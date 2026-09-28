"Perdi minha paz e tranquilidade": herói cult de Cabo Verde na Copa do Mundo, Vozinha, revela o lado sombrio da fama viral da noite para o dia

Refletindo sobre o turbilhão da fama instantânea que virou sua vida cotidiana de cabeça para baixo, o jogador de 40 anos falou sobre a perda de sua liberdade pessoal em entrevista ao The Observer.

Ao detalhar a atenção incessante fora de campo, Vozinha disse: "Perdi minha paz e tranquilidade. Já não tenho nenhuma privacidade, ou pelo menos tenho muito menos do que tinha antes. Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém que quer tirar uma foto comigo ou me pede um autógrafo. Ou, pior, alguém está me filmando. Foi isso que mais mudou na minha vida, e não acho que haja algo que eu possa fazer a respeito."

Ao relembrar o momento surreal em que seu celular explodiu de notificações no vestiário, ele acrescentou: "Um integrante da equipe de alimentação do time se aproximou de mim e me disse que eu tinha um bilhão de seguidores. Eu não fazia ideia do que ele estava falando; achei que estivesse brincando, mas ele insistiu. Depois, fui dar algumas entrevistas na zona mista e uma jornalista da CazeTV me perguntou se eu sabia o que estava acontecendo. Ela me mostrou o celular dela e foi então que vi que tinha mais de um milhão de seguidores."