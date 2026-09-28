Photosport
Traduzido por
"Perdi minha paz e tranquilidade": herói cult de Cabo Verde na Copa do Mundo, Vozinha, revela o lado sombrio da fama viral da noite para o dia
O estrelato da noite para o dia interrompe uma existência tranquila
Antes de ganhar destaque na Copa do Mundo de 2026, o goleiro veterano levava uma rotina tranquila na segunda divisão de Portugal com o Chaves. Uma transformação dramática aconteceu depois que ele fez sete defesas vitais para ajudar Cabo Verde a garantir um empate por 0 a 0 contra a Espanha em sua partida de estreia. Um apelo ao vivo da emissora brasileira CazeTV fez instantaneamente o número de seguidores do goleiro no Instagram saltar de 56 mil para mais de um milhão em poucas horas após o apito final.
- Photosport
Goleiro lamenta o desaparecimento da privacidade pessoal
Refletindo sobre o turbilhão da fama instantânea que virou sua vida cotidiana de cabeça para baixo, o jogador de 40 anos falou sobre a perda de sua liberdade pessoal em entrevista ao The Observer.
Ao detalhar a atenção incessante fora de campo, Vozinha disse: "Perdi minha paz e tranquilidade. Já não tenho nenhuma privacidade, ou pelo menos tenho muito menos do que tinha antes. Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém que quer tirar uma foto comigo ou me pede um autógrafo. Ou, pior, alguém está me filmando. Foi isso que mais mudou na minha vida, e não acho que haja algo que eu possa fazer a respeito."
Ao relembrar o momento surreal em que seu celular explodiu de notificações no vestiário, ele acrescentou: "Um integrante da equipe de alimentação do time se aproximou de mim e me disse que eu tinha um bilhão de seguidores. Eu não fazia ideia do que ele estava falando; achei que estivesse brincando, mas ele insistiu. Depois, fui dar algumas entrevistas na zona mista e uma jornalista da CazeTV me perguntou se eu sabia o que estava acontecendo. Ela me mostrou o celular dela e foi então que vi que tinha mais de um milhão de seguidores."
O interesse comercial encontra limites éticos
A enorme comoção levou a federação a recorrer ao seu ex-agente para lidar com o circo midiático, enquanto o goleiro tomou a situação nas próprias mãos ao desativar as notificações para seguir focado no futebol. Explicando como ignorou o barulho, Vozinha revelou: "Decidi desligar as notificações do meu Instagram para não ficar tentado a continuar checando quem estava me seguindo."
Uma onda de interesse comercial veio na sequência, à medida que sua visibilidade crescia, mas ele estabeleceu limites claros para possíveis acordos de patrocínio: "Sei que durante a Copa do Mundo houve muitas empresas e marcas que quiseram trabalhar comigo, mas, enquanto estávamos competindo, fiz apenas uma colaboração promocional, com a UFL Mobile. Não sei que ofertas podem surgir no futuro, mas, por enquanto, não quero trabalhar com marcas de tabaco, álcool ou apostas."
Reforçando suas ressalvas em relação à cultura das celebridades, o veterano goleiro confessou: "Muita gente quer ser famosa e ter uma imagem pública, mas só vê o lado positivo dessa realidade. Para ser sincero, se me oferecessem a vida que tenho hoje ou a vida que eu tinha antes, eu escolheria a que eu tinha antes."
- Photosport
Veterano se adapta ao desafio chileno
Suas atuações heroicas nos Estados Unidos renderam a Vozinha um novo capítulo na carreira com uma inesperada transferência para o gigante chileno Colo-Colo. Apesar de ostentar 28,4 milhões de seguidores nas redes sociais, o jogador de seleção com 94 partidas segue como uma figura fundamental para seu país, tendo atuado durante os 90 minutos na derrota por 3 a 1 para Mali nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027. Lidar com a constante atenção da mídia enquanto mantém sua forma debaixo das traves será seu principal desafio daqui para frente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.