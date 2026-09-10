Perdeu Vinicius Junior e Bradley Barcola! Previsão de transferência de ‘superestrela’ do Arsenal enquanto ex-ponta dos Gunners admite que os campeões da Premier League ‘estão mais fracos’

Questionado se espera que o Arsenal contrate um ponta esquerda “superastro”, Pennant, que falava em associação com o NetBet Casino, disse à GOAL: “Eles vão ter que fazer isso em algum momento, porque os times não vão ficar parados.

“Os times ao redor deles não vão deixar de se reforçar nessas áreas. Quando janeiro chegar, tenho certeza de que times como Chelsea, Manchester United, Liverpool e Manchester City vão voltar ao mercado e se reforçar de novo. Então eles têm que fazer isso.

“E é estranho dizer isso, mas acho que eles na verdade ficaram mais fracos. Acho que o Arsenal está mais fraco, especialmente do meio para a frente, do que estava na temporada passada. Porque perdeu alguns jogadores realmente decisivos.

“Acho que, sem o Trossard, eles provavelmente não teriam vencido a liga. O gol contra o West Ham, dá para seguir falando dos gols importantes que ele marcou, Aston Villa. Depois eles perderam o Martinelli, sim, os números dele caíram, mas ainda assim é um bom jogador de impacto para colocar vindo do banco. Eles o perderam.

“E eles não substituíram isso de verdade, tirando o Tzolis. Então, se ele se machucar ou algo do tipo, o lado esquerdo deles fica meio condenado. Você tem que colocar o [Eberechi] Eze ali, e ele não é ponta, é meio-campista.

“Sim, eles se reforçaram na defesa. Então acho que, do meio para a frente, definitivamente precisam se reforçar. Porque eles provavelmente perderam o entusiasmo com Gyokeres e voltaram para o [Kai] Havertz, que nunca foi realmente o cara deles para marcar 15, 20 gols por temporada.”