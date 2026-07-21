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Perguntas “injustas” sobre Lionel Messi são abordadas pela lenda do críquete indiano Sourav Ganguly após a discreta atuação do “GOAT” argentino na final da Copa do Mundo de 2026
Um legado que vai além de uma única partida
Ganguly pediu aos torcedores e críticos de futebol que mantenham a perspectiva ao avaliar a carreira internacional de Messi após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação.
O astro do Inter de Miami ficou à margem da partida, já que uma seleção espanhola disciplinada restringiu as jogadas criativas da Argentina, levando alguns a questionar o impacto do jogador de 39 anos no maior palco do futebol.
“O legado de Lionel Messi nunca deve ser julgado com base em uma única partida”, afirmou Ganguly durante uma recente entrevista coletiva. “Devemos sempre lembrar que ele é um ser humano, e ninguém tem o mesmo desempenho todos os dias. Haverá dias em que ele não estará em sua melhor forma. Avaliar toda a sua carreira com base em uma final ou em uma única atuação é simplesmente injusto.”
- AFP
Conflitos táticos em Nova Jersey
A final foi um pesadelo tático para a Albiceleste, que teve dificuldades para exercer seu domínio habitual sobre uma Espanha jovem e cheia de energia. Embora Messi tenha passado a última década construindo um belo vínculo com o público argentino por meio de vários triunfos, o confronto em Nova Jersey o deixou isolado, já que seus companheiros adotaram uma abordagem física que acabou saindo pela culatra.
Ganguly não hesitou em elogiar a estratégia tática dos campeões europeus, observando que eles neutralizaram com eficácia as maiores ameaças da Argentina. “Não assisti à Copa do Mundo inteira, mas acompanhei várias partidas importantes, incluindo as semifinais e a final”, explicou ele. “Na final, senti que a Espanha nunca permitiu que a Argentina jogasse seu jogo natural desde o início. Taticamente, a Espanha estava muito melhor preparada.”
Incerteza em relação ao futuro internacional
A derrota deixou muitos se perguntando se essa teria sido a última vez que o mundo veria Messi vestindo a camisa da Argentina. As emoções estavam à flor da pele após o apito final, e o técnico Lionel Scaloni acabou se pronunciando sobre as especulações a respeito de possíveis aposentadorias e de seu próprio futuro no comando da equipe.
Apesar do silêncio logo após a partida, Ganguly reiterou que chegar à final já era uma conquista por si só para uma seleção que havia defendido com sucesso o título da Copa América apenas dois anos antes. “Chegar à final, por si só, já é uma conquista significativa para a Argentina”, acrescentou o ex-presidente do BCCI. “Mas no futebol, um time vence e o outro perde; essa é a natureza do esporte.”
- Getty Images
Concluindo o jogo
Embora a final de 2026 tenha terminado em decepção, o lugar de Messi no panteão dos grandes nomes do futebol já estava garantido há muito tempo. Antes do início do torneio, o veterano havia comentado que já havia “completado sua trajetória” após a vitória histórica no Catar, em 2022. Os comentários de Ganguly ecoam esse sentimento, lembrando ao mundo do esporte que uma única medalha de prata não apaga os anos de ouro que a precederam.
À medida que Messi retorna ao sul da Flórida para se recuperar ao lado de sua família, a narrativa acabará mudando da dor da derrota para a celebração de uma carreira que abrangeu duas décadas de excelência.
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