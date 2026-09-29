Florentino Pérez não se limitou a demonstrar reservas ou a apontar a existência de pontos de interrogação em torno do caso Negreira, mas foi muito além disso em suas declarações, utilizando expressões contundentes que podem agora se tornar o eixo do confronto jurídico com o Barcelona.

O presidente do Real Madrid classificou o que aconteceu no caso Negreira como "corrupção sistemática", e chegou a descrevê-lo como "o maior escândalo da história", em uma das expressões mais fortes que já proferiu ao falar sobre o assunto.

E a coisa não parou por aí, depois que Pérez falou sobre o suposto impacto da arbitragem na história do Real Madrid, afirmando que o clube poderia ter conquistado um número maior de títulos do Campeonato Espanhol, e disse de forma explícita que 7 títulos do Campeonato Espanhol foram "roubados" do Real Madrid por causa de decisões de arbitragem, além de afirmar que o Barcelona "sempre se beneficia" da arbitragem, em declarações que colocam toda a questão no âmbito de acusações diretas e não de meros questionamentos sobre a natureza da relação entre o clube catalão e a Negreira.

E foi aqui que Laporta encontrou um ponto sobre o qual construir.

Em vez de entrar em uma batalha midiática interminável sobre cada fatura, cada relatório e cada versão relacionada ao caso Negreira, o Barcelona colocou as próprias declarações de Pérez sob a lupa, e exigiu que ele retratasse as expressões que considera "falsas e ofensivas à reputação do clube".

E o mais importante é que a posição do Barcelona abre a porta para uma pergunta ainda mais constrangedora: se o presidente do Real Madrid insiste que o que aconteceu representa uma "corrupção sistemática" e que o Barcelona se beneficiou dos árbitros, onde estão as provas específicas dessas acusações? Quem são os árbitros? E quais são as partidas cujos resultados, em sua opinião, foram afetados?

E é aqui que expressões como "o maior escândalo da história" e "7 títulos do Campeonato Espanhol roubados" ganham especial importância na batalha, porque revelam o grau de contundência no discurso de Pérez, e permitem que o Barcelona tente deslocar o debate da mera existência de um caso, de investigações e de suspeitas para a capacidade do presidente do Real Madrid de comprovar os fatos sobre os quais construiu essas declarações.

Esse passo não significa que o Barcelona tenha resolvido o caso Negreira a seu favor, mas mudou temporariamente a posição das duas partes na batalha.

Em vez de a única pergunta ser: "O que o Barcelona fazia com a Negreira?", passou a existir uma nova pergunta que persegue o próprio Pérez: ele consegue comprovar tudo o que disse sobre o Barcelona, ou algumas de suas expressões contundentes foram além do que as investigações e a Justiça comprovaram até agora?