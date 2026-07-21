Ganguly pediu aos torcedores e críticos de futebol que mantenham a perspectiva ao avaliar a carreira internacional de Messi após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação.

O astro do Inter de Miami ficou à margem da partida, já que uma seleção espanhola disciplinada restringiu as jogadas criativas da Argentina, levando alguns a questionar o impacto do jogador de 39 anos no maior palco do futebol.

“O legado de Lionel Messi nunca deve ser julgado com base em uma única partida”, afirmou Ganguly durante uma recente entrevista coletiva. “Devemos sempre lembrar que ele é um ser humano, e ninguém tem o mesmo desempenho todos os dias. Haverá dias em que ele não estará em sua melhor forma. Avaliar toda a sua carreira com base em uma final ou em uma única atuação é simplesmente injusto.”