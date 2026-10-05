O técnico da Roma, Gasperini, confirmou que Dybala e Molina não viajarão para a América do Sul para a última aparição de Messi pela Argentina nesta semana. O lendário atacante está prestes a se despedir em definitivo do cenário internacional em um amistoso contra o Benin na quarta-feira, 7 de outubro.

Apesar de nem Dybala nem Molina terem sido convocados para a atual pausa internacional, a dupla da Roma esperava acompanhar a ocasião emocionante das arquibancadas. Os dois jogadores compartilham um forte vínculo com Messi e somam 105 partidas pela seleção entre eles.

No entanto, Gasperini bloqueou oficialmente a viagem transatlântica. O técnico italiano insiste que simplesmente não há tempo suficiente para a dupla fazer a viagem antes de a Roma voltar à intensa sequência de compromissos nacionais.