É preciso ter casca grossa para prosperar em um ambiente de negócios tão exigente e movido por resultados, mas que tipo de personalidade Wilcox tem? Quando essa pergunta foi feita a Hendry, o ex-zagueiro do Blackburn, falando em associação com IvyBet, disse à GOAL: "Ele é obviamente uma figura muito inteligente. Era um jogador inteligente.

"Jason era bom. Jason era muito eficiente como ponta, com Jason pela esquerda e Stuart Ripley pela direita. E quando você tem dois atacantes, Alan Shearer e Chris Sutton, se alimentando do que eles produziam, é por isso que esses caras praticamente ganharam a Premiership para o Blackburn. Mas também havia o abastecimento.

"A posição do Jason, para ser sincero, eu nunca teria imaginado que isso pudesse acontecer, que ele acabaria naquela posição. Mas ele foi bem depois da carreira. Teve um negócio e depois esteve na academia do Man City, cresceu na academia do Man City até se tornar chefe da academia, foi recrutado pelo Southampton e, a partir do Southampton, tem ido muito bem.

"E isso não me surpreende, porque ele era um jogador inteligente. Às vezes, bons, grandes jogadores não se tornam grandes técnicos e grandes treinadores. Mas Jason seguiu um caminho diferente.

"Tenho certeza de que ele tinha um bom negócio particular na vida dele, e acabou no City, evoluindo, subindo na academia do Man City como treinador e depois cumprindo todas essas diferentes funções.

"Mas ele é um cara engraçado. Jason era muito afiado, muito espirituoso. Ele imitava muito bem Ray Harford e Kenny [Dalglish]. Ele fazia algumas boas imitações do chefe e do Ray, que Deus o tenha. E até do Tony Parkes também, que Deus o tenha. Jason era um comediante, para ser sincero."