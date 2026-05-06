"Perdi a cabeça" - Neymar pede desculpas publicamente a Robinho Jr. pelo tapa dado durante o treino, após comemorar um gol na Copa Sul-Americana com o companheiro de equipe do Santos

Após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta pela Copa Sul-Americana na noite de terça-feira, partida em que marcou o gol do Santos, o camisa 10 não se esquivou das perguntas sobre o desentendimento. O experiente atacante confirmou que uma discussão durante um treino no fim de semana foi além do que deveria, levando a um confronto físico com o jovem jogador de 18 anos.

Segundo a ESPN, Neymar disse aos repórteres: “Isso deveria ter sido resolvido entre nós, foi um mal-entendido no treino, e acabei reagindo exageradamente. Mas logo depois que aconteceu, pedi desculpas, conversamos no vestiário, tanto Robinho Jr. quanto eu. Ele é um garoto por quem tenho um carinho muito especial. Isso acontece no futebol, você briga com seu irmão, seu amigo, já discuti com vários dos meus amigos no futebol.

"Se eles querem um pedido de desculpas público à imprensa, aqui está. Eu já tinha pedido desculpas a ele e à família dele. Sim, perdi a paciência. Todo mundo comete erros, foi meu erro, erro dele, eu cometi um erro maior. Mas eu já tinha pedido desculpas, achei que tivesse sido resolvido entre nós no vestiário. Nos reunimos novamente na segunda-feira, pedi desculpas na frente de todo o grupo, ele também pediu desculpas. Achamos que estava resolvido, mas às vezes as pessoas tentam se intrometer e exageram as coisas.”