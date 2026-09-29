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Perez levanta a bandeira branca? Laporta vira o caso Negreira contra o Real Madrid!

Especiais e Opinião
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

Joan Laporta não precisava travar uma nova batalha em torno dos detalhes do caso Negreira para responder ao ataque mais duro que o Barcelona sofreu de Florentino Pérez, mas optou por um caminho mais complexo e muito mais incômodo para o presidente do Real Madrid, depois de transferir o confronto da janela das declarações à imprensa para os corredores da Justiça.

E enquanto por anos a polêmica girou em torno do dinheiro que o Barcelona pagou a empresas ligadas a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, Pérez se viu agora diante de uma data judicial marcada para o próximo dia 25 de novembro, por conta de declarações nas quais acusou o clube catalão de corrupção, de enriquecer os árbitros e de sempre se beneficiar das decisões de arbitragem.

Nesse caso, o Barcelona não pede a Pérez apenas um pedido de desculpas, mas exige que ele se retrate de declarações específicas, ou que identifique os árbitros, as partidas e os fatos nos quais se baseia em suas acusações, do contrário o clube catalão moverá uma ação penal contra o presidente do Real.

  • Como começou o caso Negreira?

    O caso original remonta aos pagamentos recebidos ao longo de anos por empresas ligadas a Negreira e ao seu filho, provenientes do Barcelona, enquanto as investigações apontam para valores que superaram os 7 milhões de euros durante o período em análise. Na ocasião, Negreira ocupava o cargo de vice-presidente da comissão técnica de arbitragem, o que colocou a relação financeira entre ele e um dos grandes clubes da Espanha sob ampla investigação.

    O Barcelona afirma que o dinheiro foi pago em troca de relatórios e consultorias técnicas sobre os árbitros, e não com o objetivo de obter vantagens na arbitragem. E, de fato, existem centenas de relatórios e materiais que o clube diz serem o produto desses serviços. Mas as investigações levantaram questionamentos sobre o valor real desses trabalhos e sobre a extensão do seu uso dentro do clube, especialmente depois que alguns treinadores afirmaram não os conhecer nem utilizá-los.

    Em um relatório da Guarda Civil espanhola, foi dito que a investigação não comprovou, naquela etapa, que um montante superior a 7,5 milhões de euros tenha sido de fato destinado às consultorias mencionadas pelo Barcelona, e o relatório também apontou a inexistência de um rastro claro do uso desses relatórios pelos setores do clube, além de registrar saques em dinheiro dos recursos das empresas ligadas a Negreira cujo destino final não foi completamente identificado. Ao mesmo tempo, o relatório não afirmou de forma categórica que o dinheiro tenha sido de fato utilizado para comprar decisões de arbitragem, mas apresentou isso entre as hipóteses da investigação.

    E é aqui que reside a importância de separar duas coisas: a existência dos pagamentos e a investigação sobre eles é um fato consolidado; já comprovar que o Barcelona comprou árbitros ou partidas é outra coisa que a Justiça não resolveu com uma sentença definitiva.

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  • O que as investigações realmente disseram?

    Esse é o ponto que torna as declarações de Pérez mais delicadas do ponto de vista jurídico.

    A investigação ainda não apresentou uma sentença judicial afirmando que o Barcelona pagou a árbitros para alterar resultados de partidas. Aliás, o depoimento de vários árbitros perante a Guarda Civil não comprovou a existência de influência direta sobre a competição, embora alguns deles tenham manifestado a crença de que o Barcelona talvez quisesse obter um benefício esportivo de sua relação com a Negreira. Em contrapartida, outros árbitros afirmaram que tal influência não era possível ou que de fato não ocorreu.

    Mais importante ainda, um relatório da Agência Tributária espanhola surgido em 2026 informou não haver provas de que o dinheiro do Barcelona tenha ido para árbitros ou tenha sido usado para influenciar resultados de partidas, ao mesmo tempo em que apontou saques em dinheiro recorrentes das contas da Negreira e que a finalidade última de parte desses recursos não foi esclarecida.

    Além disso, o tribunal de Barcelona anulou em maio de 2024 a acusação de suborno do processo, após concluir que a Negreira não se enquadra na condição de funcionário público necessária para a aplicação do crime de suborno, mantendo-se a investigação na linha relacionada à corrupção esportiva.

    Portanto, o quadro não é o de "o Barcelona é inocente e está tudo encerrado", e tampouco o de "ficou provado que o Barcelona comprou os árbitros", pois a verdade jurídica é mais complexa, e é exatamente isso que dá peso ao passo dado por Laporta.




  • perez - laportaChatGPT

    Laporta vira o jogo contra Pérez

    Florentino Pérez não se limitou a demonstrar reservas ou a apontar a existência de pontos de interrogação em torno do caso Negreira, mas foi muito além disso em suas declarações, utilizando expressões contundentes que podem agora se tornar o eixo do confronto jurídico com o Barcelona.

    O presidente do Real Madrid classificou o que aconteceu no caso Negreira como "corrupção sistemática", e chegou a descrevê-lo como "o maior escândalo da história", em uma das expressões mais fortes que já proferiu ao falar sobre o assunto.

    E a coisa não parou por aí, depois que Pérez falou sobre o suposto impacto da arbitragem na história do Real Madrid, afirmando que o clube poderia ter conquistado um número maior de títulos do Campeonato Espanhol, e disse de forma explícita que 7 títulos do Campeonato Espanhol foram "roubados" do Real Madrid por causa de decisões de arbitragem, além de afirmar que o Barcelona "sempre se beneficia" da arbitragem, em declarações que colocam toda a questão no âmbito de acusações diretas e não de meros questionamentos sobre a natureza da relação entre o clube catalão e a Negreira.

    E foi aqui que Laporta encontrou um ponto sobre o qual construir.

    Em vez de entrar em uma batalha midiática interminável sobre cada fatura, cada relatório e cada versão relacionada ao caso Negreira, o Barcelona colocou as próprias declarações de Pérez sob a lupa, e exigiu que ele retratasse as expressões que considera "falsas e ofensivas à reputação do clube".

    E o mais importante é que a posição do Barcelona abre a porta para uma pergunta ainda mais constrangedora: se o presidente do Real Madrid insiste que o que aconteceu representa uma "corrupção sistemática" e que o Barcelona se beneficiou dos árbitros, onde estão as provas específicas dessas acusações? Quem são os árbitros? E quais são as partidas cujos resultados, em sua opinião, foram afetados?

    E é aqui que expressões como "o maior escândalo da história" e "7 títulos do Campeonato Espanhol roubados" ganham especial importância na batalha, porque revelam o grau de contundência no discurso de Pérez, e permitem que o Barcelona tente deslocar o debate da mera existência de um caso, de investigações e de suspeitas para a capacidade do presidente do Real Madrid de comprovar os fatos sobre os quais construiu essas declarações.

    Esse passo não significa que o Barcelona tenha resolvido o caso Negreira a seu favor, mas mudou temporariamente a posição das duas partes na batalha.

    Em vez de a única pergunta ser: "O que o Barcelona fazia com a Negreira?", passou a existir uma nova pergunta que persegue o próprio Pérez: ele consegue comprovar tudo o que disse sobre o Barcelona, ou algumas de suas expressões contundentes foram além do que as investigações e a Justiça comprovaram até agora?

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  • Pérez vai recuar?

    Em 25 de novembro, as duas partes se encontrarão em uma "sessão de conciliação" perante os tribunais de Madri, um passo processual que antecede a possibilidade de o Barcelona apresentar uma queixa-crime por difamação.

    E, caso as reivindicações do clube catalão não sejam atendidas, o litígio poderá avançar para uma nova etapa judicial.

    É aqui que o recuo se torna uma das opções disponíveis para Pérez, pois a lei espanhola define a difamação como a atribuição de um crime com o conhecimento da falsidade dessa atribuição ou com um menosprezo temerário pela verdade, ao mesmo tempo em que concede ao acusado a possibilidade de escapar da punição caso comprove o crime que atribuiu à outra parte.

    A partir daí, é possível compreender a inteligência da movimentação jurídica escolhida por Laporta, pois ele não tentou apagar o caso Negreira de um só golpe, nem precisou provar que tudo o que se relaciona a ele não passa de uma conspiração contra o Barcelona; em vez disso, transferiu o foco para um ponto mais estreito e mais específico: a diferença entre os fatos comprovados pelas investigações e as acusações que Pérez anunciou como se fossem verdades definitivas.

    O mais intrigante nesse confronto é que o Barcelona não precisa vencer o caso Negreira para se beneficiar de sua nova batalha.

    O simples fato de as declarações de Pérez chegarem a uma sessão oficial de conciliação cria um caminho completamente diferente e concede ao clube catalão a oportunidade de obrigar o presidente do Real Madrid a definir com precisão o que quer dizer.

    E o recuo pode ser um dos cenários possíveis para encerrar o confronto antes de sua escalada, mas, se Pérez mantiver suas declarações, o Barcelona já terá conseguido transferi-lo da posição de atacante que faz as acusações para a posição de quem é cobrado a interpretá-las e comprová-las.

    E é aqui que reside o maior paradoxo do embate entre as duas partes: o caso Negreira começou como uma história sobre o dinheiro do Barcelona, mas pode se transformar temporariamente em uma história sobre as declarações de Florentino Pérez.

    Com isso, pode-se dizer que Laporta não encerrou o processo Negreira, e o Barcelona não obteve uma sentença que o inocente de todas as suspeitas ligadas ao caso, mas ele conseguiu abrir uma nova frente jurídica sobre a antiga e colocar as próprias declarações do presidente do Real Madrid à prova.

    E, à espera da sessão de 25 de novembro, permanece a pergunta mais intrigante, não apenas o que Pérez dirá sobre Negreira, mas sim: ele continuará suas acusações no mesmo tom, ou optará pelo recuo antes que a guerra de declarações se transforme em uma batalha judicial aberta?

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