O suposto gol da vitória de Terrence Boyd aos 90 minutos da partida entre Waldhof Mannheim e Erzgebirge Aue, que terminou em 2 a 1, pode entrar para a história como um gol fantasma.
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"Perguntei-lhe quantos anos tinha e se já tinha idade para apitar um jogo da Terceira Divisão": o gol fantasma de Terrence Boyd abala a disputa contra o rebaixamento da Terceira Divisão
O experiente atacante, com o placar em 1 a 1 e pouco antes do fim da partida, mandou a bola com força na parte inferior da trave, que ricocheteou quase toda para trás da linha. Como mostraram as imagens da TV em seguida, a bola ainda tocou a linha levemente, mas de forma clara. Após uma breve hesitação, o árbitro Timon Schulz validou o gol.
Para grande descontentamento do Auer, que luta contra o rebaixamento. Imediatamente após a jogada do gol, o treinador de goleiros Alexander Kunze recebeu cartão vermelho por protestos veementes no banco dos visitantes. O técnico Christoph Dabrowski não mediu palavras após o apito final. Ainda mais porque, aos 64 minutos, o clube da Saxônia também teve um gol anulado por um impedimento mínimo.
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Gol fantasma? "Eu vejo isso a 80 metros de distância, na linha lateral"
"Estou extremamente frustrado. Quando vejo o segundo gol sofrido: dá pra ver a 80 metros de distância, na linha, que a bola nunca entrou no gol. Não consigo entender isso de jeito nenhum. Não preciso mais assistir a essa porcaria. De um lado, impedimento; do outro, a um metro da linha. O árbitro deveria assistir a isso ele mesmo e perceber do que se trata”, reclamou Dabrowski ao microfone da MagentaTV e discutiu com o árbitro Schulz: “Perguntei a ele quantos anos tem e se tem competência para apitar um jogo da Terceira Divisão.”
Marvin Stefaniak também não conseguiu se conter. Ele ficou furioso e resmungou: “É inacreditável o que vem nos perseguindo nas últimas semanas, o azar que temos, os gols ridículos que levamos. Estou prestes a explodir, estou pasmo.”
O Erzgebirge Aue caminha a passos largos para o rebaixamento
Foi também Stefaniak quem colocou sua equipe na frente pouco antes do intervalo (44º). Menos de cinco minutos após o reinício, Lovis Bierschenk empatou, antes de Boyd fazer o estádio tremer.
Com a derrota, o Aue segue em direção ao rebaixamento sem freios. A diferença para a zona de segurança (1. FC Saarbrücken, 16º lugar) já é de nove pontos para o 18º colocado na tabela.
3ª Divisão: A zona de rebaixamento
Posição Clube Jogos Gols Pontos 15 TSG 1899 Hoffenheim II 29 53:53 35 16 1. FC Saarbrücken 30 40:46 33 17 SSV Ulm 1846 30 39:62 25 18 Erzgebirge Aue 30 34:54 24 19 TSV Havelse 30 43:69 23 20 1. FC Schweinfurt 05 30 29:69 17