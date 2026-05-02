O italiano faleceu no dia 1º de maio, aos 59 anos, conforme informou sua família no sábado, sem revelar a causa da morte. “Alex faleceu tranquilamente, rodeado por sua família e amigos.”
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"Perdemos um grande campeão": o ex-piloto de Fórmula 1 Alessandro Zanardi faleceu aos 59 anos
Zanardi perdeu ambas as pernas em consequência de um acidente de corrida no Lausitzring há 25 anos. Com a handbike, ele iniciou uma segunda carreira esportiva e conquistou quatro medalhas de ouro nos Jogos Paraolímpicos. Ele também voltou às pistas no Campeonato de Carros de Turismo WTTC.
Na Fórmula 1, Zanardi correu de 1991 a 1999, inicialmente pela Jordan, depois pela Minardi, Lotus e Williams como companheiro de equipe de Ralf Schumacher. Na série Champ Car, ocorreu o grave acidente em 15 de setembro em Lausitz.
Zanardi sofre novamente um grave acidente em 2020
Foi um divisor de águas em sua vida — Zanardi, em retrospecto, chamou-o de “um dos momentos mais marcantes”. Afinal, ele havia “superado algo que não só desafiava todas as probabilidades. Segundo a ciência, eu não tinha a menor chance”.
Mas ele lutou para se recuperar, embora continuasse perseguido pelo azar. Em 19 de junho de 2020, ele colidiu com sua handbike com um caminhão na Toscana. Com ferimentos gravíssimos, Zanardi ficou por muito tempo em estado crítico; só um ano e meio depois ele recebeu alta do hospital.
A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, reagiu à sua morte com profunda tristeza. “A Itália perde um grande campeão e um homem extraordinário, que soube transformar cada provação da vida em uma lição de coragem, força e dignidade”, escreveu Meloni no X.