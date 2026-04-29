"Perguntei quantos gols precisávamos para vencer": o técnico do PSG, Luis Enrique, revela uma conversa curiosa após o espetáculo contra o Bayern de Munique

E o espanhol não se fazia ilusões: o retorno ao local da vitória em Munique, onde o PSG conquistou o trono da Europa em 31 de maio de 2025, não seria menos louco do que o primeiro ato desse drama histórico do futebol. “A partida de volta será exatamente igual à de ida. Perguntei aos meus colaboradores há cinco minutos quantos gols precisamos para vencer. Pelo menos três!”

Este Paris é capaz disso – e de muito mais! Enrique criou um monstro que celebra o futebol total. Com estrelas que lutam umas pelas outras, como o craque mundial Ousmane Dembélé, que admitiu rindo: “Se eu não correr, o Luis Enrique me coloca no banco de reservas.” Com trocas de posição confusas e um instinto assassino que inspira o maior respeito até mesmo ao ataque de cem gols de Munique.