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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traduzido por

Perfeição no M16! Benjamin Sesko manda aviso ao City enquanto o Manchester United passeia em virada na Champions League

Manchester United
Liga dos Campeões
B. Sesko

Benjamin Sesko descreveu a vitória do Manchester United por 4 a 0 sobre o Sabah como "perfeita para todos" depois de marcar no retorno do clube à Liga dos Campeões em Old Trafford. O atacante esloveno elogiou a atuação dominante da equipe como a preparação ideal para o clássico de Manchester de domingo.

  • Manchester United marca retorno à Liga dos Campeões em grande estilo

    O Manchester United marcou seu retorno à Liga dos Campeões da UEFA após uma ausência de três anos com uma confortável vitória por 4 a 0 sobre o time azerbaijano Sabah, em Old Trafford. Matheus Cunha abriu o placar antes de Bruno Fernandes ampliar a vantagem durante uma dominante atuação no primeiro tempo.

    Benjamin Sesko fez o terceiro nos acréscimos da primeira etapa, antes de Lisandro Martinez marcar seu primeiro gol em Old Trafford para completar o placar.

    Patrick Dorgu também participou quando o United conquistou uma satisfatória vitória na estreia diante de seus torcedores.

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    Análise de Sesko sobre driblar o goleiro

    Sesko marcou seu segundo gol em outros tantos jogos, depois de dar sequência ao gol do fim de semana contra o Everton com uma finalização precisa. O atacante esloveno se aproveitou de uma saída precipitada de Stas Pokatilov, driblou o goleiro do Sabah e empurrou a bola para a rede vazia.

    Falando após a partida à TNT Sports, o atacante expressou sua alegria por aproveitar a oportunidade e coroar uma jogada clínica da equipe.

    "Eu vi ele saindo e fiquei bastante feliz por tirar a bola dele para deixar o gol um pouco mais fácil", explicou Sesko. "Claro, estou feliz."


  • Atacante elogia a responsabilidade compartilhada pelos gols

    O fato de quatro jogadores diferentes terem balançado as redes destacou a profundidade ofensiva do United e a versatilidade em sua linha de frente. Sesko enfatizou que dividir a responsabilidade pelos gols entre o elenco dá um enorme impulso ao embalo e ao moral geral da equipe.

    O atacante elogiou a atmosfera eletrizante criada pelos torcedores no M16 durante o retorno europeu da equipe.

    "Foi perfeito para todos, especialmente para os nossos torcedores", observou Sesko. "Isso significa muito para eles, principalmente ver tantos gols. Acho que é importante, especialmente quando todos conseguem marcar."

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    United ganha confiança antes do clássico de Manchester

    Com três pontos garantidos em seu retorno às competições europeias, o United volta imediatamente o foco para os compromissos da Premier League. O Manchester United recebe o líder Manchester City em Old Trafford, no domingo, em um clássico muito aguardado.

    Sesko segue confiante de que a vitória europeia decisiva oferece o impulso ideal para o desafio doméstico.

    "O ganho de confiança aqui é definitivamente grande", acrescentou Sesko. "Agora, é importante se recuperar muito bem e, obviamente, focar no clássico."

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