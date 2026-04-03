Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Uli HoeneßGetty Images
Jonas Rütten e Nino Duit

Traduzido por

"Perdi completamente o controle!" Nem mesmo Uli Hoeneß conseguiu evitar um escândalo de graves consequências no FC Bayern

Liga dos Campeões
Especiais e Opinião
P. Guardiola
Bundesliga
Bayern de Munique

A desavença entre o Dr. Müller-Wohlfahrt e Pep Guardiola no FC Bayern é lendária. Agora, ela volta a vir à tona.

Quando o icônico médico Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt relembra hoje, em uma entrevista à revista *Spiegel*, o dia 15 de abril de 2015, ele se refere a ele como um “dia terrível”. Quartas de final da Liga dos Campeões, palco: Estádio do Dragão. O clube alemão mais títuloado do futebol sofre uma derrota totalmente inesperada por 1 a 3 para o FC Porto. 

E, na opinião do técnico Pep Guardiola, o principal culpado não está em campo como jogador, mas é aquele responsável pela saúde da equipe: Müller-Wohlfahrt. 

Contexto: o campeão recordista teve que jogar em Portugal sem os lesionados Bastian Schweinsteiger, Medhi Benatia, Franck Ribéry, Arjen Robben, Javi Martínez e David Alaba.

  • Pep MüllerIMAGO / Norbert Schmidt

    "Fui responsabilizado pela derrota diante de toda a equipe reunida no vestiário", conta agora o médico, hoje com 83 anos, mais uma vez à revista *Spiegel*: "Diziam que tínhamos muitos lesionados no time e que eu deixava os jogadores de fora por tempo demais. Um absurdo total. Eu não estava disposto a aceitar isso."

    O que aconteceu em seguida está bem documentado há anos. “Pela primeira vez em todos esses anos, levantei a voz”, lembrou Müller-Wohlfahrt já em sua autobiografia, publicada em 2019, sobre o desentendimento com Guardiola na primavera de há onze anos. No dia seguinte à derrota em Porto, a ruptura se concretizou definitivamente.

    “Guardiola e eu nos sentamos à grande mesa onde os jogadores tomam café da manhã, a louça ainda estava lá. Era para ser uma conversa franca – e acabou virando um escândalo”, contou o lendário médico do FC Bayern em sua biografia: “Perdi completamente o controle, gritei com Guardiola e bati com o punho na mesa com tanta força que os pratos e xícaras fizeram um barulho ensurdecedor.”

    Pouco depois, após 38 anos no FC Bayern, Müller-Wohlfahrt anunciou sua saída com efeito imediato, sem consulta prévia aos dirigentes do clube. Seus colegas médicos Peter Ueblacker, Lutz Hänsel e seu filho Kilian Müller-Wohlfahrt também deixaram o clube.

    O fato de as coisas terem chegado a esse ponto, na opinião atual do médico esportivo, deveu-se à ausência do presidente do clube, Uli Hoeneß, que na época cumpria pena de prisão por sonegação fiscal. “Se ele estivesse no clube, não teria havido a ruptura com Guardiola, disso tenho certeza”, esclareceu Müller-Wohlfahrt mais uma vez.

    Guardiola não se pronunciou publicamente sobre o incidente, limitando-se a dizer na época que tinha “grande respeito” pela decisão de Müller-Wohlfahrt de se demitir.

    • Publicidade

  • Guardiola e Müller-Wohlfahrt no FC Bayern: a crise começou desde o início

    Logo após sua chegada, no verão de 2013, começou a disputa entre o técnico e o médico da equipe pela autoridade na interpretação das lesões e dos tratamentos. “O primeiro dia correu bem, o segundo também”, lembra Müller-Wohlfahrt há já alguns anos, “mas logo no terceiro dia Guardiola veio até mim e me repreendeu do nada: ‘O que está acontecendo aqui, afinal? Eu pensei que viria para o melhor departamento médico do mundo, e temos dois jogadores com lesões crônicas que já deveriam estar recuperados há muito tempo. O que é isso?' Ele disse isso em um tom agressivo e acusatório.”

    Guardiola não gostava do fato de Müller-Wohlfahrt não ficar permanentemente nas instalações do clube, mas principalmente em seu consultório no centro da cidade. E também não gostava do fato de que o FC Bayern não era o único sentido de vida de Müller-Wohlfahrt, que ele, por exemplo, também viajava pelo mundo com a seleção alemã ou tratava atletas jamaicanos como Usain Bolt. 

    Ao mesmo tempo, segundo o depoimento de Müller-Wohlfahrt, Guardiola teria lhe repreendido, alegando que as lesões na Alemanha demoravam dois terços mais tempo para se recuperar do que ele estava acostumado em seu ex-clube, o FC Barcelona. Resumindo: faltava confiança básica. “Eu não conseguia entender como um treinador, que tinha tantos anos de vida quanto eu de carreira no Bayern, não dava a mínima para mim e para a minha experiência.”

  • Pep ThiagoGetty Images

    Guardiola, a lesão de Thiago e os aplausos sarcásticos para Müller-Wohlfahrt

    O primeiro escândalo concreto ocorreu por causa do jogador favorito de Guardiola, Thiago, que sofreu uma ruptura parcial do ligamento medial na primavera de 2014. Inicialmente, falava-se de, no máximo, dois meses de afastamento, mas isso não parecia rápido o suficiente para Thiago e Guardiola. Sem a autorização de Müller-Wohlfahrt, Thiago deixou que o médico espanhol Ramon Cugat lhe aplicasse injeções de cortisona e fatores de crescimento no ligamento medial.

    No entanto, isso não acelerou a recuperação; em vez disso, Thiago se lesionou novamente no mesmo local. Até mesmo Guardiola admitiu mais tarde que o tratamento de Cugat “talvez tenha sido um grande erro”. Thiago acabou ficando fora por quase um ano – e, no segundo jogo após seu retorno, ocorreu o próximo escândalo.

    Abril de 2015, quartas de final da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen. Quando Benatia sofreu uma lesão muscular, Guardiola virou-se para o banco e aplaudiu, supostamente com malícia, na direção da equipe médica. Após a partida, ele classificou a situação das lesões como “crítica, muito crítica”. Na semana seguinte, o FC Bayern viajou para Porto para a partida da Liga dos Campeões; essa seria, por enquanto, a última viagem de Müller-Wohlfahrt como visitante.

    A pedido de Jupp Heynckes, Müller-Wohlfahrt retornou ao clube campeão alemão em 2017 e se despediu definitivamente três anos depois, sem grande reconhecimento ou despedida por parte do clube. Isso foi “humanamente decepcionante”, como ele admitiu no ano passado. Ele disse que, depois disso, entrou em um buraco; a maneira como sua saída ocorreu o “atingiu profundamente”.

    “O ambiente do mundo do futebol tinha-se tornado cada vez mais estranho para mim, com esses salários e valores de transferência astronômicos que agora são pagos. O esporte profissional tornou-se mais frio e impessoal. Há menos camaradagem”, diz ele hoje sobre suas motivações da época.

    “Antigamente”, o FC Bayern funcionava “como uma família”. Ele simplesmente não tinha mais essa sensação naquela época. No entanto, ao analisar os desdobramentos atuais, ele se mostrou bem-disposto, o que se deve especialmente à sua avaliação de Vincent Kompany, “aluno” de Guardiola. Sob o comando dele, “felizmente, o ambiente voltou a ser um pouco mais familiar, pelo que ouvi dizer. Isso me deixa feliz.”

  • Pep Guardiola: Passagens como técnico e estatísticas

    ClubeJogosPontos por jogo
    Manchester City5822,27
    FC Bayern de Munique1612,41
    FC Barcelona2472,36
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB