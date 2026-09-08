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Pesadelo bizarro com uniforme! Middlesbrough fica furioso após erro do Burnley tingir camisas brancas de verde
Erro químico estraga uniforme
O Middlesbrough viajou para enfrentar o Burnley na Championship na última quarta-feira, usando seu uniforme reserva todo branco no Turf Moor. No entanto, ao apito final do empate por 1 a 1, todo o uniforme dos visitantes havia mudado de cor devido a manchas persistentes de verde-escuro. A descoloração bizarra se deveu a um produto químico especializado aplicado ao gramado pelos anfitriões para tratar uma infestação de vermes nematoides.
Insider de Turf Moor reage
O resíduo químico persistente causou danos extensos em todo o material de jogo da equipe. O problema foi muito além das camisas e dos calções, deixando manchas difíceis de remover nas chuteiras dos jogadores de linha e nas luvas do goleiro. Reagindo à extraordinária cena no pós-jogo em Turf Moor, uma fonte disse ao Daily Mail: "Nunca vi nada parecido."
Boro avalia fazer uma reclamação formal
Ao retornar ao Riverside, a equipe de rouparia do clube aplicou um removedor de manchas de grau industrial em uma tentativa urgente de limpar os uniformes, mas nem isso conseguiu restaurar a cor original. O incidente deixou os dirigentes do Middlesbrough furiosos, e o clube agora avalia apresentar uma reclamação oficial à EFL. Além de exigir respostas formais, o Middlesbrough também busca uma compensação financeira do Burnley pelos danos causados ao seu equipamento, segundo a Sky Sports.
- Getty Images Sport
Confronto à vista gera preocupação
O Burnley enfrenta uma dor de cabeça imediata antes de seu próximo jogo em casa, quando receberá o Derby County no Turf Moor em 19 de setembro. É esperado que os Rams usem suas tradicionais cores de mandante, com camisas brancas e calções pretos. A equipe do gramado agora trabalha contra o tempo para neutralizar o resíduo químico no campo e evitar a repetição do constrangedor erro.
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