Enquanto atuava ao lado de Pires e companhia em nível de clube, Halls também foi companheiro de seleção de Peter Crouch, Jay Bothroyd e Joleon Lescott na equipe sub-20 da Inglaterra - e todos eles seguiram para ter carreiras produtivas na Premier League, acumulando convocações para a seleção principal da Inglaterra ao longo do caminho.

Questionado sobre se sempre esteve claro que eles conseguiriam chegar lá, ou se a sorte, estar no lugar certo na hora certa, também tem seu papel nas trajetórias até o topo, Halls acrescentou: “Com certeza. Tem sorte, tem timing, tem lesões, tem treinadores que gostam de você ou não gostam, e às vezes ficar tempo demais em um clube quando você não é favorecido, quando você fica de fora. Eu fiz isso, com certeza no Reading. Mas, sim, os garotos da Inglaterra, nós éramos inacreditáveis. Havia um talento inacreditável ali.

“Acho que sempre houve uma dificuldade com jogadores talentosos, na minha época, de jogar futebol demais. A gente queria jogar futebol demais. E então, quando você vai para as ligas e para a Championship, talvez para a parte de baixo da Premiership, eles não querem que você jogue futebol. Eles querem se proteger. Eles querem vencer jogos.

“Quando você se abre contra os grandes times, vai sofrer. Então havia essa questão de que, quando saíamos dos nossos grandes clubes para ir para esses clubes menores ou para a Championship, estávamos tentando jogar futebol demais. E isso meio que jogava contra nós. Acho que muitos jogadores eram assim.

“Então isso definitivamente jogou um pouco contra mim porque eu não mudava de ideia. O Arsenal me ensinou a jogar o futebol da maneira correta. E eu não mudava de ideia, mesmo quando o treinador me dizia: ‘escuta, manda uma na direção da bandeirinha de escanteio’. E eu pensava: ‘não, não foi assim que me ensinaram, me ensinaram a jogar desse e daquele jeito e eu vou fazer isso aconteça o que acontecer’. Então, às vezes, isso joga contra você.”