença, chegando nesses espaços, nessas posições."


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Gerenciando os minutos de Barcola

    O Liverpool precisará administrar cuidadosamente a carga de Barcola nas próximas semanas, enquanto equilibra os compromissos domésticos com sua campanha na Champions League. Sem uma pré-temporada completa, a prioridade será aumentar gradualmente seu condicionamento de jogo para evitar qualquer lesão muscular real.

    Com uma sequência crucial de partidas no horizonte, Iraola agora precisa decidir se vai utilizar sua contratação de peso desde o início ou escalá-lo como uma opção de alto impacto no banco enquanto seu condicionamento de jogo melhora.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
La Liga
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM