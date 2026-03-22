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Terrence Boydimago images / STEINSIEK.CH
Tim Ursinus

Traduzido por

"Perguntei-lhe quantos anos tinha e se já tinha idade para apitar um jogo da Terceira Divisão": o gol fantasma de Terrence Boyd abala a disputa contra o rebaixamento da Terceira Divisão

Um gol fantasma abala a disputa contra o rebaixamento na 3ª Divisão. Em seguida, reina a perplexidade na equipe prejudicada.

O suposto gol da vitória de Terrence Boyd aos 90 minutos da partida entre Waldhof Mannheim e Erzgebirge Aue, que terminou em 2 a 1, pode entrar para a história como um gol fantasma. 

  • O experiente atacante, com o placar em 1 a 1 e pouco antes do fim da partida, mandou a bola com força na parte inferior da trave, que ricocheteou quase toda para trás da linha. Como mostraram as imagens da TV em seguida, a bola ainda tocou a linha levemente, mas de forma clara. Após uma breve hesitação, o árbitro Timon Schulz validou o gol. 

    Para grande descontentamento do Auer, que luta contra o rebaixamento. Imediatamente após a jogada do gol, o treinador de goleiros Alexander Kunze recebeu cartão vermelho por protestos veementes no banco dos visitantes. O técnico Christoph Dabrowski não mediu palavras após o apito final. Ainda mais porque, aos 64 minutos, o clube da Saxônia também teve um gol anulado por um impedimento mínimo.

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  • Christoph Dabrowski imago images / STEINSIEK.CH

    Gol fantasma? "Eu vejo isso a 80 metros de distância, na linha lateral"

    "Estou extremamente frustrado. Quando vejo o segundo gol sofrido: dá pra ver a 80 metros de distância, na linha, que a bola nunca entrou no gol. Não consigo entender isso de jeito nenhum. Não preciso mais assistir a essa porcaria. De um lado, impedimento; do outro, a um metro da linha. O árbitro deveria assistir a isso ele mesmo e perceber do que se trata”, reclamou Dabrowski ao microfone da MagentaTV e discutiu com o árbitro Schulz: “Perguntei a ele quantos anos tem e se tem competência para apitar um jogo da Terceira Divisão.”

    Marvin Stefaniak também não conseguiu se conter. Ele ficou furioso e resmungou: “É inacreditável o que vem nos perseguindo nas últimas semanas, o azar que temos, os gols ridículos que levamos. Estou prestes a explodir, estou pasmo.”

  • O Erzgebirge Aue caminha a passos largos para o rebaixamento

    Foi também Stefaniak quem colocou sua equipe na frente pouco antes do intervalo (44º). Menos de cinco minutos após o reinício, Lovis Bierschenk empatou, antes de Boyd fazer o estádio tremer. 

    Com a derrota, o Aue segue em direção ao rebaixamento sem freios. A diferença para a zona de segurança (1. FC Saarbrücken, 16º lugar) já é de nove pontos para o 18º colocado na tabela. 

  • 3ª Divisão: A zona de rebaixamento

    PosiçãoClubeJogosGolsPontos
    15TSG 1899 Hoffenheim II2953:5335
    161. FC Saarbrücken3040:4633
    17SSV Ulm 18463039:6225
    18Erzgebirge Aue3034:5424
    19TSV Havelse3043:6923
    201. FC Schweinfurt 053029:6917

3. Liga
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