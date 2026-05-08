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Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

"Perto, mas ainda não está fechado" - Pep Guardiola fala sobre as negociações contratuais de Phil Foden e Josko Gvardiol, enquanto o Manchester City busca renovar com a dupla

P. Foden
J. Gvardiol
P. Guardiola
Manchester City
Manchester City x Brentford
Premier League

Pep Guardiola confirmou que o Manchester City está prestes a fechar um novo contrato com Phil Foden, ao mesmo tempo em que expressou esperança de que Josko Gvardiol renove seu contrato. Em declarações antes do confronto da Premier League contra o Brentford, o técnico catalão confirmou que, embora os acordos estejam quase concluídos, a documentação final ainda não foi assinada.

  • O clube está trabalhando para garantir o futuro de seus principais jogadores

    O City está prestes a garantir o futuro de Foden a longo prazo, com o jogador da seleção inglesa supostamente concordando em assinar uma extensão de contrato de quatro anos que o manterá no Etihad Stadium até 2030. O técnico Guardiola confirmou ter conversado com o diretor esportivo do clube sobre as negociações. As conversas estão avançando de forma positiva, embora o acordo ainda não tenha sido finalizado. O City também está interessado em renovar o contrato de Gvardiol. O croata tem lidado recentemente com problemas de lesões, mas o clube continua ansioso para recompensá-lo com um contrato de longo prazo e melhores condições.

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    Guardiola dá notícias sobre as negociações

    Guardiola confirmou que houve avanços nas negociações sobre a renovação do contrato de Foden e que espera que Gvardiol renove o seu contrato em breve, apesar de ele ter acabado de se recuperar de uma lesão. A Sky Sports noticiou na noite de quinta-feira que já estão em andamento as negociações para um novo contrato de longo prazo com o zagueiro.

    “Perguntei ao meu diretor esportivo, eles [com Foden] estão perto. Espero que isso aconteça. Mas ainda não está fechado”, disse ele aos repórteres.

    Sobre o contrato de Gvardiol, Guardiola acrescentou: “Não tenho informações. Adoraria que Gvardiol ficasse aqui. Não é fácil encontrar um jogador como ele, então espero que ele possa ficar.”

  • Gvardiol volta ao City

    Guardiola também expressou sua alegria ao ver Gvardiol retornar ao elenco após se recuperar de uma fratura na perna direita que o deixou afastado dos gramados por aproximadamente quatro meses.

    "Ele está treinando", acrescentou o técnico. "Já se passaram muitos meses. Na última temporada, ele foi um jogador importante para nós, disputou todos os jogos e então o corpo diz que já basta. Estou feliz por ele estar de volta."

    “Espero que ele possa nos ajudar na reta final da temporada e fazer uma boa Copa do Mundo com a Croácia. Na próxima temporada, poderemos contar com ele no seu melhor. Zagueiro central, lateral. Ele consegue desempenhar diferentes funções com tanta rapidez, é muito bom tê-lo de volta. Assim como o Ruben também.”

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    O foco está em fechar as contratações antes da janela de transferências de verão

    O City pretende concluir ambas as negociações antes da abertura da janela de transferências de verão. Agir com antecedência eliminaria possíveis distrações e impediria que o interesse de clubes rivais aumentasse. O clube continua confiante de que Gvardiol terá tempo de jogo antes do fim da temporada e poderá ser convocado para a seleção croata para a próxima Copa do Mundo.

    Enquanto isso, o City continua na briga pelo título da Premier League. A equipe de Guardiola está em segundo lugar na tabela, cinco pontos atrás do líder Arsenal, com um jogo a menos. Depois do Brentford, o City recebe o Crystal Palace pelo campeonato antes de enfrentar o Chelsea na final da FA Cup no próximo fim de semana.

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