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“Pés inacreditáveis”: dois “Invincibles” do Arsenal ofuscados por Thierry Henry e Dennis Bergkamp são apontados como jogadores que teriam sido “super superestrelas” em qualquer outro clube
Henry, Vieira e Bergkamp fizeram parte dos históricos "Invincibles"
Nascido em Islington, Halls entrou para o lendário sistema de base do Arsenal ainda adolescente e mostrou potencial suficiente para conseguir espaço no time principal. Ele participou de três partidas da Copa da Liga, recebendo um cartão vermelho na estreia contra o Manchester United em novembro de 2001, e teve a oportunidade de conviver com uma coleção de lendas de todos os tempos.
O atacante francês Henry era claramente o principal nome do norte de Londres, com o compatriota Vieira e o holandês que não voava Bergkamp fazendo parte de um elenco de apoio icônico que também incluía os internacionais ingleses Ashley Cole e Sol Campbell.
Halls teve a chance de trabalhar diariamente com campeões da Copa do Mundo e ídolos modernos, com os maiores holofotes do esporte voltados para o N5. Esse destaque precisava ser dividido, o que inevitavelmente fez com que alguns indivíduos extremamente talentosos ficassem ofuscados.
Robert Pires conquistou um título mundial ao lado de Henry em 1998, além de conquistar dois títulos nacionais e duas FA Cups com o Arsenal. Ele é um daqueles que teriam alcançado reconhecimento ainda maior se sua trajetória tivesse seguido outro caminho, com o talentoso atacante nigeriano Nwankwo Kanu sendo considerado outro que se encaixa perfeitamente nessa categoria.
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Quem foram os heróis um pouco subestimados do Arsenal durante a era dos 'Invincibles'?
Questionado sobre Pires e outros heróis relativamente menos celebrados da era dos 'Invincibles', Halls, em entrevista exclusiva à GOAL por cortesia da GambleGuru, disse: “Os torcedores do Arsenal adoram esse cara. Mas, como você disse, às vezes havia outros jogadores naquele time que não eram vistos como aquele superastro. Mas havia tantos jogadores ali.
“Pires, eu me lembro de um jogo, eu estava no banco quando Dennis Bergkamp marcou aquele gol contra o Newcastle. E eu era jovem, acho que tinha 17 anos, aquecendo de um lado para o outro. Acho que o treinador me mandou aquecer por volta dos 47 minutos. E eu fiquei lá fora o tempo todo. Não voltei para o banco, só fiquei aquecendo, aquecendo e aquecendo porque estava muito nervoso. Mas, enfim, naquele jogo, Pires foi inacreditável. Ele foi muito bom naquela partida. E eu fiquei impressionado com a qualidade dele naquele jogo. E, obviamente, Dennis fez aquilo.
“Mas depois, treinando com ele dia após dia, havia caras como Kanu. Kanu era uma das melhores coisas que você poderia ver, os pés dele, pés inacreditáveis. Forte, como se entrasse em qualquer time. E com a profundidade que havia ali e a habilidade que havia ali, era simplesmente insano. Realmente era.
“Mas eram muitos, muitos, muitos jogadores. Até no nosso time de base, no time reserva, que entrariam facilmente na maioria dos times do país. Na época, Arsenal e Manchester United eram provavelmente os únicos times que jogavam futebol. Então era meio estranho. Você sai do Arsenal, é um tipo diferente de futebol. Mas o talento era insano.”
Estrelas da Inglaterra sub-20 que conquistaram convocações para a seleção principal e brilharam na Premier League
Enquanto atuava ao lado de Pires e companhia em nível de clube, Halls também foi companheiro de seleção de Peter Crouch, Jay Bothroyd e Joleon Lescott na equipe sub-20 da Inglaterra - e todos eles seguiram para ter carreiras produtivas na Premier League, acumulando convocações para a seleção principal da Inglaterra ao longo do caminho.
Questionado sobre se sempre esteve claro que eles conseguiriam chegar lá, ou se a sorte, estar no lugar certo na hora certa, também tem seu papel nas trajetórias até o topo, Halls acrescentou: “Com certeza. Tem sorte, tem timing, tem lesões, tem treinadores que gostam de você ou não gostam, e às vezes ficar tempo demais em um clube quando você não é favorecido, quando você fica de fora. Eu fiz isso, com certeza no Reading. Mas, sim, os garotos da Inglaterra, nós éramos inacreditáveis. Havia um talento inacreditável ali.
“Acho que sempre houve uma dificuldade com jogadores talentosos, na minha época, de jogar futebol demais. A gente queria jogar futebol demais. E então, quando você vai para as ligas e para a Championship, talvez para a parte de baixo da Premiership, eles não querem que você jogue futebol. Eles querem se proteger. Eles querem vencer jogos.
“Quando você se abre contra os grandes times, vai sofrer. Então havia essa questão de que, quando saíamos dos nossos grandes clubes para ir para esses clubes menores ou para a Championship, estávamos tentando jogar futebol demais. E isso meio que jogava contra nós. Acho que muitos jogadores eram assim.
“Então isso definitivamente jogou um pouco contra mim porque eu não mudava de ideia. O Arsenal me ensinou a jogar o futebol da maneira correta. E eu não mudava de ideia, mesmo quando o treinador me dizia: ‘escuta, manda uma na direção da bandeirinha de escanteio’. E eu pensava: ‘não, não foi assim que me ensinaram, me ensinaram a jogar desse e daquele jeito e eu vou fazer isso aconteça o que acontecer’. Então, às vezes, isso joga contra você.”
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Halls, formado na base do Arsenal, migrou para a indústria da moda
A carreira de jogador de Halls chegou ao fim em 2012, forçada por uma lesão, após uma passagem pelo Wycombe. Ele fez uma aparição na Premier League pelo Reading e brilhou na Championship por Stoke, Preston, Crystal Palace e Sheffield United, além de também ter passado por Brentford e Aldershot.
Depois de pendurar as chuteiras, ele seguiu para a indústria da moda, com o agora ex-jogador de 44 anos voltando a provar do estilo de vida luxuoso que já havia desfrutado quando teve Henry, Pires, Bergkamp e Vieira como companheiros de equipe no Arsenal.
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