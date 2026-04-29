Luis Enrique resumiu todo o absurdo dessa noite de futebol alucinante em um paradoxo magnífico. “Merecíamos vencer, merecíamos empatar e merecíamos perder”, disse o técnico dos craques do Paris Saint-Germain sobre esse memorável 5 a 4 (3 a 2) contra o FC Bayern, um jogo verdadeiramente “fantástico”.
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"Perguntei quantos gols precisávamos para vencer": o técnico do PSG, Luis Enrique, revela uma conversa curiosa após o espetáculo contra o Bayern de Munique
E o espanhol não se fazia ilusões: o retorno ao local da vitória em Munique, onde o PSG conquistou o trono da Europa em 31 de maio de 2025, não seria menos louco do que o primeiro ato desse drama histórico do futebol. “A partida de volta será exatamente igual à de ida. Perguntei aos meus colaboradores há cinco minutos quantos gols precisamos para vencer. Pelo menos três!”
Este Paris é capaz disso – e de muito mais! Enrique criou um monstro que celebra o futebol total. Com estrelas que lutam umas pelas outras, como o craque mundial Ousmane Dembélé, que admitiu rindo: “Se eu não correr, o Luis Enrique me coloca no banco de reservas.” Com trocas de posição confusas e um instinto assassino que inspira o maior respeito até mesmo ao ataque de cem gols de Munique.
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"Quando o placar estava em 5 a 2, esperávamos um resultado melhor"
"Foi o melhor jogo em que participei como técnico, sem dúvida", elogiou Enrique após a partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões: "Nunca vi tanta intensidade, tanto ritmo e um nível físico tão alto. Temos que parabenizar a todos."
Seus jogadores concordaram com alegria. “Todos os fãs de futebol certamente curtiram o jogo”, disse o capitão Marquinhos ao Canal+. “Em campo, foi uma verdadeira alegria participar desse jogo. Sonhamos com jogos assim o ano todo, desde a nossa infância.”
E, no entanto, pelo menos em Enrique, havia um toque de pesar. “Quando o placar estava em 5 a 2, pensávamos em um resultado melhor”, confessou o técnico de 55 anos. O fato de o PSG ter perdido o ritmo no final pode se voltar contra a equipe em Munique.
Enrique prevê um FC Bayern "ainda mais forte" na partida de volta
"O Bayern será ainda mais forte com o apoio de seus torcedores", previu o técnico, "mas voltar lá vai trazer boas lembranças para nós." Da mágica vitória por 5 a 0 sobre o Inter de Milão, na final mais desigual da era moderna. "Queremos entrar em campo com a mesma mentalidade e dar tudo de nós para vencer."
Assim como já aconteceu nesta temporada contra o FC Barcelona (2 a 1), em Leverkusen (7 a 2), na fase intermediária contra o AS Monaco (3 a 2) e, posteriormente, contra o Chelsea (3 a 0), bem como em Liverpool (2 a 0). A confiança também não foi abalada pela lesão do lateral Achraf Hakimi, tão importante para a estabilidade da equipe. O marroquino segurou a coxa traseira dolorida após um confronto com Konrad Laimer nos minutos finais.
“Temos uma vantagem de um gol. Mas, como vimos, isso não significa absolutamente nada”, disse o maestro do meio-campo Vitinha, e enfatizou: “Mesmo assim, vamos lá para vencer.” Ou, como Dembele colocou: “Não há motivo para mudar nada.”