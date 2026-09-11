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Perfeição no M16! Benjamin Sesko manda aviso ao City enquanto o Manchester United passeia em virada na Champions League
Manchester United marca retorno à Liga dos Campeões em grande estilo
O Manchester United marcou seu retorno à Liga dos Campeões da UEFA após uma ausência de três anos com uma confortável vitória por 4 a 0 sobre o time azerbaijano Sabah, em Old Trafford. Matheus Cunha abriu o placar antes de Bruno Fernandes ampliar a vantagem durante uma dominante atuação no primeiro tempo.
Benjamin Sesko fez o terceiro nos acréscimos da primeira etapa, antes de Lisandro Martinez marcar seu primeiro gol em Old Trafford para completar o placar.
Patrick Dorgu também participou quando o United conquistou uma satisfatória vitória na estreia diante de seus torcedores.
- News Images
Análise de Sesko sobre driblar o goleiro
Sesko marcou seu segundo gol em outros tantos jogos, depois de dar sequência ao gol do fim de semana contra o Everton com uma finalização precisa. O atacante esloveno se aproveitou de uma saída precipitada de Stas Pokatilov, driblou o goleiro do Sabah e empurrou a bola para a rede vazia.
Falando após a partida à TNT Sports, o atacante expressou sua alegria por aproveitar a oportunidade e coroar uma jogada clínica da equipe.
"Eu vi ele saindo e fiquei bastante feliz por tirar a bola dele para deixar o gol um pouco mais fácil", explicou Sesko. "Claro, estou feliz."
Atacante elogia a responsabilidade compartilhada pelos gols
O fato de quatro jogadores diferentes terem balançado as redes destacou a profundidade ofensiva do United e a versatilidade em sua linha de frente. Sesko enfatizou que dividir a responsabilidade pelos gols entre o elenco dá um enorme impulso ao embalo e ao moral geral da equipe.
O atacante elogiou a atmosfera eletrizante criada pelos torcedores no M16 durante o retorno europeu da equipe.
"Foi perfeito para todos, especialmente para os nossos torcedores", observou Sesko. "Isso significa muito para eles, principalmente ver tantos gols. Acho que é importante, especialmente quando todos conseguem marcar."
- AFP
United ganha confiança antes do clássico de Manchester
Com três pontos garantidos em seu retorno às competições europeias, o United volta imediatamente o foco para os compromissos da Premier League. O Manchester United recebe o líder Manchester City em Old Trafford, no domingo, em um clássico muito aguardado.
Sesko segue confiante de que a vitória europeia decisiva oferece o impulso ideal para o desafio doméstico.
"O ganho de confiança aqui é definitivamente grande", acrescentou Sesko. "Agora, é importante se recuperar muito bem e, obviamente, focar no clássico."
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