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"Perto, mas ainda não está fechado" - Pep Guardiola fala sobre as negociações contratuais de Phil Foden e Josko Gvardiol, enquanto o Manchester City busca renovar com a dupla
O clube está trabalhando para garantir o futuro de seus principais jogadores
O City está prestes a garantir o futuro de Foden a longo prazo, com o jogador da seleção inglesa supostamente concordando em assinar uma extensão de contrato de quatro anos que o manterá no Etihad Stadium até 2030. O técnico Guardiola confirmou ter conversado com o diretor esportivo do clube sobre as negociações. As conversas estão avançando de forma positiva, embora o acordo ainda não tenha sido finalizado. O City também está interessado em renovar o contrato de Gvardiol. O croata tem lidado recentemente com problemas de lesões, mas o clube continua ansioso para recompensá-lo com um contrato de longo prazo e melhores condições.
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Guardiola dá notícias sobre as negociações
Guardiola confirmou que houve avanços nas negociações sobre a renovação do contrato de Foden e que espera que Gvardiol renove o seu contrato em breve, apesar de ele ter acabado de se recuperar de uma lesão. A Sky Sports noticiou na noite de quinta-feira que já estão em andamento as negociações para um novo contrato de longo prazo com o zagueiro.
“Perguntei ao meu diretor esportivo, eles [com Foden] estão perto. Espero que isso aconteça. Mas ainda não está fechado”, disse ele aos repórteres.
Sobre o contrato de Gvardiol, Guardiola acrescentou: “Não tenho informações. Adoraria que Gvardiol ficasse aqui. Não é fácil encontrar um jogador como ele, então espero que ele possa ficar.”
Gvardiol volta ao City
Guardiola também expressou sua alegria ao ver Gvardiol retornar ao elenco após se recuperar de uma fratura na perna direita que o deixou afastado dos gramados por aproximadamente quatro meses.
"Ele está treinando", acrescentou o técnico. "Já se passaram muitos meses. Na última temporada, ele foi um jogador importante para nós, disputou todos os jogos e então o corpo diz que já basta. Estou feliz por ele estar de volta."
“Espero que ele possa nos ajudar na reta final da temporada e fazer uma boa Copa do Mundo com a Croácia. Na próxima temporada, poderemos contar com ele no seu melhor. Zagueiro central, lateral. Ele consegue desempenhar diferentes funções com tanta rapidez, é muito bom tê-lo de volta. Assim como o Ruben também.”
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O foco está em fechar as contratações antes da janela de transferências de verão
O City pretende concluir ambas as negociações antes da abertura da janela de transferências de verão. Agir com antecedência eliminaria possíveis distrações e impediria que o interesse de clubes rivais aumentasse. O clube continua confiante de que Gvardiol terá tempo de jogo antes do fim da temporada e poderá ser convocado para a seleção croata para a próxima Copa do Mundo.
Enquanto isso, o City continua na briga pelo título da Premier League. A equipe de Guardiola está em segundo lugar na tabela, cinco pontos atrás do líder Arsenal, com um jogo a menos. Depois do Brentford, o City recebe o Crystal Palace pelo campeonato antes de enfrentar o Chelsea na final da FA Cup no próximo fim de semana.