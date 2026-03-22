"Perguntei-lhe quantos anos tinha e se já tinha idade para apitar um jogo da Terceira Divisão": o gol fantasma de Terrence Boyd abala a disputa contra o rebaixamento da Terceira Divisão

O experiente atacante, com o placar em 1 a 1 e pouco antes do fim da partida, mandou a bola com força na parte inferior da trave, que ricocheteou quase toda para trás da linha. Como mostraram as imagens da TV em seguida, a bola ainda tocou a linha levemente, mas de forma clara. Após uma breve hesitação, o árbitro Timon Schulz validou o gol.

Para grande descontentamento do Auer, que luta contra o rebaixamento. Imediatamente após a jogada do gol, o treinador de goleiros Alexander Kunze recebeu cartão vermelho por protestos veementes no banco dos visitantes. O técnico Christoph Dabrowski não mediu palavras após o apito final. Ainda mais porque, aos 64 minutos, o clube da Saxônia também teve um gol anulado por um impedimento mínimo.