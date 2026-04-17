No podcast “Auf eine weiß-blaue Tasse”, com o primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder, Hoeneß afirmou que o atual técnico da seleção inglesa não sabia que Josip Stanisic dominava a língua alemã.
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"Perguntou se ele sabia alemão": Uli Hoeneß revela histórias incríveis sobre Thomas Tuchel no Bayern de Munique
"Ele chegou a perguntar ao Stanisic se ele sabia alemão, sendo que ele nasceu aqui", contou o presidente do clube e enfatizou: "São coisas assim que não podem acontecer. E é aí que está a grande diferença."
O que torna essa história tão incrível? Stanisic é jogador da seleção croata, mas nasceu em Munique. O versátil zagueiro tinha, portanto, a possibilidade de jogar pela seleção alemã. No entanto, o jogador de 26 anos decidiu conscientemente defender as cores do país de origem de sua família.
Além disso, Stanisic está sob contrato com o FC Bayern desde 2017, após ter passado sua juventude em outros clubes de Munique. Sob o comando de Tuchel, ele não desempenhou um papel de destaque no clube campeão alemão, ao contrário do que acontece atualmente, e foi, por isso, emprestado ao Bayer Leverkusen no verão de 2023. Curiosidade: com o Werkself, ele conquistou o título e, assim, quebrou a sequência de onze anos de títulos consecutivos de seu clube de origem.
Stanisic retornou em seguida, enquanto Tuchel foi substituído por Vincent Kompany. Pelo menos desde esta temporada, ele é uma peça fundamental na equipe do belga. Questionado sobre a diferença em relação aos seus antecessores, Hoeneß disse: “Duas coisas são importantes. Este treinador torna cada jogador melhor. E eu nunca o vi conduzir uma coletiva de imprensa dizendo: ‘Preciso de um lateral-esquerdo, preciso de um lateral-direito’, como era o caso com Tuchel.”
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Hoeneß critica Tuchel por expressar publicamente seus desejos de transferência
Hoeneß ainda se lembra bem das aparições públicas de Tuchel. “Quando o time não jogava bem, ele nunca se questionava, mas sempre culpava a equipe: ‘Com esse lateral-direito não dá certo, o Kimmich também não é um jogador tão bom assim’”, disse o técnico de 74 anos, acrescentando: “E sobre o (Ryan) Gravenberch, que agora joga no Liverpool: ‘Não tenho o menor uso para ele’.”
Tuchel, entre outras coisas, sempre havia destacado a falta de um “Holding Six” em seu elenco. O jogador desejado era João Palhinha, que, no entanto, só apareceu com o fim da gestão de Tuchel em Munique. Uma transferência no ano anterior fracassou na reta final porque seu então clube, o FC Fulham, não havia encontrado um substituto adequado. Sob o comando de Kompany, porém, o português nunca passou de um papel de reserva e, por isso, foi emprestado ao Tottenham Hotspur. Ainda não se sabe se os Spurs exercerão a opção de compra e ficarão com o jogador que sobrou de Tuchel.
Tuchel havia assumido o cargo de Julian Nagelsmann em março de 2023, antes que o capítulo já estivesse encerrado após sua primeira temporada completa como técnico do FCB. Seguiu-se uma longa busca por um sucessor, razão pela qual houve uma breve reconsideração em relação a Tuchel na diretoria. Afinal, foi ele mesmo quem recusou a permanência. Após várias recusas, o diretor esportivo Max Eberl nomeou Kompany, o que, como se sabe, acabou sendo um acerto.
Não é a primeira vez que Hoeneß critica Tuchel
Entretanto, esta não é, de longe, a primeira vez que Hoeneß critica Tuchel. “No âmbito pessoal, nossa relação foi totalmente tranquila até o fim. Mas ele simplesmente tem uma visão totalmente diferente, em muitos aspectos, sobre como se deve liderar uma equipe”, afirmou Hoeneß, por exemplo, em entrevista ao t-online.
Além disso, Tuchel teria se manifestado a favor de “um número relativamente grande de transferências”, disse Hoeneß, repetindo o mesmo tom da conversa com Söder: “Nós, por outro lado, queríamos tentar trabalhar com mais jogadores da nossa base, mesmo a médio prazo. Quando penso em quantos jogadores caros eram exigidos repetidamente. Sempre que tínhamos um jogador lesionado, pediam novos jogadores. Era uma discussão constante sobre jogadores.” Ele disse que “nunca ouviu” tais exigências por parte de Kompany.