"Perto, mas ainda não está fechado" - Pep Guardiola fala sobre as negociações contratuais de Phil Foden e Josko Gvardiol, enquanto o Manchester City busca renovar com a dupla

Guardiola confirmou que houve avanços nas negociações sobre a renovação do contrato de Foden e que espera que Gvardiol renove o seu contrato em breve, apesar de ele ter acabado de se recuperar de uma lesão. A Sky Sports noticiou na noite de quinta-feira que já estão em andamento as negociações para um novo contrato de longo prazo com o zagueiro.

“Perguntei ao meu diretor esportivo, eles [com Foden] estão perto. Espero que isso aconteça. Mas ainda não está fechado”, disse ele aos repórteres.

Sobre o contrato de Gvardiol, Guardiola acrescentou: “Não tenho informações. Adoraria que Gvardiol ficasse aqui. Não é fácil encontrar um jogador como ele, então espero que ele possa ficar.”