Ao retornar ao Riverside, a equipe de rouparia do clube aplicou um removedor de manchas de grau industrial em uma tentativa urgente de limpar os uniformes, mas nem isso conseguiu restaurar a cor original. O incidente deixou os dirigentes do Middlesbrough furiosos, e o clube agora avalia apresentar uma reclamação oficial à EFL. Além de exigir respostas formais, o Middlesbrough também busca uma compensação financeira do Burnley pelos danos causados ao seu equipamento, segundo a Sky Sports.