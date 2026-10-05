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'Perto demais de um jogo importante' - Por que Gian Piero Gasperini barrou Paulo Dybala e Nahuel Molina da despedida de Lionel Messi pela Argentina
Gasperini toma difícil decisão na Roma
O técnico da Roma, Gasperini, confirmou que Dybala e Molina não viajarão para a América do Sul para a última aparição de Messi pela Argentina nesta semana. O lendário atacante está prestes a se despedir em definitivo do cenário internacional em um amistoso contra o Benin na quarta-feira, 7 de outubro.
Apesar de nem Dybala nem Molina terem sido convocados para a atual pausa internacional, a dupla da Roma esperava acompanhar a ocasião emocionante das arquibancadas. Os dois jogadores compartilham um forte vínculo com Messi e somam 105 partidas pela seleção entre eles.
No entanto, Gasperini bloqueou oficialmente a viagem transatlântica. O técnico italiano insiste que simplesmente não há tempo suficiente para a dupla fazer a viagem antes de a Roma voltar à intensa sequência de compromissos nacionais.
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Muito longe da Argentina
A Roma está se preparando para uma sequência exigente de jogos após a pausa internacional, começando com um confronto crucial contra o Como no domingo. Na sequência, haverá um grande teste contra o Real Madrid.
Gasperini explicou sua decisão lógica durante uma entrevista à Sky Sport Italia na segunda-feira, destacando o pesadelo logístico de enviar dois jogadores importantes para o outro lado do mundo para uma visita cerimonial.
"Estamos muito perto de um jogo importante como o nosso de domingo [para deixar Dybala e Molina viajarem de ida e volta para a Argentina]", afirmou Gasperini. "Estamos muito longe da Argentina e mandá-los para lá significaria fazê-los voar por muitas horas tão perto da partida, e a Roma preferiu que isso não acontecesse."
Uma despedida emocionante da Argentina
Messi finalmente encerrará a cortina de uma lendária carreira internacional que inclui dois títulos da Copa América, finais consecutivas de Copa do Mundo e a maior glória do futebol mundial ao longo da última década. Ele é amplamente considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. Gasperini foi rápido em reconhecer a verdadeira dimensão do legado do astro.
"A despedida de Messi será emocionante", admitiu Gasperini. "Pessoalmente, vi muitos jogadores estrelados, primeiro como jogador e depois como treinador, mas é difícil pensar em alguém que tenha alcançado o que Lionel alcançou. Lamento ver a carreira dele com a Albiceleste chegar ao fim."
Enquanto Dybala e Molina ficam de fora, várias estrelas da Serie A estarão presentes na noite histórica. O capitão da Inter, Lautaro Martinez, o ponta da Juventus Nico Gonzalez e o garoto-propaganda do Como Nico Paz estão todos no elenco, ao lado dos companheiros de Roma Leonardo Balerdi, Matias Soule e Santiago Castro.
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Roma foca em deveres vitais do clube
Enquanto seus companheiros de seleção se preparam para o confronto com Benin, Dybala e Molina precisam manter o foco em seus compromissos pelos clubes na Itália. Dybala está ausente da seleção argentina desde 2024, enquanto Molina cumpre suspensão atualmente após sua confusão no fim da final da Copa do Mundo de 2026.
A Roma espera que manter duas de suas mais experientes estrelas sul-americanas no centro de treinamento dê resultado. O time de Gasperini precisa desesperadamente de resultados positivos contra Como e Madrid para ganhar um impulso vital.
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