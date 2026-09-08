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Adhe Makayasa

Traduzido por

Pesadelo bizarro com uniforme! Middlesbrough fica furioso após erro do Burnley tingir camisas brancas de verde

Middlesbrough
Burnley x Middlesbrough
Burnley
Championship

O Middlesbrough ficou furioso depois que um estranho incidente químico em Turf Moor fez seu uniforme branco impecável de visitante ficar verde vivo. O clube da Championship agora considera apresentar uma reclamação oficial à EFL e buscar compensação do Burnley depois que produtos de limpeza industrial falharam completamente em remover o corante persistente do gramado.

  • Erro químico estraga uniforme

    O Middlesbrough viajou para enfrentar o Burnley na Championship na última quarta-feira, usando seu uniforme reserva todo branco no Turf Moor. No entanto, ao apito final do empate por 1 a 1, todo o uniforme dos visitantes havia mudado de cor devido a manchas persistentes de verde-escuro. A descoloração bizarra se deveu a um produto químico especializado aplicado ao gramado pelos anfitriões para tratar uma infestação de vermes nematoides.

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  • Insider de Turf Moor reage

    O resíduo químico persistente causou danos extensos em todo o material de jogo da equipe. O problema foi muito além das camisas e dos calções, deixando manchas difíceis de remover nas chuteiras dos jogadores de linha e nas luvas do goleiro. Reagindo à extraordinária cena no pós-jogo em Turf Moor, uma fonte disse ao Daily Mail: "Nunca vi nada parecido."

  • Boro avalia fazer uma reclamação formal

    Ao retornar ao Riverside, a equipe de rouparia do clube aplicou um removedor de manchas de grau industrial em uma tentativa urgente de limpar os uniformes, mas nem isso conseguiu restaurar a cor original. O incidente deixou os dirigentes do Middlesbrough furiosos, e o clube agora avalia apresentar uma reclamação oficial à EFL. Além de exigir respostas formais, o Middlesbrough também busca uma compensação financeira do Burnley pelos danos causados ao seu equipamento, segundo a Sky Sports.

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  • Burnley v Bristol City - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Confronto à vista gera preocupação

    O Burnley enfrenta uma dor de cabeça imediata antes de seu próximo jogo em casa, quando receberá o Derby County no Turf Moor em 19 de setembro. É esperado que os Rams usem suas tradicionais cores de mandante, com camisas brancas e calções pretos. A equipe do gramado agora trabalha contra o tempo para neutralizar o resíduo químico no campo e evitar a repetição do constrangedor erro.

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