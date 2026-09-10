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Pesadelo com lesões no Liverpool?! Andoni Iraola dá atualização sobre a condição física de Bradley Barcola após ponta de £ 123 milhões sair mancando em sua estreia em Anfield contra o Atletico Madrid
Estreia em Anfield é interrompida precocemente
O Liverpool garantiu uma vitória vital por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões na quarta-feira, com Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister marcando os gols decisivos. No entanto, o resultado impressionante foi momentaneamente ofuscado por preocupações em torno de Barcola. A contratação de verão de £ 123 milhões junto ao Paris Saint-Germain sentiu o problema ao arrancar em direção à área pouco antes da marca de 60 minutos.
O ponta francês caiu no gramado segurando a panturrilha esquerda, o que imediatamente gerou apreensão em Anfield. Após um breve atendimento em campo da equipe médica, o ex-astro do PSG foi substituído por Victor Munoz.
Felizmente para os torcedores da casa, o bicampeão da Liga dos Campeões conseguiu deixar o campo andando por conta própria, sem precisar de maca. Antes de sua saída precoce, o atacante fez uma promissora primeira partida como titular, exigindo boa defesa de Jan Oblak logo no início antes de passar perto do gol após o intervalo.
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Iraola minimiza preocupações com lesão
Falando após o apito final, Iraola rapidamente afastou qualquer pânico em relação a um problema muscular grave. O treinador esclareceu que a saída do atacante foi simplesmente uma consequência natural de um cronograma de verão interrompido.
"É só cãibra, não há lesão", explicou Iraola à imprensa. "Com Bradley, trata-se de construir sua condição física."
O técnico admitiu que a comissão técnica ainda está entendendo quais são os limites atuais do jogador enquanto ele se adapta ao novo ambiente.
"Nós realmente não sabemos, ou provavelmente não sabíamos até agora, o quanto ele pode jogar, porque não teve nenhum minuto na pré-temporada pelo PSG", acrescentou. "Ele jogou 30 [minutos] no outro dia. Hoje tínhamos algumas dúvidas sobre quantos minutos ele pode nos dar, e provavelmente agora sabemos."
Sinais promissores para o novo reforço
Apesar de não ter aberto sua conta em Merseyside, seu técnico ficou muito satisfeito com o desempenho ofensivo geral. "Estou muito feliz porque ele também teve duas chances muito claras cara a cara com o goleiro", observou Iraola.
Em vez de focar nas oportunidades perdidas, o treinador destacou a importância da movimentação inteligente de seu ponta. "Ele não marcou, mas eu o quero ali", concluiu. "É ali que ele tem de fazer a diferença, chegando nesses espaços, nessas posições."
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Gerenciando os minutos de Barcola
O Liverpool precisará administrar cuidadosamente a carga de Barcola nas próximas semanas, enquanto equilibra os compromissos domésticos com sua campanha na Champions League. Sem uma pré-temporada completa, a prioridade será aumentar gradualmente seu condicionamento de jogo para evitar qualquer lesão muscular real.
Com uma sequência crucial de partidas no horizonte, Iraola agora precisa decidir se vai utilizar sua contratação de peso desde o início ou escalá-lo como uma opção de alto impacto no banco enquanto seu condicionamento de jogo melhora.
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