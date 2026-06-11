Tuchel, ex-técnico do Chelsea, do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain, assumiu oficialmente o comando da seleção inglesa em janeiro de 2025 — ao aceitar ocupar o cargo mais cobiçado do futebol. Ele preencheu a lacuna deixada pela decisão de Sir Gareth Southgate de se demitir após a segunda derrota em uma final do Campeonato Europeu.

O histórico de Tuchel — que inclui títulos nacionais e uma conquista da Liga dos Campeões — o destacou como o vencedor que uma nação sedenta por sucesso tanto clamava. Cerca de 60 anos se passaram desde que as lendas de 1966 ergueram o troféu da Copa do Mundo em Wembley.

A Inglaterra se agarra à esperança de que Tuchel seja o homem capaz de trazer o futebol “de volta para casa”, com um progresso relativamente tranquilo alcançado durante sua gestão até agora. Não sofreu nenhum gol ao garantir a vaga na Copa do Mundo de 2026 — conquistando o máximo de pontos em oito partidas.