O futebol inglês está abalado com a notícia de que Miller, o ex-goleiro de Crystal Palace, Watford e Exeter City, morreu inesperadamente aos 57 anos.

No momento de sua morte, Miller trabalhava como treinador de goleiros da equipe principal do Wigan Athletic, da League One, após ter chegado ao clube apenas durante o verão. Sua morte, na noite de terça-feira, deixou colegas, ex-companheiros de equipe e torcedores de todo o país em estado de profundo choque e tristeza.

O Wigan Athletic divulgou um comunicado emocionante confirmando a perda devastadora para o futebol, destacando o impacto imediato que Miller causou no Brick Community Stadium, apesar de sua curta passagem. "Embora o tempo de Kevin com o Wigan tenha sido curto demais, ele rapidamente se tornou um membro muito querido e respeitado da comissão técnica do nosso time principal", disse o clube. "Sua experiência, profissionalismo e paixão pela posição eram evidentes para todos, enquanto sua personalidade cativante deixou uma impressão duradoura em todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado.