Getty/GOAL
Traduzido por
"Perdi a cabeça" - Neymar pede desculpas publicamente a Robinho Jr. pelo tapa dado durante o treino, após comemorar um gol na Copa Sul-Americana com o companheiro de equipe do Santos
Neymar admite ter se envolvido em uma briga durante o treino
Após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta pela Copa Sul-Americana na noite de terça-feira, partida em que marcou o gol do Santos, o camisa 10 não se esquivou das perguntas sobre o desentendimento. O experiente atacante confirmou que uma discussão durante um treino no fim de semana foi além do que deveria, levando a um confronto físico com o jovem jogador de 18 anos.
Segundo a ESPN, Neymar disse aos repórteres: “Isso deveria ter sido resolvido entre nós, foi um mal-entendido no treino, e acabei reagindo exageradamente. Mas logo depois que aconteceu, pedi desculpas, conversamos no vestiário, tanto Robinho Jr. quanto eu. Ele é um garoto por quem tenho um carinho muito especial. Isso acontece no futebol, você briga com seu irmão, seu amigo, já discuti com vários dos meus amigos no futebol.
"Se eles querem um pedido de desculpas público à imprensa, aqui está. Eu já tinha pedido desculpas a ele e à família dele. Sim, perdi a paciência. Todo mundo comete erros, foi meu erro, erro dele, eu cometi um erro maior. Mas eu já tinha pedido desculpas, achei que tivesse sido resolvido entre nós no vestiário. Nos reunimos novamente na segunda-feira, pedi desculpas na frente de todo o grupo, ele também pediu desculpas. Achamos que estava resolvido, mas às vezes as pessoas tentam se intrometer e exageram as coisas.”
- Getty Images
Robinho Jr. confirma que levou uma pancada
Após os comentários de Neymar, Robinho Jr. se pronunciou para confirmar que realmente recebeu um tapa no rosto durante o treino. No entanto, o jovem atacante insistiu que não há ressentimentos. Ele também esclareceu que seu pedido formal de rescisão de contrato foi uma decisão precipitada tomada sob o efeito da raiva, em conjunto com seus agentes, confirmando que o retirou e que pretende honrar seu contrato até março de 2031.
“Foi isso que aconteceu [o tapa na cara], mas, como eu disse, ele se desculpou na hora”, confirmou o jovem. “Ele percebeu que tinha exagerado, pediu desculpas várias vezes, e eu já disse que as desculpas foram aceitas. Agora é hora de focar nos resultados e no que é mais importante para o Santos. Isso me deixou chateado porque ele é meu ídolo desde a infância. É um cara que eu adoro muito, desde pequeno. O primeiro presente que ele me deu foi quando eu tinha 8 anos, e eu chorei muito; ainda o tenho até hoje. Mesmo que tenha sido um erro, ele já se desculpou e admitiu o erro, foi homem o suficiente para admitir. Eu também tive coragem de ir falar com ele, e está tudo bem. As pessoas ao nosso redor dizem muitas coisas que não são verdadeiras, e é triste ver que chegou a esse ponto. Mas estou tranquilo, conversamos e tudo está resolvido.”
Um abraço de comemoração no Paraguai
O processo de reconciliação parecia estar em pleno andamento em campo durante a partida desta terça-feira contra o Deportivo Recoleta. Depois de marcar o primeiro gol aos 40 minutos, Neymar abraçou Robinho Jr. e deu-lhe uma palmada brincalhona no rosto como um gesto simbólico de paz. Foi uma tentativa clara de sinalizar aos torcedores e à imprensa que a desavença interna na Vila Belmiro havia sido totalmente sanada.
- Getty Images Sport
A campanha continental está por um fio
Infelizmente para o Santos, o bom clima em campo não se traduziu em três pontos. Um gol no final da partida marcado por Fernando Galeano, do Recoleta, forçou o empate em 1 a 1, deixando o Peixe em uma situação bastante precária.
O gigante brasileiro continua sem vitórias no Grupo D, ocupando atualmente a última posição da tabela com apenas três pontos em quatro partidas. A situação agora é crítica para o Santos, que precisa vencer os dois jogos restantes em casa contra o San Lorenzo e o Deportivo Cuenca para ter alguma esperança de avançar. Como apenas os vencedores dos grupos avançam diretamente para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, Neymar e companhia precisarão trocar a intensidade dos treinos pela concentração nos dias de jogo se quiserem evitar uma eliminação precoce e humilhante da competição continental.