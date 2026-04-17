"Perguntou se ele sabia alemão": Uli Hoeneß revela histórias incríveis sobre Thomas Tuchel no Bayern de Munique

"Ele chegou a perguntar ao Stanisic se ele sabia alemão, sendo que ele nasceu aqui", contou o presidente do clube e enfatizou: "São coisas assim que não podem acontecer. E é aí que está a grande diferença."

O que torna essa história tão incrível? Stanisic é jogador da seleção croata, mas nasceu em Munique. O versátil zagueiro tinha, portanto, a possibilidade de jogar pela seleção alemã. No entanto, o jogador de 26 anos decidiu conscientemente defender as cores do país de origem de sua família.

Além disso, Stanisic está sob contrato com o FC Bayern desde 2017, após ter passado sua juventude em outros clubes de Munique. Sob o comando de Tuchel, ele não desempenhou um papel de destaque no clube campeão alemão, ao contrário do que acontece atualmente, e foi, por isso, emprestado ao Bayer Leverkusen no verão de 2023. Curiosidade: com o Werkself, ele conquistou o título e, assim, quebrou a sequência de onze anos de títulos consecutivos de seu clube de origem.

Stanisic retornou em seguida, enquanto Tuchel foi substituído por Vincent Kompany. Pelo menos desde esta temporada, ele é uma peça fundamental na equipe do belga. Questionado sobre a diferença em relação aos seus antecessores, Hoeneß disse: “Duas coisas são importantes. Este treinador torna cada jogador melhor. E eu nunca o vi conduzir uma coletiva de imprensa dizendo: ‘Preciso de um lateral-esquerdo, preciso de um lateral-direito’, como era o caso com Tuchel.”