"Perdemos um grande campeão": o ex-piloto de Fórmula 1 Alessandro Zanardi faleceu aos 59 anos

Foi um divisor de águas em sua vida — Zanardi, em retrospecto, chamou-o de “um dos momentos mais marcantes”. Afinal, ele havia “superado algo que não só desafiava todas as probabilidades. Segundo a ciência, eu não tinha a menor chance”.

Mas ele lutou para se recuperar, embora continuasse perseguido pelo azar. Em 19 de junho de 2020, ele colidiu com sua handbike com um caminhão na Toscana. Com ferimentos gravíssimos, Zanardi ficou por muito tempo em estado crítico; só um ano e meio depois ele recebeu alta do hospital.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, reagiu à sua morte com profunda tristeza. “A Itália perde um grande campeão e um homem extraordinário, que soube transformar cada provação da vida em uma lição de coragem, força e dignidade”, escreveu Meloni no X.