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Perdeu Vinicius Junior e Bradley Barcola! Previsão de transferência de ‘superestrela’ do Arsenal enquanto ex-ponta dos Gunners admite que os campeões da Premier League ‘estão mais fracos’
Trossard e Martinelli deixaram o Emirates Stadium
Viktor Gyokeres foi contratado como um atacante de alto custo há 12 meses, com o internacional sueco recebendo a missão de solucionar o antigo enigma do camisa 9 no norte de Londres. Ele marcou 21 gols em sua temporada de estreia, mas não é titular garantido.
Leandro Trossard contribuiu com alguns gols importantes na última temporada, mas desde então se transferiu para o Besiktas. Gabriel Martinelli, por sua vez, acertou com o Al-Hilal, da Saudi Pro League, após encerrar sua passagem de sete anos pelo Arsenal.
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Arsenal foi ligado a Vini Jr e Barcola
Houve conversas sobre o Arsenal sondar Vini Jr enquanto ele adiava a assinatura de um novo contrato com o Real Madrid, mas o atacante brasileiro segue sendo um "Galáctico" no Santiago Bernabéu.
O vencedor da Champions League Barcola de fato foi colocado no mercado com a abertura das portas de saída no Paris Saint-Germain, e o Arsenal buscou informações sobre o que seria necessário para fechar o negócio. Depois de ser informado de que seu preço era de £ 123 milhões ($ 166 mi), Arteta e companhia recuaram, enquanto o Liverpool entrou na disputa.
O Arsenal tem muito talento à disposição, mas o lado esquerdo do ataque, onde Christos Tzolis atua agora, continua sendo uma área óbvia que pode ser melhorada. Os cofres foram mais afrouxados nos últimos tempos, então Arteta deve ter um bom orçamento para trabalhar.
O Arsenal vai contratar um ponta esquerda superstar?
Questionado se espera que o Arsenal contrate um ponta esquerda “superastro”, Pennant, que falava em associação com o NetBet Casino, disse à GOAL: “Eles vão ter que fazer isso em algum momento, porque os times não vão ficar parados.
“Os times ao redor deles não vão deixar de se reforçar nessas áreas. Quando janeiro chegar, tenho certeza de que times como Chelsea, Manchester United, Liverpool e Manchester City vão voltar ao mercado e se reforçar de novo. Então eles têm que fazer isso.
“E é estranho dizer isso, mas acho que eles na verdade ficaram mais fracos. Acho que o Arsenal está mais fraco, especialmente do meio para a frente, do que estava na temporada passada. Porque perdeu alguns jogadores realmente decisivos.
“Acho que, sem o Trossard, eles provavelmente não teriam vencido a liga. O gol contra o West Ham, dá para seguir falando dos gols importantes que ele marcou, Aston Villa. Depois eles perderam o Martinelli, sim, os números dele caíram, mas ainda assim é um bom jogador de impacto para colocar vindo do banco. Eles o perderam.
“E eles não substituíram isso de verdade, tirando o Tzolis. Então, se ele se machucar ou algo do tipo, o lado esquerdo deles fica meio condenado. Você tem que colocar o [Eberechi] Eze ali, e ele não é ponta, é meio-campista.
“Sim, eles se reforçaram na defesa. Então acho que, do meio para a frente, definitivamente precisam se reforçar. Porque eles provavelmente perderam o entusiasmo com Gyokeres e voltaram para o [Kai] Havertz, que nunca foi realmente o cara deles para marcar 15, 20 gols por temporada.”
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Arteta monta novas campanhas por troféus
Havertz vem liderando o ataque do Arsenal no início da campanha de 2026-27, com Gyokeres tendo que se conformar com um papel de impacto saindo do banco. O capitão do clube, Martin Odegaard, recuperou seu brilho em uma função de armador, enquanto Bukayo Saka já marcou dois gols.
Depois de um desempenho impecável em três partidas da Premier League e na estreia na Champions League contra o Napoli, Arteta vai argumentar que tem todas as ferramentas de que precisa para montar novas campanhas por títulos. Essa faixa esquerda, no entanto, pode voltar a ser abordada em algum momento.
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