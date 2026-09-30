Kane destacou Gordon com elogios especiais, observando como a ousada mudança do atacante do Newcastle United elevou seu jogo como um todo.

"Acho que, às vezes, ir para um grande clube como esse te dá mais crença em si mesmo, mais confiança", afirmou o ex-atacante do Tottenham. "Você sente que pertence ao maior palco e acho que ele levou isso para as atuações pela Inglaterra."

O capitão da Inglaterra ficou profundamente impressionado com a postura decisiva de Gordon no terço final. Kane acrescentou: "Ele foi excepcional contra a Espanha no sábado, de novo hoje ele fez a diferença. Estava sempre procurando ser direto e ser quem nos colocaria à frente, e também teve uma grande finalização. Foi uma linda bola do Trent, mas essas finalizações não são fáceis e ele executou muito bem."

O capitão também reservou palavras gentis para Alexander-Arnold, que garantiu sua primeira convocação internacional desde junho de 2025 após uma crise de lesões em momento oportuno. "Trent é excepcional", destacou Kane. "A qualidade no passe, a variedade de passes, os cruzamentos, mas também hoje, defensivamente, ele foi excepcional. Trent só precisa manter a cabeça baixa e continuar trabalhando duro."



