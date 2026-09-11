O Manchester United marcou seu retorno à Liga dos Campeões da UEFA após uma ausência de três anos com uma confortável vitória por 4 a 0 sobre o time azerbaijano Sabah, em Old Trafford. Matheus Cunha abriu o placar antes de Bruno Fernandes ampliar a vantagem durante uma dominante atuação no primeiro tempo.

Benjamin Sesko fez o terceiro nos acréscimos da primeira etapa, antes de Lisandro Martinez marcar seu primeiro gol em Old Trafford para completar o placar.

Patrick Dorgu também participou quando o United conquistou uma satisfatória vitória na estreia diante de seus torcedores.