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Perda devastadora para o futebol: o ex-goleiro de Crystal Palace e Watford Kevin Miller morre inesperadamente aos 57 anos
Uma perda repentina para a comunidade do futebol
O futebol inglês está abalado com a notícia de que Miller, o ex-goleiro de Crystal Palace, Watford e Exeter City, morreu inesperadamente aos 57 anos.
No momento de sua morte, Miller trabalhava como treinador de goleiros da equipe principal do Wigan Athletic, da League One, após ter chegado ao clube apenas durante o verão. Sua morte, na noite de terça-feira, deixou colegas, ex-companheiros de equipe e torcedores de todo o país em estado de profundo choque e tristeza.
O Wigan Athletic divulgou um comunicado emocionante confirmando a perda devastadora para o futebol, destacando o impacto imediato que Miller causou no Brick Community Stadium, apesar de sua curta passagem. "Embora o tempo de Kevin com o Wigan tenha sido curto demais, ele rapidamente se tornou um membro muito querido e respeitado da comissão técnica do nosso time principal", disse o clube. "Sua experiência, profissionalismo e paixão pela posição eram evidentes para todos, enquanto sua personalidade cativante deixou uma impressão duradoura em todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado.
Um legado duradouro no Exeter City
A trajetória de Miller no futebol profissional esteve mais intimamente ligada ao Exeter City, clube pelo qual teve duas passagens como jogador e onde mais tarde também trabalhou como treinador. Depois de iniciar a carreira no cenário não profissional da Cornualha com Newquay e Falmouth Town, ele despontou no St James Park em 1989.
Ao longo de 252 partidas pelo Exeter City, ele se tornou um herói cult, especialmente durante sua primeira passagem de 200 jogos, na qual ajudou o clube a conquistar o título da quarta divisão.
Exeter presta homenagem a Miller
Após uma bem-sucedida passagem como treinador sob o comando de Gary Caldwell no Exeter, ele deixou o cargo em junho para acompanhar o técnico ao Wigan. Em uma homenagem comovente, o Exeter City destacou o vazio deixado por sua morte: "Como jogador, Kevin tinha uma presença imponente e um espírito competitivo feroz. Com apenas 57 anos, sua morte é uma enorme perda para sua família, amigos e todos que o conheciam. O Exeter City Football Club envia suas mais profundas condolências à família e aos amigos de Kevin neste momento incrivelmente difícil. Nossos pensamentos também estão com Gary Caldwell e nossos ex-membros da comissão técnica no Wigan Athletic."
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Histórico na Premier League e marcos da carreira
Embora Exeter fosse seu lar espiritual, Miller provou sua qualidade no mais alto nível do futebol inglês. Após passagens impressionantes por Birmingham City e Watford, ele garantiu uma transferência de destaque de £ 1,5 milhão para o Crystal Palace em 1997.
Em seguida, disputou cada uma das 38 partidas do clube na Premier League durante a temporada 1997-98. Mesmo depois de o Crystal Palace sofrer o rebaixamento, sua lealdade permaneceu, e ele continuou como goleiro titular na Championship antes de se transferir para o Barnsley em 1999. Sua passagem por Selhurst Park consolidou sua reputação como um dos goleiros mais confiáveis de sua era.
Ao longo de uma carreira em que vestiu as camisas de Bristol Rovers, Southampton e Torquay United, Miller acumulou impressionantes 738 partidas como profissional.
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