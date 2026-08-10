Apesar da crise defensiva, Arteta pareceu minimizar a possibilidade de voltar ao mercado de transferências para contratar um zagueiro de reposição. Embora o clube tenha sido ligado a vários nomes, o técnico enfatizou que espera que o grupo atual dê um passo à frente e assuma coletivamente a responsabilidade pelas falhas defensivas. O Arsenal tem atualmente Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori e Ben White disponíveis, mas a profundidade do elenco está sendo testada muito antes do que a comissão técnica gostaria.

Quando questionado sobre possíveis contratações, o Arsenal disse: "Sofremos alguns gols ruins no outro dia, alguns gols ruins hoje, especialmente pela forma como competimos, mas isso é uma responsabilidade coletiva. Precisamos melhorar com os jogadores que temos."

Essa postura vem mesmo com relatos de que o Arsenal havia mirado uma surpreendente investida pelo capitão do Tottenham, Cristian Romero, apenas para ver sua abordagem barrada pelo arquirrival.

A defesa do título da Premier League pelo Arsenal está marcada para começar em casa contra o Coventry, em 21 de agosto, e a perspectiva de iniciar sem sua dupla defensiva titular é uma grande preocupação. Agora, o foco se volta para como Gabriel vai liderar a defesa ao lado das outras opções disponíveis do clube, incluindo Piero Hincapie e Cristhian Mosquera.



