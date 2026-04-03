"Perdi completamente o controle!" Nem mesmo Uli Hoeneß conseguiu evitar um escândalo de graves consequências no FC Bayern

"Fui responsabilizado pela derrota diante de toda a equipe reunida no vestiário", conta agora o médico, hoje com 83 anos, mais uma vez à revista *Spiegel*: "Diziam que tínhamos muitos lesionados no time e que eu deixava os jogadores de fora por tempo demais. Um absurdo total. Eu não estava disposto a aceitar isso."

O que aconteceu em seguida está bem documentado há anos. “Pela primeira vez em todos esses anos, levantei a voz”, lembrou Müller-Wohlfahrt já em sua autobiografia, publicada em 2019, sobre o desentendimento com Guardiola na primavera de há onze anos. No dia seguinte à derrota em Porto, a ruptura se concretizou definitivamente.

“Guardiola e eu nos sentamos à grande mesa onde os jogadores tomam café da manhã, a louça ainda estava lá. Era para ser uma conversa franca – e acabou virando um escândalo”, contou o lendário médico do FC Bayern em sua biografia: “Perdi completamente o controle, gritei com Guardiola e bati com o punho na mesa com tanta força que os pratos e xícaras fizeram um barulho ensurdecedor.”

Pouco depois, após 38 anos no FC Bayern, Müller-Wohlfahrt anunciou sua saída com efeito imediato, sem consulta prévia aos dirigentes do clube. Seus colegas médicos Peter Ueblacker, Lutz Hänsel e seu filho Kilian Müller-Wohlfahrt também deixaram o clube.

O fato de as coisas terem chegado a esse ponto, na opinião atual do médico esportivo, deveu-se à ausência do presidente do clube, Uli Hoeneß, que na época cumpria pena de prisão por sonegação fiscal. “Se ele estivesse no clube, não teria havido a ruptura com Guardiola, disso tenho certeza”, esclareceu Müller-Wohlfahrt mais uma vez.

Guardiola não se pronunciou publicamente sobre o incidente, limitando-se a dizer na época que tinha “grande respeito” pela decisão de Müller-Wohlfahrt de se demitir.