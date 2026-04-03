"Perdi completamente o controle!" Nem mesmo Uli Hoeneß conseguiu evitar um escândalo de graves consequências no FC Bayern

O primeiro escândalo concreto ocorreu por causa do jogador favorito de Guardiola, Thiago, que sofreu uma ruptura parcial do ligamento medial na primavera de 2014. Inicialmente, falava-se de, no máximo, dois meses de afastamento, mas isso não parecia rápido o suficiente para Thiago e Guardiola. Sem a autorização de Müller-Wohlfahrt, Thiago deixou que o médico espanhol Ramon Cugat lhe aplicasse injeções de cortisona e fatores de crescimento no ligamento medial.
No entanto, isso não acelerou a recuperação; em vez disso, Thiago se lesionou novamente no mesmo local. Até mesmo Guardiola admitiu mais tarde que o tratamento de Cugat “talvez tenha sido um grande erro”. Thiago acabou ficando fora por quase um ano – e, no segundo jogo após seu retorno, ocorreu o próximo escândalo.
Abril de 2015, quartas de final da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen. Quando Benatia sofreu uma lesão muscular, Guardiola virou-se para o banco e aplaudiu, supostamente com malícia, na direção da equipe médica. Após a partida, ele classificou a situação das lesões como “crítica, muito crítica”. Na semana seguinte, o FC Bayern viajou para Porto para a partida da Liga dos Campeões; essa seria, por enquanto, a última viagem de Müller-Wohlfahrt como visitante.
A pedido de Jupp Heynckes, Müller-Wohlfahrt retornou ao clube campeão alemão em 2017 e se despediu definitivamente três anos depois, sem grande reconhecimento ou despedida por parte do clube. Isso foi “humanamente decepcionante”, como ele admitiu no ano passado. Ele disse que, depois disso, entrou em um buraco; a maneira como sua saída ocorreu o “atingiu profundamente”.
“O ambiente do mundo do futebol tinha-se tornado cada vez mais estranho para mim, com esses salários e valores de transferência astronômicos que agora são pagos. O esporte profissional tornou-se mais frio e impessoal. Há menos camaradagem”, diz ele hoje sobre suas motivações da época.
“Antigamente”, o FC Bayern funcionava “como uma família”. Ele simplesmente não tinha mais essa sensação naquela época. No entanto, ao analisar os desdobramentos atuais, ele se mostrou bem-disposto, o que se deve especialmente à sua avaliação de Vincent Kompany, “aluno” de Guardiola. Sob o comando dele, “felizmente, o ambiente voltou a ser um pouco mais familiar, pelo que ouvi dizer. Isso me deixa feliz.”