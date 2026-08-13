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Personagem inteligente e comediante! Como o diretor de futebol do Manchester United, Jason Wilcox, realmente é, segundo ex-companheiro de Blackburn campeão da Premier League
Wilcox passou por Manchester City, Southampton e Manchester United
Nascido em Bolton, Wilcox se formou nas categorias de base do Blackburn até se tornar um destaque do time principal dos Rovers. Ele somou mais de 270 partidas ao longo de uma passagem de 10 anos pela equipe principal, ajudando o clube a conquistar o título da primeira divisão inglesa em 1994-95. Ele também fez três jogos pela seleção inglesa.
Ele se afastou do futebol após se aposentar em 2006, depois de passagens por Leeds, Leicester e Blackpool, mas voltou a um ambiente familiar em 2012, quando se juntou à comissão técnica da base do Manchester City. Depois, tornou-se diretor no clube.
O Southampton o levou para St Mary’s em janeiro de 2023, e sua reputação como diretor de futebol foi reforçada por lá. Agora ele ocupa o mesmo cargo no Manchester United, depois de ter inicialmente se juntado ao clube como diretor técnico em abril de 2024.
Aos 55 anos, ele tem grande influência em decisões importantes de recrutamento dentro de campo e no banco de reservas, com Michael Carrick sendo escolhido para suceder Ruben Amorim, e se vê atuando sob os holofotes mais intensos.
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Que tipo de pessoa é o diretor do Manchester United, Wilcox?
É preciso ter casca grossa para prosperar em um ambiente de negócios tão exigente e movido por resultados, mas que tipo de personalidade Wilcox tem? Quando essa pergunta foi feita a Hendry, o ex-zagueiro do Blackburn, falando em associação com IvyBet, disse à GOAL: "Ele é obviamente uma figura muito inteligente. Era um jogador inteligente.
"Jason era bom. Jason era muito eficiente como ponta, com Jason pela esquerda e Stuart Ripley pela direita. E quando você tem dois atacantes, Alan Shearer e Chris Sutton, se alimentando do que eles produziam, é por isso que esses caras praticamente ganharam a Premiership para o Blackburn. Mas também havia o abastecimento.
"A posição do Jason, para ser sincero, eu nunca teria imaginado que isso pudesse acontecer, que ele acabaria naquela posição. Mas ele foi bem depois da carreira. Teve um negócio e depois esteve na academia do Man City, cresceu na academia do Man City até se tornar chefe da academia, foi recrutado pelo Southampton e, a partir do Southampton, tem ido muito bem.
"E isso não me surpreende, porque ele era um jogador inteligente. Às vezes, bons, grandes jogadores não se tornam grandes técnicos e grandes treinadores. Mas Jason seguiu um caminho diferente.
"Tenho certeza de que ele tinha um bom negócio particular na vida dele, e acabou no City, evoluindo, subindo na academia do Man City como treinador e depois cumprindo todas essas diferentes funções.
"Mas ele é um cara engraçado. Jason era muito afiado, muito espirituoso. Ele imitava muito bem Ray Harford e Kenny [Dalglish]. Ele fazia algumas boas imitações do chefe e do Ray, que Deus o tenha. E até do Tony Parkes também, que Deus o tenha. Jason era um comediante, para ser sincero."
Os técnicos deveriam ter mais voz nas transferências?
Wilcox agora ajuda a comandar o mercado de transferências em Old Trafford. Funções desse tipo vêm atraindo críticas ao longo dos anos, à medida que se tornam cada vez mais comuns, mas qual é a melhor abordagem?
Diante dessa questão, enquanto técnicos veem grandes decisões serem tomadas acima de suas cabeças, Hendry acrescentou: “O jogo mudou. Então o recrutamento, isso já é uma função por si só.
“Para um leigo, você pensa em todas essas coisas diferentes, os critérios que os jogadores têm, e eles entram em tudo hoje em dia no mais alto nível, entram em tudo. Falam sobre aspectos sociais, a criação deles, voltam muito no tempo nessas coisas. E eu entendo, mas não sei o quanto disso realmente afeta esse indivíduo como jogador de futebol.
“Eu realmente acho que o técnico, o treinador, o homem, o cara que escolhe o time no sábado para jogar aquela partida deveria ter participação em quem ele tem no elenco. E eu sei que isso nem sempre acontece porque há financiamento e todo o resto, há tantas coisas diferentes para se pensar.
“E o que quero dizer com financiamento é qual é o orçamento que eles têm para gastar, os salários e todo o resto, tudo isso vai ser levado em consideração porque o clube precisa ser administrado corretamente. Eu também entendo isso, mas realmente acho que o homem principal deveria ter um pouco de influência sobre o que está procurando trazer para o elenco.”
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Manchester United sob pressão para conquistar um troféu em 2026-27
Carrick manterá contato regular com Wilcox e o restante da diretoria do United, com nomes como Youri Tielemans e Andrey Santos sendo adicionados ao seu elenco neste verão. O Manchester United está sendo ligado ao lateral-esquerdo do Newcastle, Lewis Hall, e a vários jogadores de perfil ofensivo.
Nenhum grande troféu foi acrescentado à sala de troféus de Old Trafford nas últimas duas temporadas, com aqueles que atuam em todos os níveis de comando, do coproprietário ao goleiro reserva, sob pressão para ajudar a entregar sucesso concreto em 2026-27.
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