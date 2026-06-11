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“Perdida de tempo” - Thomas Tuchel é alertado de que “não fez nada” até agora, enquanto Michael Owen reage ao pedido de renovação de contrato da Inglaterra e explica o que significa “estar à altura” na Copa do Mundo
Tuchel, um vencedor comprovado, é chamado para pôr fim a 60 anos de sofrimento da Inglaterra
Tuchel, ex-técnico do Chelsea, do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain, assumiu oficialmente o comando da seleção inglesa em janeiro de 2025 — ao aceitar ocupar o cargo mais cobiçado do futebol. Ele preencheu a lacuna deixada pela decisão de Sir Gareth Southgate de se demitir após a segunda derrota em uma final do Campeonato Europeu.
O histórico de Tuchel — que inclui títulos nacionais e uma conquista da Liga dos Campeões — o destacou como o vencedor que uma nação sedenta por sucesso tanto clamava. Cerca de 60 anos se passaram desde que as lendas de 1966 ergueram o troféu da Copa do Mundo em Wembley.
A Inglaterra se agarra à esperança de que Tuchel seja o homem capaz de trazer o futebol “de volta para casa”, com um progresso relativamente tranquilo alcançado durante sua gestão até agora. Não sofreu nenhum gol ao garantir a vaga na Copa do Mundo de 2026 — conquistando o máximo de pontos em oito partidas.
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Tuchel fez o suficiente para merecer uma renovação de contrato até a Euro 2028?
Tendo inicialmente assinado um contrato de 18 meses, que abrangia um grande torneio, a Federação Inglesa de Futebol apresentou novos termos que incluirão a Eurocopa em casa em 2028. Será que se precipitaram um pouco nessa decisão?
Respondendo a essa pergunta, o lendário ex-atacante dos Three Lions, Owen — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com as cotações da Inglaterra para a Copa do Mundo — disse: “Devo admitir que fiquei surpreso. Gosto do Thomas Tuchel, acho que ele é um ótimo técnico. Você provavelmente conhece minha opinião sobre o cargo de técnico da Inglaterra — acho que deveria ser um inglês, ponto final. Mas fiquei surpreso que ele tenha recebido uma prorrogação.
“Acho legal demonstrar comprometimento antes de um grande torneio, mas ainda nem tivemos um torneio com ele. Ele não fez nada até agora que sugerisse: ‘Nossa, isso é fantástico’.
“Todo mundo se classifica. Poderíamos fechar os olhos e nos classificar nessas eliminatórias que são uma perda de tempo. Ganhamos todos os jogos e nem sequer levamos um gol. É só um exercício sem sentido, na verdade. Não é como se ele tivesse feito algo além do que esperávamos até agora. Então, recompensá-lo já foi uma surpresa.”
Como a Inglaterra evita perguntas incômodas sobre a Copa do Mundo?
Tuchel precisa agora justificar a confiança depositada nele. Levar a seleção à glória na Copa do Mundo representaria o melhor retorno possível desse investimento, consolidando seu status de ícone no processo, mas as coisas podem muito bem dar errado.
Questionado sobre se Tuchel estaria — independentemente do contrato que assinou — sob pressão caso a Inglaterra não conseguisse chegar pelo menos às quartas de final em solo norte-americano neste verão, Owen disse: “Se formos eliminados na fase de grupos ou na próxima rodada… a menos que enfrentemos uma grande seleção na fase eliminatória e sejamos eliminados antes das quartas de final, então, sim, essas perguntas serão feitas.
“Obviamente, muito depende de como, o quê e por quê, mas haverá perguntas. Se não chegarmos, digamos, às quartas de final — eu diria que o mínimo esperado seria as quartas de final. Acho que, se ficarmos abaixo disso, haverá decepção e perguntas.”
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Jogos da Inglaterra: Croácia será o adversário na estreia da Copa do Mundo de 2026
Tuchel não tem ilusões quanto à magnitude do desafio que enfrenta. O alemão de 52 anos está no meio há tempo suficiente para saber que está no ramo dos resultados e que qualquer coisa que não seja um sucesso concreto provavelmente será considerada um fracasso.
Tendo reunido um elenco repleto de estrelas com 26 jogadores de elite, ele dará um primeiro passo cauteloso rumo à possível glória na Copa do Mundo no dia 17 de junho, quando a Inglaterra estreia na competição contra a Croácia no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.