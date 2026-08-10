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'Perdemos um jogador incrível': Mikel Arteta dá atualização sombria sobre as lesões de William Saliba e Jurrien Timber, e defesa do título do Arsenal sofre golpe
Saliba e Timber estão fora da estreia da temporada
Arteta confirmou que o Arsenal ficará sem Saliba e Timber por um futuro previsível, lançando uma sombra sobre os preparativos finais de pré-temporada do clube. Falando depois da derrota por 3 a 2 em amistoso para o Borussia Dortmund no Emirates Stadium, o espanhol revelou que Saliba está atualmente em "modo de descanso" para tratar um problema persistente nas costas após a Copa do Mundo de 2026, enquanto Timber enfrenta um problema na virilha. A notícia chega em um momento crítico, já que o Arsenal se prepara para um amistoso contra o Como, seguido pelo duelo da Community Shield com o Manchester City.
- MIS
'Teve que fazer quase nada'
O técnico espanhol não conseguiu fornecer um prazo específico para o retorno deles, afirmando: "Não posso ser muito preciso quanto a isso. Jurrien está progredindo muito bem, está no campo, está fazendo bastante coisa neste momento, mas ainda está a algumas semanas de voltar, não posso dizer quanto tempo exatamente.
"William está em repouso no momento. Durante duas semanas, ele teve de não fazer quase nada para não agravar a lesão. Vai levar algum tempo para cicatrizar, nós sabemos disso. Assim que tivermos mais notícias, poderemos informar."
Arteta lamenta perda de astros "incríveis"
A ausência de Saliba é particularmente dolorosa para o time do norte de Londres, dado seu papel fundamental no triunfo pelo título da Premier League. O jogador de 25 anos foi um pilar da defesa que teve a melhor campanha da liga na última temporada, e sua ausência em temporadas anteriores historicamente coincidiu com quedas de rendimento da equipe. Arteta não escondeu sua frustração, reconhecendo o vazio deixado pelos dois defensores versáteis, que são vitais para sua estrutura tática e para a saída de bola desde a defesa.
Ao refletir sobre o impacto dessas lesões, Arteta disse aos repórteres: "Nós já vivemos isso no passado, infelizmente. Quando ele esteve disponível, seus números foram incríveis. Sabemos que perdemos um jogador incrível. O mesmo vale para Jurrien."
- Getty Images Sport
Planos de transferências seguem focados no elenco atual
Apesar da crise defensiva, Arteta pareceu minimizar a possibilidade de voltar ao mercado de transferências para contratar um zagueiro de reposição. Embora o clube tenha sido ligado a vários nomes, o técnico enfatizou que espera que o grupo atual dê um passo à frente e assuma coletivamente a responsabilidade pelas falhas defensivas. O Arsenal tem atualmente Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori e Ben White disponíveis, mas a profundidade do elenco está sendo testada muito antes do que a comissão técnica gostaria.
Quando questionado sobre possíveis contratações, o Arsenal disse: "Sofremos alguns gols ruins no outro dia, alguns gols ruins hoje, especialmente pela forma como competimos, mas isso é uma responsabilidade coletiva. Precisamos melhorar com os jogadores que temos."
Essa postura vem mesmo com relatos de que o Arsenal havia mirado uma surpreendente investida pelo capitão do Tottenham, Cristian Romero, apenas para ver sua abordagem barrada pelo arquirrival.
A defesa do título da Premier League pelo Arsenal está marcada para começar em casa contra o Coventry, em 21 de agosto, e a perspectiva de iniciar sem sua dupla defensiva titular é uma grande preocupação. Agora, o foco se volta para como Gabriel vai liderar a defesa ao lado das outras opções disponíveis do clube, incluindo Piero Hincapie e Cristhian Mosquera.
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