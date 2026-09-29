Em 25 de novembro, as duas partes se encontrarão em uma "sessão de conciliação" perante os tribunais de Madri, um passo processual que antecede a possibilidade de o Barcelona apresentar uma queixa-crime por difamação.
E, caso as reivindicações do clube catalão não sejam atendidas, o litígio poderá avançar para uma nova etapa judicial.
É aqui que o recuo se torna uma das opções disponíveis para Pérez, pois a lei espanhola define a difamação como a atribuição de um crime com o conhecimento da falsidade dessa atribuição ou com um menosprezo temerário pela verdade, ao mesmo tempo em que concede ao acusado a possibilidade de escapar da punição caso comprove o crime que atribuiu à outra parte.
A partir daí, é possível compreender a inteligência da movimentação jurídica escolhida por Laporta, pois ele não tentou apagar o caso Negreira de um só golpe, nem precisou provar que tudo o que se relaciona a ele não passa de uma conspiração contra o Barcelona; em vez disso, transferiu o foco para um ponto mais estreito e mais específico: a diferença entre os fatos comprovados pelas investigações e as acusações que Pérez anunciou como se fossem verdades definitivas.
O mais intrigante nesse confronto é que o Barcelona não precisa vencer o caso Negreira para se beneficiar de sua nova batalha.
O simples fato de as declarações de Pérez chegarem a uma sessão oficial de conciliação cria um caminho completamente diferente e concede ao clube catalão a oportunidade de obrigar o presidente do Real Madrid a definir com precisão o que quer dizer.
E o recuo pode ser um dos cenários possíveis para encerrar o confronto antes de sua escalada, mas, se Pérez mantiver suas declarações, o Barcelona já terá conseguido transferi-lo da posição de atacante que faz as acusações para a posição de quem é cobrado a interpretá-las e comprová-las.
E é aqui que reside o maior paradoxo do embate entre as duas partes: o caso Negreira começou como uma história sobre o dinheiro do Barcelona, mas pode se transformar temporariamente em uma história sobre as declarações de Florentino Pérez.
Com isso, pode-se dizer que Laporta não encerrou o processo Negreira, e o Barcelona não obteve uma sentença que o inocente de todas as suspeitas ligadas ao caso, mas ele conseguiu abrir uma nova frente jurídica sobre a antiga e colocar as próprias declarações do presidente do Real Madrid à prova.
E, à espera da sessão de 25 de novembro, permanece a pergunta mais intrigante, não apenas o que Pérez dirá sobre Negreira, mas sim: ele continuará suas acusações no mesmo tom, ou optará pelo recuo antes que a guerra de declarações se transforme em uma batalha judicial aberta?