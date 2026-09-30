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'Pertence ao maior palco' - Harry Kane afirma que uma ida para o Barcelona transformou Anthony Gordon, "jogador que faz a diferença", em um astro da Inglaterra
Gordon e Alexander-Arnold inspiram vitória da Inglaterra em Praga
A Inglaterra se recuperou de uma caótica derrota por 3 a 2 para a Espanha e garantiu uma vitória crucial na Liga das Nações na terça-feira. A equipe de Thomas Tuchel aproveitou a expulsão de Pavel Sulc no primeiro tempo para bater a Tchéquia por 2 a 0 com confiança.
Gordon abriu o placar pouco depois do intervalo, ao marcar de cabeça após um cruzamento milimétrico do defensor do Real Madrid Trent Alexander-Arnold. O atacante do Barcelona vive grande fase sob o comando de Tuchel e agora balançou as redes em suas últimas três partidas pela seleção.
Kane depois ampliou a vantagem para assegurar os três pontos aos visitantes. A vitória mostrou a crescente influência do contingente da Inglaterra na La Liga, com Gordon brilhando mais após sua badalada transferência de verão de € 70 milhões (£ 60 milhões) para a Catalunha.
- Branislav Racko
Kane elogia Gordon, "fator de desequilíbrio", após transferência para o Barcelona
Kane destacou Gordon com elogios especiais, observando como a ousada mudança do atacante do Newcastle United elevou seu jogo como um todo.
"Acho que, às vezes, ir para um grande clube como esse te dá mais crença em si mesmo, mais confiança", afirmou o ex-atacante do Tottenham. "Você sente que pertence ao maior palco e acho que ele levou isso para as atuações pela Inglaterra."
O capitão da Inglaterra ficou profundamente impressionado com a postura decisiva de Gordon no terço final. Kane acrescentou: "Ele foi excepcional contra a Espanha no sábado, de novo hoje ele fez a diferença. Estava sempre procurando ser direto e ser quem nos colocaria à frente, e também teve uma grande finalização. Foi uma linda bola do Trent, mas essas finalizações não são fáceis e ele executou muito bem."
O capitão também reservou palavras gentis para Alexander-Arnold, que garantiu sua primeira convocação internacional desde junho de 2025 após uma crise de lesões em momento oportuno. "Trent é excepcional", destacou Kane. "A qualidade no passe, a variedade de passes, os cruzamentos, mas também hoje, defensivamente, ele foi excepcional. Trent só precisa manter a cabeça baixa e continuar trabalhando duro."
Evolução tática dá resultado enquanto Kane fica mais perto da história
A fase internacional em ascensão de Gordon acontece em meio a uma cruzada pessoal para remodelar sua identidade no futebol. O atacante já admitiu que se sentia injustamente rotulado apenas como um jogador de velocidade na Premier League, o que motivou sua ida ao Barcelona para mostrar sua inteligência tática. Suas atuações decisivas na criação de jogadas pela Inglaterra sugerem que essa aposta na Espanha já está dando resultado.
Enquanto isso, Kane busca seu próprio lugar na história. O atacante de 87 gols está se aproximando do recorde histórico de 125 partidas de Peter Shilton, ao mesmo tempo em que segue avançando rumo à marca de 100 gols pela seleção.
"Não gosto de pensar muito à frente, mas claro que está ficando mais perto", disse a superestrela do Bayern de Munique sobre sua busca pelos 100 gols. "Sabe, 100 gols pela seleção seria algo especial, sem dúvida. Ainda parece que foi ontem que eu bati o recorde, e eu estava na Itália quando marquei aquele."
- Getty Images Sport
De olho no teste contra a Croácia
A Inglaterra retomará sua desgastante sequência de quatro jogos pela Liga das Nações com uma complicada viagem à Croácia neste sábado. O elenco de Tuchel depois voltará para casa para receber a Tchéquia em Wembley na próxima terça-feira.
Com Gordon e Alexander-Arnold aproveitando suas oportunidades, o técnico da Inglaterra enfrenta um bem-vindo dilema de escalação. A dupla da La Liga espera que a ligação decisiva para a vitória em Praga seja suficiente para consolidar suas vagas entre os titulares na próxima rodada dupla.
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